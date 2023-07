Duki sigue haciendo historia en el trap argentino. Ayer en menos de 8 horas agotó localidades para sus dos funciones en River los próximos 2 y 3 de diciembre. Ahora, acaba de anunciar que en 2024 se presentará en el estadio Santiago Bernabéu, ubicado en Madrid.

La renovada casa del Real Madrid albergará el primer show de estadio de un artista argentino en España. Será el próximo 8 de junio de 2024 y se espera que asistan unas 60 mil personas.

El anuncio de este histórico show para la música argentina se realizó en el marco de La Velada del Año 3, el evento streamer más importante en habla hispana organizado por Ibai Llanos. Fue después de la sorpresiva aparición del rapper sobre el escenario para interpretar su canción “Malbec” en compañía de Nicki Nicole y Milo J.

“Ya no hay más vuelta atrás de esto. No hay vuelta atrás”, se lo escuchaba decir a Duki en off, sobre el cierre de un video que publicó en sus redes sociales para anunciar su debut en River, que será copado por primer vez por el trap argentino.

Estos anuncios llegan en un momento muy especial para el ícono del trap: hace menos de una semana lanzó su nuevo disco de estudio, el cual tituló Antes de Ameri.

“Este disco se escucha entero, de principio a fin. Está todo conectado y fue armado con el propósito que la experiencia sea el disco entero, no canción por canción”, había explicado Duki en un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter pocos días antes del lanzamiento y como sugerencia para sus seguidores, tal vez más habituados a escuchar música en formato single y no tanto álbumes enteros. (Infobae)