El blog de una mamá bahiense que cuenta todo lo que hay para hacer y visitar en la ciudad

Siempre ligada a la comunicación y todo lo que fuera generación de contenido en redes, Solange se propuso crear un perfil de Instagram con un objetivo en particular: ser “una guía” para las mamás y papás bahienses y de la zona.

Con 39 años, casada y con dos hijos -un nene de 6 y una nena de 2- cuenta que hacía un tiempo que buscaba algún blog que brindara este tipo de información "y no encontró nada", por lo que decidió crear en mayo de 2022 "Mamá Bahiense", donde ya la siguen más de 5.500 personas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Me fui en 2009 con mi marido a Capital, ambos a estudiar y nos recibimos de licenciados en Marketing los dos. Cuando tuvimos nuestro bebé en 2017 dejamos todo -tras 9 años viviendo allá- para volvernos a Bahía y que nuestro hijo se criara cerca de nuestras familias."

Una de las pasiones de Solange es viajar, pero sabe que cuando tenés hijos todas las propuestas no resultan viables.

"Disfruto mucho mostrando lugares para conocer y compartir mis experiencias, pero siempre orientándome a lo que es viajar con hijos y ofreciendo propuestas enfocadas a eso. Y como desde hacía un tiempo que buscaba algún blog que brindara este tipo de información y no encontraba nada me puse a armarlo yo. Mi objetivo siempre fue ser “una guía” para las mamás y papás bahienses y de la zona (que se fueron sumando para mi sorpresa, porque viajan mucho para hacer compras o por visitas a profesionales). También mi idea era mostrar lugares para conocer y visitar en Bahía y la zona.

En su página podemos encontrar recomendaciones desde una guía para armar fiestas infantiles, las bibliotecas que se pueden visitar en la ciudad, dónde practicar artes marciales, escuelas de básquet, de idiomas, negocios donde venden uniformes, lista de colegios y escuelas de baile, piletas, lugares para ir a merendar con niños, obstetras, donde hacer sesiones de fotos, entre otras tantas cosas y todo con aportes de la gente, que va sumando sus experiencias. Solo tienen que visitar https://www.instagram.com/mamabahiense para buscar y sumar aportes.

"Muchas veces he escuchado que en Bahía no hay nada para hacer, a lo cual respondo que hay que mirar con ojos de turista. Hay que abrirse a las propuestas que nos ofrece la ciudad, que quizás a nosotros no nos llaman la atención y a nuestros hijos sí. He hecho post de todos los museos de Bahía, me gusta mucho difundir la cultura bahiense. También sobre las actividades gratuitas que se hacen acá y en la zona".

Para Solange, existen muchos lugares a pocos kilómetros de Bahía que tienen opciones para niños y están poco difundidos.

"Como siempre digo, cuando tenés hijos, volvés a encontrarte con una ciudad totalmente nueva, porque ahora todo lo ves con la lupa de madre. Los posteos los armo en base a las demandas de la época y de las madres, cuenta entre risas. Generalmente cuando están por empezar las clases o las vacaciones de verano o de invierno lo que más me piden es información de jardines, colegios, vacantes, colonias, talleres, deportes, actividades para hacer en vacaciones. Y también me piden mucho sobre profesionales de la salud".

Toda esta búsqueda insume tiempo y trabajo que Solange asume a modo de investigación, con detalles completos para que conforme una información seria y útil.

"A veces cuesta encontrar información sobre algo especifico porque no usan redes, o no aparecen ni en Google y ahí es donde las mamás interactúan mucho y colaboran en ofrecerme información para sumar. Nunca creí que iba a crecer tanto esta comunidad, así que por lo visto hay una necesidad de disponer de información agrupada sobre todo lo relacionado a esta temática que me alegro que sea de gran ayuda. Siempre me mandan mensajes hermosos agradeciendo por lo que hago y eso me hace saber que valoran el tiempo y trabajo que me tomo en cada posteo. Poco a poco la cuenta va creciendo más, y se van sumando también lugares o servicios que quieren darse a conocer con las mamás bahienses, así que todo lo que sume, bienvenido sea", cerró Solange.