Iba este miércoles, pero Bella Vista-Villa Mitre pasó para el sábado: ¿qué pasó?

En una reunión de presidentes desarrollada anoche en la Liga del Sur se resolvió que el cotejo inconcluso entre Bella Vista y Villa Mitre, por la fecha 13 del Apertura de Primera A, se juegue el próximo sábado a las 15 en la Loma, con público de ambos lados tal como se había establecido en la reunión del Consejo Directivo del miércoles pasado.

Este partido se había programado para el domingo --anterior, es decir anteayer-- a las 11 en cancha del albiverde, así lo había establecido el ente organizador y los dirigentes de ambos clubes, quienes firmaron en conformidad el día jueves en la comisaría cuarta de policía, que iba a estar a cargo del operativo de seguridad.

Cuando estaba todo definido, el viernes a última hora, Villa Mitre envió un comunicado al Consejo Federal negándose a jugar el domingo y solicitando la postergación del encuentro por 72 horas teniendo en cuenta que ese mismo domingo debía ser local por el Federal A frente a Germinal de Rawson (lo venció 3-0), amparándose, con todo derecho, al reglamento general del CF.

Como se tenían que respetar las 72 horas, el compromiso pasó para el miércoles a las 16 en el mismo escenario, aunque Bella Vista se negó a presentarse ese día amparándose en el artículo 106 del Estatuto liguista (capítulo 10, sección Programas), que en su inciso “e” aclara textualmente: “Se tendrá especialmente en cuenta que todos los partidos obligatoriamente se disputarán los días sábados, domingos y feriados indicados en artículo ciento diez de este Reglamento General, pudiendo el Consejo Directivo por excepción fijar días hábiles o feriados ajenos a aquellos, cuando ambos clubes interesados en hacerlo lo acepten y soliciten expresamente y en los casos ya fijados por este artículo”. (El anterior art.e fue derogado el 28/3/08).

“En eso hicimos hincapié para no jugar el miércoles; a principio de año ya habíamos hablado sobre esto, de que íbamos a respetar los días de disputa (sábado, domingo o feriado) y que todos íbamos a hacer un esfuerzo. Un dirigente o allegado de Villa Mitre firmó el acta de conformidad en la sede policial el jueves y el viernes a la noche la misma institución hizo el reclamo al Consejo Federal. Eso no lo entendí”, sostuvo el presidente bellavistense Javier Bueno.

“Considerabámos que jugando el miércoles íbamos a dar ventaja deportiva. Más allá de que nuestros jugadores trabajan y ese día y a ese horario alguno podía llegar a faltar, era jugar miércoles y domingo (contra Villa Mitre y en la jornada de cierre ante Huracán) cuando nos encontramos peleando el Nº 1, el que podemos conseguir si ganamos los dos partidos”, manifestó con criterio el titular del “Gallego”.

“Villa Mitre alegó que tenían cuatro jugadores de la Primera local que después iban a ir al banco de suplentes del Federal. Es entendible, pero nosotros no actuamos de mala fe programando sí o sí el partido para el domingo. Nuestra idea era jugar el sábado, pero la policía no nos prestaba servicio porque Olimpo actuaba por el Federal y no quieren que coincidan tricolores y aurinegros en el mismo día, sea por el torneo que sea. Entonces se pasó para el domingo a las 11hs”, amplió el dirigente.

Ahora, si existía la posibilidad de jugar el sábado y finalmente se decidió programarlo para el domingo, ¿por qué no se postergó para el lunes? Antes o después era lo mismo: un día de diferencia.

“Cuando Villa Mitre presenta la nota pidiendo la postergación de las 72 horas, nunca estuvo presente la posibilidad de que se juegue el lunes. No actuamos de mala fe, por eso ahora pactamos jugar el sábado y no el domingo teniendo en cuenta que ese día ellos jugarán por el Federal en Viedma”, explicó Bueno.

Y agregó: “Fue un hecho excepcional, porque justo coincidió que el pasado fin de semana Olimpo y Villa Mitre, por el Federal, se presentaban de local. Anoche se habló todo y creo que no va a volver a suceder”.

En definitiva, Bella Vista y Villa Mitre se medirán el sábado a las 15 en el estadio de Charcas y D' Orbigny, con público de ambos bandos. De esta manera, se pospone la última fecha del Apertura de la A.

Eso sí, se desarrollará con normalidad la 14ª programación del Promocional.

Qué expresa la regla

Art. 106.- El Consejo Directivo podrá modificar el programa de partidos:

a) En los casos de fuerza mayor que impida la realización de los mismos de

acuerdo con el programa preparado (lluvia, etc.).

b) Los clubes de común acuerdo podrán adelantar las fechas para realizar los

partidos suspendidos.

c) En los casos en que de común acuerdo los clubes soliciten con cuarenta y

ocho horas de anticipación al Consejo Directivo el adelantamiento de la fecha

de su partido.

d) El Consejo Directivo tratará de iniciar, programar y desarrollar los

torneos liguistas no interfiriendo con los fijados por el Consejo Federal y

por AFA. En caso de no poder adecuarse una programación con otra, tendrá

prioridad el torneo liguista, debiendo el club local que participe en un

torneo organizado por el Consejo Federal o por A.F.A. jugar con un equipo

alternativo en la misma fecha en que se dispute la programación liguista.

Llegado el caso el torneo liguista podrá disputarse en forma simultánea, en

cuanto a día y a horario, con los programados por el Consejo Federal y/o AFA.

e) Se tendrá especialmente en cuenta que todos los partidos obligatoriamente

se disputarán los días sábados, domingos y feriados indicados en artículo

ciento diez de este Reglamento General, pudiendo el Consejo Directivo por

excepción fijar días hábiles o feriados ajenos a aquellos, cuando ambos clubes

interesados en hacerlo lo acepten y soliciten expresamente y en los casos ya

fijados por este artículo.(El anterior art.e fue derogado el 28/3/08)