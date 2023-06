En las últimas horas trascendió que la precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, eligió al dirigente radical mendocino Luis Petri como compañero de fórmula de cara a las Paso.

La noticia, que se anunciará oficialmente esta tarde, tomó por sorpresa a la periodista Cristina Pérez, quien está comprometida con el referente de la UCR que perdió en las primarias provinciales contra Alfredo Cornejo.

La conductora del noticiero de Telefe se encontraba al aire en su programa radial Cristina sin vueltas cuando se enteró que su futuro esposo había sido, finalmente, el elegido por Bullrich como su precandidato a vicepresidente. Y se quedó sin palabras ante la sorpresa.

“Estoy en shock. Obviamente se esperaba que fuera entre hoy o mañana la definición, pero estoy en shock. No lo veo a Luis desde hoy a la mañana, más precisamente desde el mediodía. Con razón me explotó el teléfono, toda mi familia me está llamando. No sé qué decir, la verdad que no sé qué decir”, empezó diciendo en Radio Rivadavia cuando el periodista Nelson Castro hizo el anuncio al aire.

“No sé qué decir”, agregó Cristina mientras sus compañeros la tranquilizaron: “Nada”, le dijeron. Entonces, la periodista expresó lo que sentía en ese momento. “Por su carrera estoy feliz, porque la verdad es que fueron dos años en el llano, luchando para obtener la confianza de los mendocinos. Pero seguramente ni él se imaginaba que esa elección lo pusiera en un punto competitivo como para llegar a una nominación como esta. La verdad es que no puedo decir más nada que eso”, se sinceró.

Más adelante, continuó: “La verdad es que, pensando en lo que conozco de su carrera, sé que él trabajó muchos años con Patricia Bullrich en temas de seguridad, es experto en seguridad y trabajó con ella muchos años y con reformas del Código Penal, calculo que ese es un tema que pesa, la confianza entre ellos y su conocimiento en seguridad van a ser importantes en esta elección. Pero bueno, me enteré casi por mi familia”.

“Qué momento histórico”, bromeó su compañero de pase, Nelson Castro, entre risas. “Yo tengo una mezcla de emociones, estoy en shock”, continuó diciendo la periodista. El programa siguió con chistes para descomprimir los nervios de Pérez, a pedido de todos sus compañeros.

Cristina Pérez se comprometió con Luis Petri a principios de mayo, en una ceremonia al pie de la Cordillera de los Andes, en la localidad mendocina de Uspallata. Sus familiares más cercanos presenciaron el evento y el Padre Marcelo Benedetti bendijo a la pareja en su compromiso.