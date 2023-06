Juan Darthés podría iniciar acciones legales contra Gabriela Cerruti

El actor Juan Darthés estaría evaluando iniciar acciones legales por difamación contra ciertas personas que opinaron a favor de Thelma Fardin en relación con la denuncia por abuso sexual en la que resultó absuelto. Entre esas personas, según trascendió, estaría la vocera presidencial, Gabriela Cerruti.

La noticia se dio a conocer en el programa Intrusos, donde se dijo además que el ex "Patito Feo" tiene previsto difundir un video en sus redes sociales para agradecer el apoyo de quienes se manifestaron a su favor en redes sociales y, al mismo tiempo, brindar detalles sobre el fallo absolutorio dictado por la Justicia de Brasil.

"La primera persona para iniciarle acciones legales sería la vocera presidnecial. En un discurso, ella confirmaba que Juan Darthés había abusado de Thelma Fardin", señaló el panelista Pablo Layus en el ciclo que conduce Flor de la V.

Más tarde, el abogado del actor, Fernando Burlando, dialogó con el programa y, si bien no confirmó expresamente que habría una denuncia en los planes del actor, no lo negó. Incluso, ratificó la versión sobre Cerruti manifestada por el panelista: "La vocera presidencial dijo muchas cosas que no son ciertas", remarcó el letrado.

"No se explica por qué hablan sin conocer y sin saber los contenidos de las resoluciones judiciales, siendo, ni más ni menos, funcionarios públicos. Dijo que había habido abusos y hablaba de prescripción... jamás habló del fallo de prescripción", aseguró Burlando.

Tras conocerse el veredicto de absolución, la portavoz Gabriela Cerruti se había pronunciado a favor de la denunciante: "El fallo dice que es todo cierto, pero no alcanza. Una nena de 16 años necesita más pruebas de las que ya hay para demostrar que fue violada", escribió en su cuenta de Twitter.

Además, luego de que circularan versiones sobre una posible vuelta de Juan Darthés al país, Burlando aclaró cómo seguirá la vida del actor que hace 5 años se refugió en Brasil tras la denuncia.

"A mí, personalmente Juan me dijo que quería hacer un video agradeciéndole a la gente que lo apoyó durante este tiempo. Sí tenía necesidad de que se aclare cuál es el contenido de la sentencia y de la nueva sentencia aclaratoria que hubo. Me dijo 'los medios no le dieron importancia al nuevo fallo de la Justicia'", dijo el abogado en alusión a la absolución que recibió Darthes en Brasil, luego de que la actriz manifestara que ese veredicto no es sinónimo de inocencia.

Por último, el abogado dijo que "es cierto, hoy lo embarga la felicidad y la tranquilidad. Nadie que tenga un proceso judicial, de cualquier índole, realmente la pasa bien, esa es una realidad. Ahora, yo no creo que Juan vuelva a la Argentina, ni me atrevería a preguntárselo, porque está manejando otras cosas en su cabeza".

Lo cierto es que Thelma no bajará los brazos. En la nueva presentación fiscal se aseguró que al haber introducido sus dedos en al vagina de la actriz y haberle hecho sexo oral, el encuadre jurídico es el de estupro o atentado violento al pudor, el cual tiene una pena de 4 a 10 años de prisión. Ese delito prescribe a los 16 años con lo cual la acción penal se encontraría vigente, a eso apunta la presentación fiscal.

“A la vista de todo lo expuesto, se concluye que existe duda sobre la ocurrencia o no de la conjunción carnal, esencial para la configuración del delito descrito en el art. 213 del Código Penal, con redacción dada en la época de los hechos, según se describe en la denuncia. Y la duda, en este caso, se resuelve a favor del imputado, siendo la absolución la medida que se impone”, fue lo que determinó en su fallo el juez. (La Nueva. y NA)