Llegan más alcoholímetros, varias novedades comerciales, bogas en llamas y renace un vivero

--Hola, Juan, ¿cómo va todo?

--Bien, José Luis, qué pena que el otro día cayeron con el poderoso Arsenal y se les frenó la remontada, aunque claro, los árbitros los perjudican... je, je.

--Bueno, somos el equipo con más expulsados y el que menos penales a favor tiene en esta Liga Profesional. El resto contalo como quieras, y más vale que clasifiquen en la Copa.

--Fue sólo un comentario, no te pongas agresivo, que para eso está la economía del país y en Bahía la inflación, según el IPC llegó a 7,22% en mayo, bajó un punto, de todas formas la internual está en 101,66%.

--Tenés razón, pero por suerte ya los partidos políticos entran en la etapa definición de sus candidaturas y se arreglará todo.

--Je, je. Claro, ya faltan menos de 20 días para que cierren las listas con miras a las PASO del 13 de agosto.

--¿Nombres?

--Esperá, está todo muy revuelto aún y sabés que tengo cero ansiedad con eso. Igual te comento que hay un hombre de la región que estuvo muy buscado.

--¿De quién hablás?

--Las fotos que aparecieron de Osvaldo Barcelona, hombre fuerte de YPF y de nuestra región, junto al gobernador Kicillof primero y luego con Jorge Ferraresi, no pasaron desapercibidas. Los que saben entienden que tiene claras chances de aparecer con fuerza a tres semanas del cierre.

--Ah... oka. Bueno José Luis, empecemos con las novedades locales. ¿Te parece?

--Dale, pedile a Tito los primeros cortados y arranquemos.

--A propósito, ¿Massa trajo de China algo para Bahía?

--No, pero supongo que te referís a si se conoció algún tipo de inversión china en el tren Vaca Muerta – Bahía. Si es así, lamento decirte que no hubo novedad y pasará otro gobierno sin que se concrete, si es que alguna vez se hace.

--Bueno, pero al menos se iniciaron las obras de la playa ferroviaria de Añelo, capaz la idea es completar las vías que faltan y conectar, aunque precariamente, a nuestra ciudad con esa localidad neuquina.

--Puede ser, pero ya que estamos hablando de Massa te tiro una buena noticia que puede tener mucho impacto en Bahía.

--¿A ver?

--El ministro y sus funcionarios de la secretaría de Energía ya enviaron el proyecto de ley de fomento del GNL. Con esto ya no hay más excusas para que, a corto plazo, las grandes inversiones locales sean anunciadas.

--Explicame porque no entiendo demasiado.

--Claro, José Luis, es la ley que supuestamente están esperando YPF–Petronas para anunciar su megainversión en el puerto whitense, a la que se sumará otra de menor escala propuesta por TGS y la empresa texana Excelerate Energy, en la zona de Galván.

--Ah. Es a todo o nada veo. Obviamente Federico Susbielles debe estar muy contento.

--Claro, el proyecto de la ley ya está en Diputados, el gasoducto se inaugura el 20 de junio, así que ya no hay más margen para las palabras, sino para los hechos.

--Bueno, a pesar de todo lo que se dijo, el gasoducto desde Vaca Muerta se concretó, y parece que en tiempo y forma.

--Sí, y te digo más, la empresa que lo operará y mantendrá durante 10 años es TGS, que le ganó la pulseada a TGN, aprovechando las ventajas que le confiere ser la operadora de una planta donde nace el ducto, en Tratayén, y donde termina, en Salliqueló.

--Me alegro por la realización de esta obra y porque ahora habrá gas suficiente en Bahía para varios proyectos industriales.

--Exacto, ahora veremos cuántos realmente se concretan, pero si hablamos de realizaciones te tengo que mencionar que marchan muy bien las obras en el oleoducto desde Allen a Puerto Rosales, destinadas a duplicar su capacidad.

--Me dijeron que unos 50 camiones diarios traen crudo desde Vaca Muerta porque no hay capacidad ¿es verdad?

--Sí, y creo que te quedás corto porque se hablaba de unos 10 mil barriles diarios. De todas formas, a partir de septiembre comenzarán a llegar por el oleoducto 25 mil barriles cada día, al tiempo que avanzan las obras portuarias para exportar.

--Bueno Juan, cortemos con los grandes proyectos y tirá alguna novedad local de esas que hacen ruido. ¿Pido mucho?

--Esto te puede interesar porque si ahora te cuidabas de manejar sin haber tomado nada de alcohol, ahora te vas a tener que cuidar más.

--Contame.

--Esta semana que pasó le comunicaron al Municipio que se levantaron las trabas aduaneras para el ingreso de equipos de alcoholemia y drugger test.

--Sí, a mediados de abril me habías comentado que no podían ingresar.

--Hoy el panorama es el siguiente: hay tres alcoholímetros funcionando y dos de reserva, más un drugger test. Ahora van a comprar cuatro más porque quieren que cada uno de los siete móviles que andan haciendo operativos cuente con uno.

--Alguien señaló que el año pasado la empresa adjudicataria no los pudo entregar porque los equipos no pasaron las pruebas de precisión que exige el INTI.

--Mi fuente es oficial amigo: Dirección de Ordenamiento Urbano.

--Ok, me alcanza. ¿pero qué más tenés en el espinel?

--Un tema de puja política en el Colegio de Abogados.

--Apaa, también me interesa. Contá.

--Bueno, supongo que sabés que en el Colegio de Abogados nunca se metió el tema político–partidario en la institución, al menos que yo tenga registro, pero hace un tiempo, de la mano de la diputada kirchnerista Maite Alvado se intentó una jugada de este tipo.

--Seguí.

--Por entonces, algunos dirigentes participaron en una lista provincial y ahora, de la mano de Alvado, según dijo Rafael Gentili, presidente del Colegio local, hicieron una movida bien política, intentando que haya un cuestionamiento sobre la actual comisión.

--¿Qué pasó?

--Pidieron la memoria y balance y como no se les respondió prontamente judicializaron el tema. Luego, como había asamblea, quisieron impugnarla y como no pudieron, en la asamblea terminaron perdiendo 164 a 4. Después parece ser que Alvado intentó desligarse públicamente de todo esto. Mientras tanto, el Colegio de Abogados se abroqueló en contra, incluso con otros peronistas históricos que están trabajando en la comisión.

--Bueno, pasemos aunque sea por un momento a cuestiones más gratas, ¿puede ser?

--Dale, pero decí vos por dónde querés seguir.

--Por alguna de tus habituales novedades comerciales.

--Ok, tengo bastantes y variadas, pero primero me gustaría comentarte que el otro día anduve por avenida Cabrera y pude ver cómo avanzan dos enormes iniciativas de las que hace tiempo te vengo hablando.

--Bueno, te escucho.

--Por un lado, ya está muy avanzado el templo de los Mormones, en Cabrera y Pilmayquén, a tal punto que ya se está levantando la torre del edificio principal.

--¿Edificio principal? ¿Hay otros?

--Sí claro, dos más, y también están bastante avanzados, uno destinado a oficinas administrativas y otro a dormitorios, con 1.400 m2 cubiertos cada uno. A eso sumale los 25 mil m2 de extensas superficies verdes, áreas deportivas y sector de estacionamiento.

--Bien, pero me hablaste de dos emprendimientos en Cabrera.

--Sí, el otro es el megalocal que construye la filial del grupo automovilístico internacional ítalo-franco-estadounidense, con sede en Países Bajos, Stellantis, que es fruto de la fusión del grupo ítalo-estadounidense Fiat Chrysler Automobiles y el francés Groupe PSA, es decir, Citroen y Peugeot.

--Claro, me acuerdo que todas esas marcas pasaron a estar en la órbita de un mismo grupo empresarial encabezado por Don Luis.

--Exacto, y él mantiene su escudería, la de la cruz, en calle Vieytes. Pero bueno, quería comentarte que esa enorme construcción prevista para locales y talleres, también está avanzando muy bien.

--Bueno, pero me prometiste varias novedades comerciales. Avanti.

--Bien, parece ser que la pizzería que se hizo conocida por su particular unidad de medida para presentar y vender sus productos, está de importantes reformas.

--El otro día pasé pero no vi nada.

--Sí, el comercio de Gustavo Martín está haciendo un nuevo espacio con terraza en la planta alta para reuniones y cumpleaños y, la esquina de Dallas, en Urquiza y Salta, van anexarla al ya tradicional salón como un bodegón con platos típicos.

--Muy buen dato, amigo, ¿te pido otro cortado y seguís?

--Por supuesto. Metele nomás.

--Bueno, te escucho.

--Tengo novedades de la esquina de Sarmiento y Alem, planta baja.

--¿La que ocupó Lola Mora y después York?

--Exacto. Acordate que en un local pegado, más chico, sobre Sarmiento, funcionan el café Capitanes y el refinado gastrobar Liberté, de Sebastián Sureda (ex Vicentica y Novissimo).

--Si claro, lo sé, ¿y?

--Y bueno... ambos negocios ocuparán también la esquina y con una modalidad que se está usando mucho en Baires.

--Ahí me mataste.

--Entre las 8 y las 12 estará abierto el que se dedica a café, de 12 a 16 el gastrobar, de 16 a 20 nuevamente café y luego nuevamente el que brinda servicios gastrómicos. ¿Conforme?

--Impecable.

--Bueno, ya que estamos en Alem te comento que en la esquina con Pasaje Húsares, en pleno centro de la movida gastronómica, con gran concentración de cervecerías, etc., abrirá una franquicia de una heladería que la tiene muy “clara”.

--¿Una que tiene un gran local a pocos metros del Parque de Mayo?

--Exacto José Luis, sos muy perspicaz, ja, ja. Y te digo más: el local tendrá una terraza para disfrutar en las noches de verano.

--Bien ahí, Juancho, pero que no decaiga, seguí tirando data.

--Mirá, ayer cuando volvía del cumple de mis amigos Edu y el Mosca, pasé por Sarmiento al 1.300 y vi que pronto abrirá alli un local la cadena de panaderías Costumbres Argentinas, iniciada en Buenos Aires hace menos de 10 años y que ya tiene cerca de 90 tiendas en el país.

--¿Es la misma de calle Estomba al 100?

--No lo sé, hace tiempo que veo cerrado ese local, pero si mal no recuerdo de llamaba Costumbres Nuestras.

--Buen dato de todas formas, pero fijate si tenés algo comercial de otro sector de la ciudad.

--Claro. Lo pedís, lo tenés. Esta tiene que ver con Villa Mitre.

--Decime.

--En el marco de la renovación importante que se está dando como consecuencia de la semipeatonal de Falucho, etc., un comercio bien vinculado con ese sector: Vicentino, dedicado a la venta de ropa informal, en calle Remedios de Escalada y Rivadavia, compró dos propiedades sobre calle Remedios de Escalada, un poquito más cerca de Caseros, una de las cuales es histórica.

--Entonces quiero todos los detalles. No te guardes nada.

--Ja, ja. Allí funcionó el primer comercio de ramos generales que hubo en Villa Mitre y una pensión. De hecho me dijeron que el padre de Juan Carlos Hernández, cuando vino de España, vivió allí. Se trata de una propiedad muy antigua.

--Dos preguntas: ¿quién es el nuevo dueño y la va a mantener en pie?

--El propietario es Javier Prado y van a conservar el inmueble, preservando el patrimonio histórico de La Villa.

--Sigamos.

--Dale, antes que me olvide, me dijeron que ya empezaron los trabajos en la ex Oxígena, en Brown y Misiones.

--¿El edificio que compró la Muni para el Tribunal de Faltas?

--Efectivamente, la fecha de entrega está prevista para fines de septiembre y se invertirán más de 50 millones de pesos.

--¿Te cambio de tema un minuto?

--Los que quieras.

--Buen, ya sé que te estás reservando para los ágapes del día del periodista Juan, pero seguro que estos días a alguno fuiste.Por ejemplo, dudo que te hayas perdido la recepción oficial que brindó el cónsul de Italia, en ocasión del 77 aniversario de la proclamación de la República Italiana. ¿Me equivoco?

--Efectivamente, estuve presente el viernes, en el Salón Blanco del Club Argentino. Pero te diría que además de celebrarse ese aniversario, en realidad fue la despedida de Samuele Fazzi y su señora Ana de Arce Lomidze.

--Me habían comentado que el cónsul seguirá su carrera en Roma.

--Exacto, aunque antes habrá dejado más que un muy buen recuerdo, no sólo en el personal del Consulado y de la comunidad italiana local, sino entre quienes pudimos disfrutar de su calidez humana y de su profundo interés y cariño por Argentina.

--¿Muchos conocidos?

--De la política muchos, alguno alejado pero siempre vigente como Jaime Linares, y luego otros con diferentes roles, por ejemplo, Federico Susbielles, Santiago Nardelli, Fernando Compagnoni, Andrés de Leo, Natalia Dziakowski, Fabiola Buosi, Tomás Marisco, Vanina González, José González Casali, Adrián Jouglard, Pablo Rosenfeld y Martín Barrionuevo.

--¿Y por fuera de la política?

--Los empresarios Gustavo Damiani (UIBB) y Daniel Di Nucci (Bodeja Al Este), Jerónimo Gentile (Manager de Asuntos Corporativos de Dow), Francisco Nardelli (presidente del Hospital Italiano), los gerentes del Consorcio del Puerto Juan Linares y Alberto Carnevali, el rector de la UNS, Daniel Vega, autoridades diplomáticas de otros países, miembros de la plana mayor de la Justicia, por ejemplo el camarista federal Pablo Candisano Mera y el fiscal general Juan Pablo Fernández, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y César Puliafito (Presidente COM.IT.ES italiano).

--Buena reseña, pero pasemos a otras cuestiones amigo.

--Ok. ¿Te acordás que hace un par de semanas te hablé de un convenio firmado por Dow con la ONG Delterra para potencial el reciclado de residuos?

--Por supuesto, incluso me dijiste que están trabajando con la Ecoplanta de Cerri. ¿Por?

--Bueno, ahora te cuento que la Asociación Ambientalista del Sur (AAS) firmó un convenio específico con el Municipio de Bahía Blanca para la gestión del vivero de la Ecoplanta.

--Me parece muy bien si es para repotenciar el tema.

--A eso se apunta. El vivero tiene un invernadero que se está poniendo en valor y ya se construyó un umbráculo. Estas son instalaciones complementarias que sirven para darle celeridad a los procesos de crecimiento de las plantas, tanto en invierno como en verano.

--Dame más detalles.

--Quien lleva adelante este emprendimiento es el ingeniero agrónomo Guillermo Ramila. Me dicen que con un espíritu y una fuerza de trabajo envidiables está llevando adelante, de manera impecable, todo este proceso.

--Bueno, pero ¿cómo entra a jugar la comunidad en el tema?

--El objetivo de esta primera etapa es agregar valor a los ecocanjes del municipio y sumar la entrega a la ciudadanía de los plantines que en el vivero se producen, a cambio de residuos valorizables.

--Perfecto, es todo un hecho para destacar.

--Claro, y también se siembran especies nativas con el objetivo de colaborar con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y apostando a ciudades más verdes. La ONG está especializada en proyectos circulares y presentó un plan integral en la primera edición del Premio Argentina Economía Circular que abarca a toda la ciudad, incluyendo al puerto local y la zona industrial.

--Bien por la entidad que fundó hace 25 años Leoncio Montesarchio.

--Tal cual, y ahora presidida por Juan Pedro Temporelli, está decidida a trabajar proactivamente con aquellos actores que quieran ir para adelante en temas ambientales.

--¿Algo más antes de levantar campamento?

--Sí, para felicitar a Laura Sosa y Omar Jaure, la pareja representante de Bahía que disputará las semifinales del certamen de Tango más importante del mundo, en agosto, en CABA, y dos cortitas políticas.

--Dale.

--Una tiene que ver con la confirmación de Hernán Arranz, actual secretario de Gobierno de ese municipio, como precandidato a intendente por el justicialismo montehermoseño.

--Bueno, ua es oficial entonces.

--Exacto, y sobre el tema Alejandro Dichiara destacó la renovación generacional y dijo que después de tantos años de integrar ese grupo político se siente orgulloso y emocionado por estar detrás de un proyecto de ciudad como el que tiene Monte Hermoso.

--¿Y la otra?

--Me dijeron que quien plantó bandera en representación del espacio de Gustavo Posse y tal cual lo venía afirmando, es el odontólogo Fernando Roig, quien confirmó que va hasta el final y quiere competir por la intendencia bahiense en las PASO.

--Algo escuché sobre una reunión que convocó el gobernador Gerardo Morales, presidente de los radicheta.

--Así es,en la sede del Comité Nacional Radical que preside en Capital Federal, reunió una tropa de 75 pre - candidatos a Intendentes de la Provincia de Buenos Aires, y formalizaron con una foto grupal, hasta allí llegó Roig con el resto de los pre-candidatos del Espacio Possista, conducidos por su armador, el diputado Walter Carusso.

--Bueno, ahora sí, zarpemos. Andá a prender el fuego que se te hace tarde. Yo voy a hacer lo mismo.

--Me alegra que hayas roto el chanchito, en una de esas te alcanza para el café.

--Ja, ja, no tenés cara. Chau Juan, hasta el próximo domingo.

--Dale José Luis, nos encontramos en una semana.