José Luis Zara, intendente de Patagones, quien ayer confirmó que irá por su tercer mandato consecutivo, dijo esta mañana que "ha sido una decisión personal" y manifestó que "no es fácil la gestión, en una intendencia es todos los días, dejás muchas cosas de lado, la familia, los amigos, pero tengo el apoyo para seguir".

"Me voy a presentar nuevamente por un mandato más. Cada vez que que me postulo es un desafío", agregó.

En diálogo con Panorama, por LU2, Zara aseguró que "nunca me fue fácil gobernar".

"Cuando llegué en 2015 tenía un municipio totalmente endeudado que nos costó casi dos años poderlo equilibrar", indicó.

"Después en 2019 me agarra una pandemia de por medio y ahora terminando el mandato una tremenda inflación, por lo cual no es fácil gobernar", enumeró.

"El desafío va a ser lo que viene en 2024, pero eso no me asusta porque creo que tengo un equipo consolidado que me acompaña casi desde 2015 y que ha afrontado un montón de dificultades", mencionó.

Zara ingresó a la comuna en 2015, luego de romper la hegemonía de Ricardo Curetti por 16 años.

"Rompí el mito ese que decía que siendo de otro color político no iba a poder gobernar. La buena relación que tengo con los ministros y con el mismo gobernador de la provincia de Buenos Aires ha hecho que hemos llevado adelante un montón de proyectos que están a la vista, mejorando la calidad a los vecinos", señaló.

Por último, al ser consultado sobre la posibilidad de que la Corte Suprema decida que los jefes comunales que van por un tercer mandato no pueden presentarse, Zara deslizó la posibilidad de una interna.

"Se verá, veremos qué pasa. Tengo candidatos dentro de mi equipo para que continúen", respondió.

"Lógicamente, si yo no voy vamos a tener internas porque a mi equipo lo conforman distintas fuerzas políticas", completó.