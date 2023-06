Fran Mariano, uno de los denunciantes de Aníbal Lotocki por haberle realizado intervenciones estéticas sin su consentimiento, se encuentra nuevamente internado. El mediático había alcanzado la fama gracias al programa “Cuestión de Peso”, donde logró bajar más de 90 kilos.

La noticia de su estado de salud trascendió luego de que se ausentara a una entrevista pautada con Juan Etchegoyen. “Hoy iba a entrevistar a Fran Mariano para tratar el tema Silvina Luna y esta reaparición pública de Lotocki, la noticia es que Fran ha sido internado y no puede salir al aire”, reveló el periodista.

Y añadió: “Él me envió un audio explicando la situación, justo en este momento que está pasando esto con Silvina surge este dato de esta internación de Fran”.

Además, el periodista reveló los mensajes que le dejó Fran Mariano dando detalles de su internación. “Estoy mal y triste de nuevo, pensé que lo del pie estaba resuelto y tuve una recaída muy grande, yo sentía dolor, fui a ver a mi cirujano actual, Daniel Feliz, y vio mi úlcera y me dijo que tenía que volver al hospital porque el virus no murió del todo, el virus que se formó por esa sustancia glucosa que tenía”, comunicó.

El ex “Cuestión de Peso” dijo que se encuentra internado en hospital Modelo de Caseros de urgencia y contó cómo se encuentra anímicamente. “La verdad es que la estoy pasando mal y esto es de nunca acabar, yo no tengo respirador ni me falla la cabeza pero tengo rota el alma, no puede ser que con 33 años no pueda vivir la vida que quiero”, expresó el joven.

Fran contó cómo la mala praxis por la que acusa a Aníbal Lotocki interfiere en su día a día. “Yo tenía un pasaje para irme a Jujuy y no voy a poder viajar por este pie, no me quiero poner en lugar de víctima pero yo te puedo asegurar que él que las hace las paga, este tipo la va a pagar. La úlcera revivió y pensaron que estaba muerta pero revivió y eso lo tengo que hacer ya en el hospital”, explicó.

Antes de su internación, Fran Mariano brindó una entrevista a TN Central y disparó contra Lotocki. “Es un caradura. Jamás me dijo ‘no soy cirujano’. Siempre se vendió como un cirujano plástico”, sostuvo y reveló que retoques estéticos le realizó sin su consentimiento: “Vos vas a hacerte un retoquecito en la nariz y salís con todo lo que él te quiere hacer. Fui para afinarme un poco la nariz y hacerme el mentón. Él me dijo ‘te rellenaría un poquito los pómulos’. A mí me parecía muy femenino, entonces le dije que no”.

El mediático aseguró que se despertó en medio de la cirugía con retoques que no había pedido. “Cuando se lo dije, me respondió ‘lo que pasa rufiancito es que me di cuenta de que con los pómulos te ibas a ver más lindo. Te puse pómulos, te levanté acá, te puse un hilito en la nariz...’. Me hizo de todo, yo era un monstruo. Salí todo operado”, concluyó. (NA)