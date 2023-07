La emoción de Mungo, el sueño del equipo y un pedido para los hinchas

Enviado especial

Mientras los jugadores de Villa Mitre festejaban la histórica clasificación a octavos de final de la Copa Argentina, Carlos Mungo se dirigía sólo al banco de suplentes.

El mismo lugar que hasta hace un rato ocupaba su rival Godoy Cruz, ahora lo tenía a él en soledad, por primera vez en muchas horas lejos de todos, su cuerpo técnico y sus dirigidos.

Emocionado hasta las lágrimas, observaba cómo el plantel celebraba con la gente que llegó en gran número a cancha de Temperley, para ver como este equipo escribía otra página dorada.

Al rato, ya más tranquilo, Carlos charló con La Nueva. y contó sus sensaciones, todavía con las emociones a flor de piel.

-Perdón, no había visto que estabas emocionado antes, ahora más tranquilo tengo que preguntarte: ¿Qué había en esa emoción?

-No, no, nada. El grupo (la voz se le corta y vuelve a emocionarse). Me emociono porque es un grupo de pibes que la reman de abajo, no tenemos grandes figuras. Hemos peleado contra muchas cosas y se nos ha escapado. Cuando logran estas cosas, cuando no sos el candidato e igual lo logramos, te emociona porque ves el convencimiento que tienen ellos. Este es el camino, esperemos que podamos concretar nuestro sueño que es ascender al Nacional B. Villa Mitre está haciendo bien las cosas, si se logra con Mungo al frente será, pero este grupo se lo merece. Mirá la cantidad de gente que vino, un día de semana, la situación económica no está fácil y los locos están acá igual. Eso es importante también.

Unidos. Así vivieron los penales los jugadores de Villa Mitre.

-Entiendo que el objetivo es otro y está claro, pero ya están entre los 16 mejores de la Copa Argentina...

-Sí, nos tocó pasar por esto otra vez. Ahora pensar en lo que viene, después veremos cuando nos toque y seguramente afrontaremos el partido con la importancia que hay que afrontarlo. Que la gente disfrute, festeje y siga ayudando al club, que el club necesita mucho de ellos. Es un club que está trabajando mucho, nosotros enfrentamos a clubes que tienen apoyos gubernamentales y acá es todo a pulmón, de la gente, el hincha lo que tiene que hacer es seguir, seguir con ese sentido de pertenecía increíble que tiene y los pibes adentro de la cancha los representan muy bien.

Mungo llegó a Villa Mitre en septiembre de 2018, casi cinco años después, el entrenador ya cuenta en su palmarés -entre otras cosas- con dos finales por el Federal A y dos clasificaciones a octavos de final de la Copa Argentina.

Ayer su equipo jugó un encuentro de alto rendimiento, ante un elenco mendocino que se encuentra noveno en la Liga Profesional y que esta temporada goleó a Boca (4 a 0) y venció a Independiente (2 a 1).

"Sigo diciendo que para mí Godoy Cruz es uno de los mejores equipos del fútbol argentino. Hicimos las cosas bien, esto es premio al grupo, fíjate el contratiempo de lo de Maxi (Tunessi, afuera por una lesión muscular) tuvo que entrar al Negro Peralta e hizo un partidazo. Cada uno que entra deja la vida. No sé si es merecido o no, pero me parece que salimos a buscar el partido, no nos refugiamos y generamos bastantes situaciones. El premio vino por los penales pero está bueno.

Mungo habla con Tunessi, quien quedó afuera por lesión.

-¿Crees que merecieron ganarlo antes?

-Sí, fue un partido bueno pero estamos hablando de un rival que juega muy bien. Me parece que MOyano no tuvo ninguna situación, nosotros tuvimos la de Tapia, la del offside del Negro (Peralta). Pero intentamos jugar y cuando lo hicimos, le llegamos, le generamos chances. Esto es premio a eso. Hoy Godoy Cruz no sobró el partido, porque jugaron la mayoría de los titulares, esto es un premio para este grupo que no deja de sorprenderme.

-Desde afuera se vio que hicieron el partido perfecto, al menos en cuanto al plan que tenían...

-Creo que el primer tiempo nos costó amoldarnos a la cancha, ellos juegan bien, tocan bien la pelota pero cuando nos encontramos no nos pudieron entrar más. Nos faltó en el último pase, porque si estábamos bien ahí, hubiera sido un lindo premio a los dos delanteros que corrieron muchísimo hoy.

Mungo y Emi Ortiz arman la lista de pateadores para los penales.

Antes de llegar a esta instancia, Villa Mitre había dejado en el camino a otra rival de primera división como Arsenal de Sarandí, también por penales aunque esta vez por 7 a 6 y luego de igualar 1 a 1 en el tiempo regular.

En la próxima llave, el equipo de nuestra ciudad intentará cruzar por primera vez la barrera de los octavos de final. Para eso deberá vencer al ganador del cruce entre Rosario Central y Chaco For Ever, que se enfrentarán el 2 de agosto.

"Siempre nos han tocado equipos de Primera y nos ha ido bien. No sé. Ahora termina esto, nos subimos al colectivo y tenemos que poner la cabeza en Cipolletti que es lo importante para nosotros. Tratar de recuperar a los chicos, ver quién llega y quién no. Tenemos un plantel corto pero todos están preparados, trataremos de seguir por el mismo camino en el Federal que es lo importante para nosotros", cerró Mungo, el estratega de un plantel que sigue haciendo historia.