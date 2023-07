En los últimos días, Nacha Guevara estuvo en el centro de la polémica después de dirigir críticas hacia Lali Espósito durante su participación en el programa de Fer Dente en América TV.

La actriz había apuntado duramente contra los artistas argentinos, en especial contra Lali Espósito, a quien acusó de haber tenido una actitud irrespetuosa contra ella.

Como era previsible, varias personalidades se involucraron en el escándalo, y una de ellas fue Moria Casán, quien recientemente colaboró con la cantante pop en una nueva canción.

“Nacha la criticó a Lali Espósito, dijo que estaba agrandada”, comentó el notero de ‘Intrusos’, al encontrarse con Moria Casán.

Sin dudarlo, la One expresó: “No, Lali Espósito es lo más, no puede decir nunca Nacha... si hay alguien que no es agrandado es... la que está grande es Nacha, ella está grande”.

Rápidamente, una de las noteras le comentó que “puede ser, hay colaboraciones que eligen”. A lo que Moria sentenció: “No está agrandada, no debe haber tenido tiempo de contestarle, porque es lo más accesible, lo más amoroso y lo que menos se cree el monstruo de estrella que es, sin padrinazgo, sin multiempresas y a pulmón”. (El Trece)