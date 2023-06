Susana Giménez reapareció en un evento de moda y ofreció declaraciones a la prensa en las que recorrió varios temas del mundo del espectáculo, respondiendo a todas las preguntas que le hicieron los periodistas. Sin embargo, algunos de sus dichos resultaron polémicos para los usuarios de redes sociales, en quienes despertó todo tipo de comentarios.

Al inicio del reportaje fue consultada sobre si era cierto que ella no iría a la entrega de los Premios Martín Fierro en caso de que le hicieran un homenaje a Jorge Rial. Aseguró que nunca dijo eso y luego aclaró que, de todas formas, no va a haber tal homenaje y que ella ya confirmó su presencia en la gala.

Luego pidieron su opinión sobre las declaraciones de Nacha Guevara, quien había dicho que no le gusta cuando Susana critica a la Argentina: “Ella es lo que es gracias a la Argentina, no es una estrella internacional. Entonces ahí, no me gusta”, había manifestado la vedette.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Susana comentó que vio esas declaraciones mientras miraba la televisión y que su primera reacción fue quedarse boquiabierta y cuestionarse qué le había pasado a Nacha que para dar ese tipo de declaraciones. Ante ello la conductora aseguró que Guevara es “envidiosa” y que estaba buscando notas previas al debut de su nueva obra teatral “Pijamas”.

Por último, fue consultada sobre la denuncia que pesa contra Alejandro 'Marley' Wiebe, en la que se lo acusa por presunto abuso sexual hacia un menor de edad, dada a conocer por una persona encapuchada durante un reportaje en Crónica HD. Y justamente por su respuesta fue que se convirtió en tendencia en Twitter.

"Marley es una persona maravillosa. Eso debe haber prescripto hace 35 años. Antes no se hablaba de eso. Y él tiene un hijo al que adora con toda su alma. Y me parece cruel que la gente siempre quiera sacarle plata al que trabaja", opinó la conductora que además de ser una gran amiga de Marley, es también madrina de su hijo Mirko.

El periodista le dijo que una prescripción no quita gravedad al hecho, a lo que la diva dio una polémica respuesta: "Bueno, pero eso es ahora, todo este lío. Antes, bueno, se te despiertan las hormonas cuando sos adolescente...".

Fue en ese momento en que el moderador de la conferencia de prensa decidió dar por terminadas las preguntas hacia Susana. (NA)