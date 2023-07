Fran Drescher lidera la huelga de actores en Hollywood

Hollywood se enfrenta a una huelga histórica liderada por la actriz Fran Drescher, famosa por su papel en ''La Niñera'' y actual presidenta del Sindicato de Actores de los Estados Unidos (SAG-AFTRA). La huelga, que comenzó a la medianoche del jueves 13 de julio, ha paralizado la industria del entretenimiento, afectando a más de 160,000 artistas y a numerosas producciones en curso.

Drescher anunció la huelga después de que las negociaciones contractuales con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) no llegaran a un acuerdo. La huelga de actores se suma a la huelga de guionistas que ya lleva más de 70 días, creando un paro que amenaza a la industria del entretenimiento estadounidense.

En un discurso reciente, Drescher criticó a las empresas que se niegan a dar al sector lo que se merece: ''Tenemos un problema. Somos víctimas de una entidad codiciosa'', y expresó su preocupación por el uso de inteligencia artificial para reemplazar a los actores y la falta de regalías adecuadas en la era del streaming.

La huelga ha afectado a numerosas producciones, incluyendo programas nocturnos como ''The Late Show With Stephen Colbert'', ''Jimmy Kimmel Live!'' y ''The Tonight Show Starring Jimmy Fallon''. Las grabaciones de películas y series como ''Stranger Things'', ''Blade'', ''American Horror Story'', ''Sandman'', ''Andor'' y ''Deadpool 3'' también se han detenido debido a la huelga.

Además, los actores no podrán asistir a estrenos, hacer entrevistas para trabajos terminados, ir a entregas de premios, asistir a festivales de cine o incluso promover proyectos en las redes sociales mientras la huelga esté vigente. Esto ha llevado a la cancelación de eventos promocionales para películas como ''Barbie'' y ''Oppenheimer''.

La huelga ha recibido el apoyo de muchos actores de alto perfil. Emily Blunt, por ejemplo, abandonó la premier de ''Oppenheimer'' en el Reino Unido en solidaridad con la huelga. Jamie Lee Curtis también expresó su apoyo en Instagram, declarando: ''Parece que es momento de dejar las máscaras y tomar las pancartas''.

La última vez que los actores protagonizaron una huelga de esta magnitud fue en 1980, cuando la industria del video para entretenimiento en casa estaba en sus inicios. Ahora, con la industria del streaming en auge, los actores buscan garantizar salarios dignos y proteger sus derechos en un mundo digital en constante cambio.