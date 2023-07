Ani Kuper, locutora y periodista de TN, presentó su primera novela

Anahí González Pau agonzalez@lanueva.com Licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad de La Plata. Docente en nivel superior. Redactora de La Nueva desde 2010. En LU2 Radio Bahía Blanca tiene la columna "Buenas buenas" y se desempeña como redactora creativa. Es especialista en cubrir historias humanas de superación. Además, es profesora de yoga.

¿Habrá imaginado la pequeña Ani Kuper mientras devoraba libros en la única biblioteca de Rivera, su pequeño pueblo natal, en el partido de Adolfo Alsina, que un día ella misma los escribiría?

Profeta en su tierra, hoy con 35 años, la licenciada en Comunicación Social, locutora nacional, periodista en TN y, ahora también escritora, presentó en aquella misma conocida y amada biblioteca que la vio crecer su primera novela: Esto es un sueño, baby.

“Es una historia de amor que trata del encuentro de dos personas en una esquina de París. Pero más allá del amor y del vínculo entre esas personas habla principalmente de los sueños, miedos y prejuicios y de lo que nos permitimos vivir cuando somos completamente libres; aquello que puede suceder cuando viajamos y no estamos limitados por la mirada del otro en un ámbito conocido”, señaló Ani Kuper.

La pasión por la literatura, que la acompaña desde la infancia, y un espíritu inquieto, curioso y creativo la llevaron a estudiar periodismo en La Plata, primero, y luego locución, en Buenos Aires, donde se mudó en 2011 para desempeñarse como periodista en un portal de noticias dirigido por Jonatan y Mauro Viale.

También trabajó en radio en la FM Millenuim y fue locutora y co-conductora en Viva la Pepa, un programa de análisis político en FM Concepto. En Todo Noticias comenzó en 2018.

—¿Qué tareas desempeñás en TN?

—Allí produzco contenido para Tik Tok, Instagram y Twitter. No solo informamos, sino producimos contenido exclusivo para interpelar a los usuarios y aportar valor diferencial en el mercado. También escribo notas para la web (tn.com.ar)”, comentó.

En la Feria del Libro 2023.

—¿Costó mucho decidirte a publicar una novela?

—No. La trabajé bastante con una persona que se dedica a profesionalizar los textos. Una tarde me puse y escribí bastantes páginas. Luego entendí que necesitaba la guía de una profesional y lo trabajé con una licenciada en Letras que se dedica a dictar talleres de escritura creativa.

—¿Cómo surgió la historia?

—Siempre soñé con escribir un libro pero, quizás, no sabía bien qué contar. Esta historia, que tiene mucho de autobiografía, me movilizó bastante y entonces dije: ‘Acá hay algo para trabajar y para compartir’. Hay un mensaje claro que puede ser atractivo para leer y puede ayudar a otras personas a resignificar sus propias vivencias.

“Siento que cuando vivimos mucho tiempo en un mismo lugar todo se vuelve bastante rutinario y la mirada del otro, pesa. En la novela exploro qué es lo que nos permitimos vivir cuando estamos lejos de casa”.

La torre Eiffel, el marco del la historia que dio origen a su novela.

—¿Cómo fue la presentación en la biblioteca de Rivera?

—Resultó muy emocionante presentarla donde viví mi infancia y adolescencia llenándome de historias. En mi casa siempre se leyó mucho y de chiquita iba bastante a la biblioteca de mi pueblo. Ahí participé en muchos talleres literarios. Eso me marcó, al igual que la bibliotecaria del pueblo, Elba Nogueira. Ella siempre me preguntaba cómo me sentía y en función de mi respuesta me recomendaba un libro. Creo que fue clave en mi amor por la literatura y me hizo tener un vínculo especial con los libros, más que leerlos, sentirlos.

“Además, vino más gente de la que teníamos prevista y fue muy movilizador volver después de bastante tiempo a mi casa y recibir tanto cariño y reconocimiento de la gente”.

—¿Qué te gustaría que suceda con Esto es un sueño, baby?

—Me gustaría que se vendan todos los ejemplares, pero no por una cuestión comercial; de hecho, tiene un precio económico en relación al costo actual de los libros. Me interesa, más que nada que los ejemplares estén circulando por ahí.

“Me parece maravilloso que una historia que tiene tintes personales circule por manos desconocidas. Es la incertidumbre más maravillosa de la literatura. Escribir con cierta intención, pero con esa incertidumbre de no saber qué le puede generar al otro o que lo puede motivar a hacer esa historia que llega a sus manos”.

—¿Por qué elegiste el periodismo?

—Desde siempre quise estudiar periodismo, acaso porque me gustó leer. Tenía varias ideas en la cabeza como abogacía y psicología, pero me definí por periodismo porque me gustaban mucho las noticias. Lo que siempre me agradó es no tener una rutina, o al menos que no todos los días sean iguales. Y desde el periodismo había una posibilidad de contar siempre historias distintas”.

—¿Qué te aportó el paso por la universidad?

—Fue clave por varias razones: primero, por la formación académica. La lectura de libros y de material me dio muchísimas herramientas discursivas para poder contar historias y analizar la realidad; pero, sobre todo, me aportó calle y el hecho de conocer distintas realidades.

“Después de vivir 17 años en el mismo lugar, vinculándote con la misma gente de tu pueblo, salir un poco de esas calles te abre el panorama, no solamente desde el punto de vista académico, sino por el lado de conocer otros modos de vida y otras historias”.

Ani Kuper nació el 17 de enero de 1988 en Rivera, donde siguen viviendo sus padres y su hermano. A los 17 años se fue a vivir a La Plata y, luego, a Buenos Aires. Viajó a París en el 2017, y de ese recorrido es que surgió la historia del libro. Tuvo la posibilidad de volver en el verano de este año para vivir la ciudad con otra mirada y otra experiencia.

Hoy, además de sus roles como periodista y locutora, dicta clases en la UADE (Universidad Argentina de la Empresa) y brinda capacitaciones a empresas en relación a distintas habilidades que fue desarrollando como profesional de la comunicación. Lidera workshops como Imagen y Oratoria para Ejecutivos y Cuidados de la Voz, para personal de call centers.

Recientemente, brindó una jornada de capacitación para periodistas organizadas por el INTA y la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios (Abopa), con el auspicio de Profertil, sobre Nuevas Narrativas Digitales: Storytelling y Copywriting.

“Esto es un sueño, baby” está en todas las librerías Yenny del país y en Editorial Dunken. Se puede comprar por Internet, a través de sus sitios web. También está en Mercado Libre y en Amazon. Para contactar con la autora en IG: @ani_kuper