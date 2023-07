Cantalejos y Carrio hablaron de los tries más rápidos del fin de semana

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Dos de los jugadores que concretaron los tries más rápidos de la novena fecha del Regional Pampeano de rugby, recordaron las jugadas y contaron cómo vivieron ese momento tan poco frecuente.

En partidos diferentes, Patricio Cantalejos (fullback, Sociedad Sportiva) y Lautaro Carrio (wing, Universitario) hicieron una acertada lectura de juego para saber aprovechar la oportunidad y sacar el máximo provecho de la velocidad que los caracteriza.

El try de Cantalejos se produjo a los 21 segundos de iniciado el partido entre Argentino y Sociedad Sportiva, el sábado por el TRP A, con triunfo de Las Palomas.

"Lo vi de nuevo porque no me acordaba cómo había sido. Fue muy rápido y no me lo esperaba para nada. Una sorpresa, nunca había hecho un try tan rápido. Sí alguno en los primeros cinco minutos, pero en 20 segundos nunca me había pasado", dijo "Pato".

La velocidad en la que se articulan las jugadas es clave en el factor sorpresa, algo que queda muy en claro cuándo y dónde Cantalejos recibe el pase de Mateo Köhler.

"Cuando la agarra Mateo, hay dos de mis compañeros que están volviendo y por eso me la pasa, porque venía lanzado. Por eso me eligió a mí como opción. Y además que se la venía pidiendo porque la defensa estaba desordenada", explicó el fullback, de 23 años.

"Como fue una pelota recuperada, siempre tenemos como objetivo que en esos casos hay que atacar rápido para agarrar a las defensas desordenadas", concluyó.

Lautaro Carrio ya tiene el ingoal en la mira. Foto: Mauricio Montani.

Carrio: "Salió un lindo try"

En el caso de Lautaro Carrio, se convirtió en el tryman de Universitario, para la goleada del domingo ante Unión del Sur de Mar del Plata, por el Regional Pampeano B.

Uno de los tres tries del wing se produjo a los 27 segundos de iniciado el segundo tiempo de ese partido, disputado en el complejo Héctor Gatica.

"A pocos segundos de comenzado el segundo tiempo, esa pelota se me fue para atrás pero la pude agarrar, resolver rápido y por suerte salió un lindo try", contó.

"El foco siempre es el mismo: cuando salimos jugando del fondo, poner la pelota adelante. Justo ahí se me abrió el hueco y aproveché", recordó.

Acá también hay muchas virtudes individuales, no sólo en la definición. Ya al asegurar la posesión de esa pelota de aire, luego al girar y enfrentar la defensa rival, leer los huecos, tirar la carrera limpia de marcas, chequear apoyos o marcas y finalmente tirar la diagonal hacia abajo de los palos.

"La agarré de espaldas (al ataque) y cuando me di vuelta, vi que mis compañeros me habían hecho ese huequito. Después (cerca del ingoal) miré para los costados y vi que estaban mis compañeros, pero en esas situaciones suelo ser bastante comilón", dijo.

Lautaro contó que no fue la primera vez que consiguió apoyar tres tries en un partido.

"El año pasado creo que tuve una o dos oportunidades de meter tres tries, pero nunca concreté uno tan rápido", afirmó el jugador Piraña, de 21 años.