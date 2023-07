Vienen por un complejo gigante, la fábrica que vuelve a producir y revive una antigua polémica

--Buen día, Juan. Se vino el fresquete, ¿no? Me imagino que estarás para un café doble, por lo menos.



--Todo bien, José Luis. Y sí, en julio en Bahía normalmente hace frío y en enero calor, ¿no? Pero te entiendo: cuando no querés hablar de otras cosas salís con el termómetro, je, je.

--Felicitaciones por el campeonato, hace rato que no dan una vuelta así estarás más que contento.

--Así me gusta, pero siempre tenés que embarrarla con algún comentario innecesario. Volvamos al duro invierno mejor.

–En realidad no sólo por el frío, sino por el aumento del dólar blue y por el golpe al bolsillo que implican las tarifas de servicios públicos con consumos de invierno.

--Tenés razón, las boletas de la luz y el gas no dan piedad y se comen buena parte de los salarios.

--De todas maneras te voy a dar un dato del tema dólar, que me pasó mi amigo PP. Creo que es interesante.

--¿A ver?

--Dólar junio 2022 = 240 pesos. Ahora, con 115% de inflación, 516 pesos, mientras que los pesos en el banco rindieron más del 130%. Con esto te quiero decir que no desesperes con el precio del blue, que a la larga el dólar y las tasas se copian. Hoy nadie sabe cuándo entrar y cuándo salir en el verde. Lo que sí todos dan por hecho es que difícilmente haya lío económico después de las PASO, el tema será después de octubre. Hay quienes estiman un dólar oficial a 350 pesos a fin de año, gane quien gane.

--Bueno, pero no hablamos cómo está hoy la calle con este panorama.

--Los primeros meses del año no fueron malos en cuanto al consumo, pero se nota una caída en la demanda que arrancó ya en mayo-junio y se estima que se va a acentuar en los próximos meses. La caída del poder adquisitivo era inevitable y, como te mencioné antes, el tema de las tarifas pegó duro. En algunos rubros la merma en las ventas osciló entre un 15 y un 20 por ciento.

--Mientras tanto, si bien transitamos por tiempos de campaña electoral a full, en el gobierno ven con cierto optimismo los datos del Indec, con un 6% de inflación para junio, es decir, otro recorte luego del 8,4 de abril, el mes con mayor inflación desde que arrancó el año, y del 7,8 registrado en mayo.

--Sí, al menos se muestran confiados en que siga bajando, sobre todo en productos de la canasta básica, y poder mostrar ese dato en la campaña electoral.

--Y tu amigo Pancho Rinaldi, ¿qué opina? Ese la tiene clara.

--Que la suba reciente tiene una causa clara: elecciones y expectativas. En el caso de las elecciones, es la de siempre, alienta el dólar “por las dudas” y los pocos que pueden comprar, ya que el blue es un mercado enano, tratan de cubrirse y eso hace el resto.

--Me imagino que los cueveros tratarán de no vender por la misma razón.

--Claro, como señala Francisco, la pequeñez del mercado explica el blue de 520 pesos como está ahora. También me señaló que influye lo que publicamos nosotros y todos los medios del país (reservas negativas, acuerdo con el FMI). Eso agrega miedo.

--Y sí, y como la gente está harta de que la joroben, el que tiene cinco pesos trata de comprar dólares como sea.

--Según Pancho, si bien no se sabe qué va a ser del futuro del acuerdo con el FMI, me recordó que siempre que estuvimos bajo arreglo las exigencias fueron: 1) devaluar, 2) subir retenciones, 3) con 1 y 2, achicar déficit externo e interno. Desde la convertibilidad para acá, al FMI no le gusta más el dólar “fijo” o “cuasifijo” (me refiero al oficial) y eso genera muchas dudas entre los que manejan guita grande. De hecho, según trascendió es uno de los puntos en cuales no se pueden poner de acuerdo, porque hoy una devaluación fuerte, a su entender, sería un suicidio.

--Y un suicidio político.

--Más vale. Siempre fue así.

--Bien, pasemos a las cuestiones comerciales locales. ¿Alguna novedad? Mirá que estamos a mediados de julio y esa nueva pizzería de la que me hablaste, en avenida Alem, se sigue haciendo esperar.

--Tenés razón, el otro día El Tero y Nano hicieron una prueba, con invitados y a local lleno, de las variedades que ofrecerá y los resultados fueron muy buenos. Así que ya están ultimando detalles.

--Veo que volvió Walter Garrone, je, je. Pero ya que fuiste, tirá data.

--La idea es ofrecer pizzas del mundo y por eso habrá cuatro masas: porteña, neyorkina, napolitana y a la piedra, ofreciendo variedades de “todo el mundo”, entre ellas varias del mítico local que hizo historia en la primera cuadra de calle Dorrego.

--¿Y la ambientación?

--El local donde funcionó durante casi 20 años Sottovento fue renovado totalmente, con un aire a las típicas pizzerías porteñas. Por lo que vi, la expectativa es grande y esa noche, según me contaron, hubo como 20 personas que pasaron y al ver gente adentro, pensaron que ya había abierto y quisieron pasar a cenar.

--Tremendo cómo se está poniendo Alem, ¿no?

--Tal cual, algunos edificios que se están levantando por esa zona realmente impresionan. Indudablemente hay sectores en Bahía con mucha mosca y gente que sigue invirtiendo en la ciudad, no tengas dudas.

--Juan, mientras pedimos otra ronda de café, comentame algo del gasoducto Néstor Kirchner. ¿Qué pasó con el caño que en la foto se ve cortado? ¿No está terminado? Vos seguro tenés la posta.

--Mirá, lo primero que tengo que decirte es que está completamente terminado. Hace unos días atrás solo restaba colocar un medidor ultrasónico, un caudalímetro.

--¿Pero qué pasó en el acto?

--La válvula que abrieron conecta el gasoducto con la trampa receptora de scraper, un equipo de instalación obligatoria que se utiliza para limpieza e inspección interna periódica. La trampa se encuentra en la progresiva final del gasoducto. Evidentemente no fue la mejor elección haber hecho el acto en esa válvula.

--Pero también se mostraron en las redes tramos de cañería sin soldar.

--Fake news, amigo. Evidentemente hoy en Argentina el clima electoral incide en todo lo que se haga o diga, de un lado y del otro, pero es raro que la oposición, habiendo tantas cosas para cuestionar, incurra en estas cosas. Acá lo importante es que se concrete, que de una vez por todas se haga lo que se tiene que hacer, y este gasoducto es una obra estratégica, más allá de quien lo hizo.

--Bueno, no te enojes y tirá alguna novedad de esas que hacen ruido.

--Mmm... ¿te acordás que el domingo pasado te dije que hace unos días recorrió las instalaciones del exfrigorífico CAP Cuatreros un funcionario de la dirección provincial de Patrimonio Cultural porque avanza un proyecto presentado en el Senado bonaerense para declarar el complejo como Bien de Interés Histórico, Cultural, Paisajístico e Industrial?

--Sí, claro, yo te pregunté si había algún movimiento y vos me saliste con eso.

--Bueno, escuchá: me enteré de que hay gente de afuera, emprendedores porteños, que estuvieron mirando el lugar y les interesa.

--Apaa... seguí.

--Ya hubo contacto con los dueños por la plata, en su momento, hace bastante tiempo, pedían unos 4 millones de dólares, porque son más de 2 mil hectáreas, y ahora creo que estaban entre 2,5 y 3 millones y hay gente tiene interés. Igual creo que en Mercado Libre está a 3,7 millones de dólares.

--¿Quieren recuperarlo?

--Tengo entendido que como reserva de tierras, sobre todo pensando en el futuro, ya que está al lado del ferrocarril si se hace el ramal Norpatagónico y junto al estuario, con todo lo que se viene. Por eso hay inversores interesados y empezaron las negociaciones.

--¿Te acordás quiénes son los dueños?

--En 1996 lo compró la firma paraguaya Translink y en 2000 se declaró su quiebra. En 2007 el conjunto salió a subasta y fue comprado por Manuel Smiriglia, titular de “Prensadora Quilmes”, empresa dedicada a “demoliciones, desguaces y prensado de chatarra y chapa”, que pagó apenas 861 mil dólares.

--Bien. Ya que hablamos de Walter Garrone, ¿algo para comentar de la fiesta del básquet, este viernes?

--Y dale con lo mismo... ja, ja, pero si te referís a la llamada “Noche de las Glorias”, con Willie Scott, Fefo Ruiz y exbasquetbolistas y entrenadores locales, creo que ya está todo dicho, aunque como vos sos muy chusma quizás algo más te pueda aportar.

--Avanti entonces.

--Me dijeron que habrá un agasajo a los jugadores en el quincho de una empresa que es orgullosamente bahiense y que supo estar presente en la camiseta del Albo durante aquellos años dorados.

--Buen dato, pero hablando de años y de historia, no me contaste nada del pequeño homenaje que le hicieron en LU2 a nuestro amigo y maestro Norman Fernández.

--Tenés razón, el otro día cumplió 60 años de actividad en LU2. Impresionante. Si bien se lució como periodista de diario, radio y televisión, efectivamente la radio es el medio que más profundo lleva en el corazón.

--Y no hace mucho lo distinguieron en Palermo...

--Claro, por ser el periodista más antiguo en esa muestra nacional. Realmente nos dimos flor de lujo al haber compartido con él tantos años de laburo y ahora también en poder disfrutar de su grata compañía, cada semana y asado de por medio, en el Círculo de Periodistas.

--Tal cual. Un fuerte abrazo a Norman, pero no te hagas el sota y seguí con las novedades.

--Ok. No sé si leíste el viernes en La Nueva. el récord de la familia señalada por los vecinos del barrio Maldonado como la causante de varios hechos de inseguridad en el sector. ¿Te ubicás? La familia a la que le que le quemaron la casa, aparentemente usurpada, donde vivían.

--Sí, claro. En seis años, según leí, el grupo familiar lleva 47 aprehensiones.

--Exacto, entre el padre, la madre y los 4 hijos, algunos de ellos menores de edad, fueron aprehendidos en 47 oportunidades, y figuran imputaciones por robo, hurto, amenazas, abuso de armas, violación de domicilio, lesiones y resistencia a la autoridad, entre otros.

--Variadito. Pero ya que estamos, sin querer metiste el dedo en la llaga, José Luis.

--¿Por?

--Porque sobrevuela otra vez la discusión entre Policía y Justicia sobre cómo actuar en estos temas. La Policía dice que actúa, pero la Justicia dice que en muchos casos no tiene pruebas. Nadie habló públicamente, aunque parece que no hay acuerdo entre lo que actúa uno y lo que resuelve el otro. En definitiva, una cuestión que siguen sufriendo los vecinos en varios barrios.

--Me hiciste acordar de la dura carta que difundió en 2019 el entonces jefe de la Policía, comisario Gustavo Maldonado.

--Claro, algo así. Fijate que aquella vez Maldonado salió con los tapones de punta contra los jueces que otorgan salidas transitorias o arrestos domiciliarios a condenados que vuelven a delinquir. Incluso habló de fracaso en la reinserción social de los delincuentes.

--Bueno, pero ahora ya no está la jueza Calcinelli, figura excluyente del sector judicial garantista.

--Sí, claro, como mencionamos días atrás se jubiló, pero evidentemente debe haber otros o será que unos le echan la culpa a los de enfrente para eludir responsabilidades.

--¿Algún otro tema?

--Sí. Me dicen que un grupo de empresarios argentinos que se dedica a la producción de pastas en Sudamérica, están reactivando la exfabrica de Nutregal.

--¿En Rincón al 3900?

--Exacto, la que se quemó en 2013. Después Nutregal cerró, cuatro años después Manera le vendió ese predio a Alicorp Argentina y ahora volvió a cambiar de manos.

--Hace un tiempo me habías hablado de una importante distribuidora bonaerense.

--Creo que estos empresarios son otros. Sí te puedo asegurar que ya tomaron unas 50 personas y han invertido bastante.

--Muy buena noticia, Juancho, pero ¿qué me contás de la inauguración en la histórica esquina de Av. Alem y Sarmiento? No creo que te la hayas perdido...

--Me conocés bien, amigo. El miércoles pasado el Grupo Baipro, luego de 16 años brindando servicios de ingeniería y montaje industrial, abrió las puertas de su nueva sede destinada a su unidad de software factory, Neocomplexx.

--¡Qué interesante! Inicialmente, ellos estaban en el Parque Industrial, si no me equivoco...

--Sí, la empresa sigue operando desde allí, pero con la expansión de sus servicios, decidieron también tener presencia en este punto céntrico, un lugar muy moderno, en planta alta.

--Me imagino que hubo mucha gente...

-- Exacto, además de los familiares y amigos de Manuel Marbella y Martín Aversano, los presidentes del Grupo, también estuvieron presentes los integrantes del staff de Neocomplexx y Baipro, y representantes del sector industrial y tecnológico local.

--Qué raro que no me hiciste ningún comentario del catering...

--Me lo estaba guardando para lo último. ¡Fue excelente! Algo que no se había visto en la ciudad como resultado de la propuesta integral de diversos rubros: Neocomplexx, Liberté y Capitanes, calidad y atención de otro nivel.

--Muy bien, bravo por las empresas locales que siguen apostando y creciendo desde Bahía al mundo.

--Por supuesto, nunca nos vamos a cansar de decirlo y destacarlo.

--Che, ayer pasé por avenida Cabrera y vi que la playa de estacionamiento del shopping estaba repleta Parece que se vienen unas vacaciones de invierno a full.

---No es para menos, hay shows infantiles, libres y gratuitos. Empiezan mañana con Dúo Guiño y siguen con Lotus Circo, Circo Trip, Rodi Muskaripa, todos a las 17.30 y los finde habrá actuaciones itinerantes por distintas partes del complejo comercial, a las 17, con actividades circenses. A eso sumale las pelis de Cinemacenter, los juegos de Sacoa…

--Ni hablar, más las salas de escape de Homoludens y entretenimiento como Mode Gaming y El Desvío.

--Ok, todo muy lindo, pero mirá la hora que se hizo. Levantemos campamento porque tengo que ir a comprar las pastas del domingo.

--Dale, pero ¡qué fácil la hacés, amigo! En cambio yo tengo que prender el fuego y cocinar.

--Ja, ja, no te quejes porque vas a poner en la mesa un alimento que es un lujo en casi todos los países del mundo y acá, pese a los bolsillos flacos de los consumidores, aumentó mucho menos que la inflación.

--Es verdad, el asado aumentó mucho menos. Pero esperá un tiempo y después hablamos. Chau, nos vemos el próximo domingo.

--Dale, hasta la semana que viene.