Invernal 2023: un debut que seguramente dará que hablar

Habrá que esperar unas semanas para comprobarlo, pero su estreno oficial en pista, a juzgar por aquella fugaz y exitosa puesta en escena hace poco más de un año, seguramente no pasará inadvertido.

Su brillante victoria en la última competencia de invitados del Club Midgistas del Sur, nos invita a pensar que estamos en presencia de una potencial gran revelación en el renovado parque de máquinas que dará vida al Torneo Invernal 2023.

Dicho interrogante comenzaremos a develarlo recién en la segunda cita del certamen, a iniciarse el domingo venidero. Allí veremos en acción, por primera vez de manera activa, al joven Valentín Yungblut.

Hijo del otrora piloto Matías, ganador de finales y animador del primer Playoff de la categoría, Valen, de apenas 21 años, dará rienda suelta a una aventura que, como siempre en estos casos, se da casi por decantación.

"Después de esa carrera de invitados que pude ganar quedó el gusto y las ganas de subirse. Vengo de familia midgista, de siempre estar rodeado por gente del ambiente y las ganas están hace mucho. Se dio esta posibilidad con Gonza y no lo dudé", contó Valen.

Yungblut refiere a Gonzalo Prozorovich, actualmente inactivo al volante luego del violento accidente sufrido en el pasado certamen de verano.

Será Gonza, junto a la motorización de Patricio Venturino, el encargado de alistar el chasis, reformado tras el citado vuelco, con el que Valen, con pasado en MicroMidget, hará sus primeras armas en la categoría.

"Arrancó todo medio en broma. Él (por Gonzalo) me llamó que tenía el auto tirado en su taller y ahí empezamos a averiguar si podía correr, si me bancaban y terminó dándose. Estamos los dos súper embalados cortando caños y soldando la estructura", confesó.

"Gonza me va a dar una mano grande. Sabe mucho, le encanta y está muy entusiasmado. Me llamó, me propuso subirme a su auto y que me colaboraba con el presupuesto. Así que me quedaba todo servido, no tuve que pensarlo mucho", agregó.

El incipiente estreno de Yungblut nos presenta un caso, al menos en la previa, similar al que en su momento lanzó a escena a Ezequiel Roth, hoy ya una de las figuras del Midget actual.

—¿Te gustaría emular sos pasos?

—Obviamente me encantaría andar bien. Pero con los pies sobre la tierra, voy a ser nuevo y ahora todo será aprendizaje. Tengo una sola carrera, apenas un par de vueltas, no puedo esperar mucho de golpe. Quiero disfrutar y divertirme con mis amigos, los chicos del taller, mi novia y mi familia.

—¿Cómo lo está viviendo tu papá?

—Mi viejo está chocho, súper entusiasmado. Tanto él, como el resto de mi familia y mi novia que también me está bancando mucho, me empujan con todo para encarar este proyecto. El viejo maneja más ansiedad que yo y no ve la hora que llegue el debut.

Dos funciones

Paralelamente a su nueva faceta de piloto, Valen continuará ejerciendo tareas en el taller de la familia Roth, siendo pieza clave para Darío, hermano de Claudio y chasista del team, en la construcción y atención de máquinas.

Fue gracias a su cercanía a Ezequiel que logró aquella oportunidad, para nada despercidiada, de marzo de 2022, cuando se dio el gusto de acelerar y ganar la competencia que comenzó a alimentar esta aventura.

"Sigo trabajando con los chicos Roth, así que al taller de Gonza solo iré para subirme a correr. Sí, voy a trabajar en un lugar donde se fabrican chasis, pero corriendo con un auto de otro taller (risas)", bromeó Valen.

—¿No se te dio anteriormente con un auto de Darío?

—Sí, siempre se habló. Pero acá se me facilitó mucho con el tema de presupuesto, ya que Gonza me va a ayudar mucho aportando varias publicidades.

"Trato de no pensar mucho, porque va a ser mucho trabajo. Seguramente la parte de piloto también demande mucho tiempo, pero repartiéndome bien los tiempos no pasará nada", aseguró el joven Yungblut.