Massacre llega a Bahía con clásicos y “un poco de psicodelia”

Antonia Romano Periodista y próxima licenciada en Comunicación en la Universidad Salesiana (UNISAL). Integra el equipo de redacción web de La Nueva.

Massacre, el grupo compuesto por Walas Cidade (voz, theremin y percusión), Pablo Mondello (guitarras y efectos), Luciano Facio (bajo y coros), Fico Piskorz (guitarra y sintetizador) y Charly Carnota (batería y percusión), ya es una de las bandas clásicas del rock argentino y este sábado se presentará en Bailotage (Colón 550), a las 21. Las entradas se pueden adquirir en Ticket Bahía.

Con más de tres décadas de trayectoria, en la actualidad se encuentran trabajando en Nueve, su último disco. La Nueva. dialogó con Walas, el cantante, quien explicó el proceso de grabación.

“El disco tiene tres productores y tres etapas de grabación. En la primera el productor es Gustavo Santaolalla, y de esa parte ya lanzamos un tema que se llama Mariposa, con videoclip incluído”.

En este momento se encuentran transitando la segunda etapa con el productor Héctor Castillo, responsable de obras como Fuerza Natural de Gustavo Cerati, La salvación de Solo y Juan de los Fabulosos Cadillacs, y que ha trabajado con figuras como Roger Waters, David Bowie, David Byrne y Björk, entre otros.

Cuando se refiere a su último trabajo, Walas lo define como un “disco continental”, porque las grabaciones se extendieron desde Buenos Aires hasta Nueva York, pasando también por Texas y Los Ángeles. “Está hecho en todo el continente”, señaló.

Recientemente, estrenaron un single doble, Ella va y La cita, que presentarán este sábado en Bahía y se suman a los adelantos del próximo disco.

“Teníamos muchas ganas de sacar un single. Lo fabricamos y produjimos en formato vinilo, por eso tiene lado A y lado B”, explicó sobre las canciones que, además, se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales.

A contrapelo de lo que se acostumbra en los lanzamientos musicales del momento, Massacre elige grabar sus títulos de larga duración en vinilos de 12 pulgadas.

En el caso de los simples, la producción es en discos de 7 pulgadas, “chiquitos, transparentes, ideales para los coleccionistas y para quienes prefieren el formato físico”.

El pasado 19 de mayo tocaron en el Teatro Gran Rex con localidades agotadas, con un show que llamaron “Riesgo Rex”.

"Fue muy especial y además tuvimos invitados muy especiales como los músicos de Gustavo Santaolalla, entre ellos Javi Casalla. Hubo violines, violas, chelos y una pianista”, contó Walas.

El músico explicó que la propuesta fue diferente a las presentaciones que suelen dar: "El teatro estaba lleno pero la gente se mantuvo sentada hasta el último tema, lo que permitió que se marcara una diferencia entre el público y el escenario, lo que en teatro se llama ‘cuarta pared’, que en los recitales de Massacre no existe, siempre tenenemos interacción con el público permanentemente".

Si bien el artista aseguró que cada show es una experiencia única que se da de acuerdo al lugar y al intercambio con el público, los recitales de Massacre tienen ciertos "rituales" que perduran a lo largo del tiempo: "Lo que viene desde siempre es la costumbre de subirse al escenario, tirarse del escenario, participar. Es algo que se sigue dando, tanto con varones como con mujeres, y es hermoso".

En los últimos años, Massacre ha innovado con sus propuestas conceptuales, incluyendo el desarrollo de un show psicodélico y lleno de surrealismo al que llamaron Massacredélica. Walas reveló que su actuación de este sábado estará compuesta por los temas clásicos de la banda, pero también por una parte de esa psicodelia.

Además, presentarán sus tres últimas canciones, adelanto del disco en el que se encuentran trabajando.

Por último, el artista se dirigió al público que aún no decidió si asistir a la cita de este sábado: "De muy chico vi varios recitales de los que no me olvido más. Mi recomendación para la gente es que, por lo menos una vez en la vida, no se pierdan un recital de Massacre".