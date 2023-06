Juan Gil Navarro reveló por qué se fue de "Floricienta"

El actor Juan Gil Navarro habló sobre su paso por Floricienta y reveló el motivo por el cual decidió no formar parte de la segunda temporada, a casi 20 años de su estreno.

Gil Navarro interpretaba a Federico Fritzenwalden, el galán de Flor Bertotti, y renunció inesperadamente.

Además de irse del programa, el actor se mostraba molesto cuando le consultaban por su personaje en la tira infantil de Cris Morena.

Sin embargo, con los años aseguró que "se amigó con `Floricienta`" y explicó por qué se fue.

"No fue fácil ni para mí ni para los productores, porque había un final que ya estaba pensado con determinadas características para hacerse afuera inclusive; y eso hubo que modificarlo", explicó el actor sobre su partida en una entrevista con Socios del Espectáculo.

También se refirió a las especulaciones sobre su renuncia que se hablaron en aquel entonces.

"Me acuerdo que había gente que me preguntó si era por plata. Pero de ninguna manera. Los que me conocen saben que yo jamás le pondría una daga a alguien para decirle que me dé tanta guita", señaló.

"Quiero aclarar que no hubo incomodidad de ningún tipo pero, yendo al archivo, que ya pasaron veinte años, a mí en ese momento me pareció que una temporada estaba bien. Yo tenía ganas de hacer otras cosas. No era más que eso", añadió.

El actor confesó que se sintió incomprendido por esta decisión y reveló que el único que lo apoyó fue Guido Kaczka, quien era pareja de Flor Bertotti.

"El único que me entendió en mi decisión y que es una figura de esta casa fue Guido Kaczka, yo esto nunca lo conté. Él se me acercó en el estacionamiento y me dijo: `Yo entiendo que nadie te entienda, pero yo sí te entiendo`. Nunca me olvidé de eso", recordó.

Por otra parte, aseguró que con el tiempo se reconcilió con la novela y su personaje.

"Se transformó en un clásico. De la misma manera que yo miraba `El Chavo`, habrá generaciones que mirarán `Floricienta` y está bien. La verdad es que sí me amigué. El mío era un personaje arquetípico y todos en nuestras fantasías buscamos algo ideal. Forma parte de un cuento, está bueno", se sinceró el actor. (NA)