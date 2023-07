"Lo del sábado fue una forma de decirle basta a todo lo que venía pasando"

Tomás Arribas tarribas@lanueva.com Periodista Deportivo, recibido en 2013 (estudios en Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social).

Sección Deportes del Diario La Nueva, desde 2017 a la fecha. Especialista en Automovilismo y deportes varios.

Previamente, panelista automovilístico en LU2 Radio Bahía Blanca y presentador deportivo en Telefé Bahía.

(Nota de la edición impresa)

El Club Midgistas del Sur inicia una nueva era. Un proceso que, a juzgar por lo ocurrido en los últimos años, marcará un antes y después.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

No vale la pena ahondar en el pasado, historia triste y ya conocida por todos, sino en focalizar el renacer institucional de la entidad midgista, con Walter Villatoro a la cabeza y un nutrido grupo de colaboradores y entusiastas.

“Me genera muchísima ansiedad lo que viene; es una responsabilidad linda, muy grande y que involucra a mucha gente realmente comprometida con la causa, algo fundamental en estos casos”, nos cuenta Villatoro, el nuevo presidente del CMS.

“Creo que esto va a quedar en la historia, especialmente por la unión lograda entre pilotos y socios por una causa común, apoyar al club y juntarse para sacarlo adelante. Todo eso dio sus frutos en lo que, por cantidad de socios presentes, para mí fue una Asamblea histórica”, agregó el reconocido piloto y dirigente zonal.

Todo transcurrió con normalidad, como debió ocurrir allá por septiembre de 2017. Los socios se manifestaron y eligieron acorde a sus preferencias, tal como lo marca el estatuto jurídico, a través de una elección democrática.

El apabullante resultado (76% de los votos) habló en sí mismo del camino que los actores de la entidad quieren tomar para el bienestar del club.

—Ni hablar que lo deseaban, ¿pero esperaban que se diera todo tan pacíficamente?

—Sí, tenía mucha esperanza que se dé así. Si bien hubo algunos agravios y excesos, le restamos importancia y nos quedamos con que todo se haya dado de manera pacífica y ordenada. Acá nos conocemos todos y tenemos que tirar para adelante para el club. Si me tocaba perder, me levantaba y saludaba a Facundo (García), deseándole lo mejor. Es lo que yo hubiese hecho, pero del otro lado no fue así. Acá, al margen de quién presida, hay que pensar que le vaya bien al club.

—Pero por toda la previa, más de uno pudo imaginar algún conflicto...

—Sí, porque esto pasó del club a una cuestión personal. Y eso trajo aparejado todo lo que se vio en estos años, y no por el dinero que maneja el club, sino por cuestiones de egos. Lamentablemente la institución quedó en el medio de una discusión y eso llevó demasiado tiempo, perjudicando lo más importante que es justamente la entidad.

—¿Qué crees que manifestó el socio el sábado?

—Yo diría más cansancio que otra cosa. Cansancio que se hablara más de la parte institucional, de esos conflictos, y no de lo que realmente importa que son las carreras. Especialmente este último tiempo, donde todo pasaba por la intervención, si se iba a correr y quién lo iba a organizar, dejándose de lado el esfuerzo del piloto en poner un auto en pista. Y esto fue una forma de decirle basta a todo eso. Ojalá sea la última vez que suceda algo así.

“Todo tiene un período. Esto es un club, no es de (Facundo) García, de (Fernando) Bonacci, ni de Villatoro; es de los socios y pilotos. Tenemos que cumplir con nuestra tarea y dejarlo de la mejor forma para el próximo presidente”.

Lo que viene

La agenda está completa y el tiempo apremia, pero si algo sobra en este nutrido grupo de personas son ganas de trabajar.

La nueva comisión directiva pondrá manos a la obra a las prioridades de turno, a fin de completar con éxito la convocatoria invernal y comenzar a proyectar la no tan lejana cita veraniega.

“Ya está todo medianamente armado y para eso nos separamos en grupos y trabajar en los distintos aspectos. La prioridad es atender las falencias en cuanto a maquinarias y cuestiones edilicias”, explicó Walter.

“Tenemos grandes problemas con los baños. Escuchamos mucho a la gente y esa es una de las primeras cosas que haremos. También lo que sería un poco el maquillaje del estadio, que siempre hay que hacerle cosas y mantenerlo. Ahora la prioridad es la comodidad del público”, remarcó.

—¿Y en cuánto a proyectos?

—Encararemos un proyecto de tribunas y palcos en boxes, el cual ya está diagramado con gente especializada. Y en lo inmediato, compramos un programa para llevar los números y la contabilidad del club de manera prolija y clara, para que de esa forma el socio y piloto sepa sobre el patrimonio del club y, sobre todo, en qué se gasta cada cosa. Así garantizaremos claridad.