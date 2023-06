San Francisco buscará dar otro salto en el Clasificatorio al Federal Amateur

Con la tranquilidad de la victoria 4 a 0 en la ida, San Francisco recibirá hoy a Caza y Pesca de Médanos, en el partido revancha correspondiente a los octavos de final de la Federación Pampeana Sur, rumbo al Federal Amateur.

El encuentro se jugará a las 19, en cancha de Liniers, con arbitraje del lapridense Juan Armendano.

En el primer cotejo, disputado en el estadio José "Siso" Tiburtini, el Santo se impuso 4 a 0, con goles de Leandro Hekel, Maxi Gandolfo, Alexis Vega y Nahuel López Cruz.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Para el compromiso de esta tarde, el DT Martín Carrillo le daría descanso a varios de los titulares, ya que el sábado tendrá que afrontar la final del playoff del certamen Apertura del torneo Promocional ante Sansinena.

En tanto, la escuadra villarinense llegará más descansado al choque en el doctor Alejandro Pérez, ya que no jugó el último domingo ante Social Ascasubi debido al mal estado del campo de juego.

En Caza y Pesca hay varias caras conocidas como Gerónimo Nieto (ex Olimpo y Sansinena, entre otros), Emiliano Jofré (ex Sansinena), Jonathan Kippes (ex San Francisco), Lucas Biondo (ex Olimpo) y Facundo Huiriqueo (ex Liniers), entre otros.

El ganador de esta llave se medirá con el que pase del cruce entre Independiente y Villa Rosa, ambos de Coronel Dorrego, que hoy jugarán el partido revancha.

En la ida, el elenco que conduce Leandro Iribarren se impuso 3 a 0 como visitante, con goles de Facundo Schmidt (de penal) y dos de Valentín Aversano.

Hoy, chocarán desde las 20 en el estadio 14 de Septiembre, con arbitraje de Juan Cruz Aispuru.

Precisamente, en el cotejo de ida disputado en cancha de Villa Rosa, el "Rojo" se llevó tres puntos de oro al imponerse por 3 a 0, con goles de Facundo Schmidt (de penal) y dos de Valentín Aversano.