Liniers cortó la sequía con una “tijera” de Franzino y el 9 que trajo fue la figura

No iba a encontrar mayor motivación que en la lógica pura. Enfrentaba al último y tenía que ganar como sea, si como sea, aunque a los líricos no le agrade pensar en el resultado sin tener en cuenta el desarrollo. Entiendo, pero Liniers necesitaba volver a respirar aire puro, y algo de eso encontró frente al debilucho Círculo Deportivo y con la llegada del refuerzo proveniente de Argentino de Quilmes: Franco Comán.

El Chivo venció al “papero” por 2-0, pudo haber señalado algún gol más, pero también le podrían haber marcado, porque si existe una cuestión que emocionalmente no establizó nunca el dueño de casa fue el vértigo y la intensidad.

Me refiero pura y exclusivamente a cuando estuvo en ventaja: no manejó los tiempos, no controló los impulsos y corrió riesgos innecesarios cambiando ataque por ataque y dándole la posibilidad al rival a que varias veces le llegue a fondo.

Igualmente, nobleza obliga, a la hora de analizar lo que quiso hacer y lo que propuso el conjunto albinegro, debo empezar por la parte más grata: Bulgarelli le encontró sentido al juego cuando se tiró al medio, Barez fue claro para entregar y limpiar y Comán, el 9 tucumano, desplegó un alto repertorio de movimientos con y sin pelota que lo califican como jugador de otra categoría.

El ex Atlético Tucumán les mostró el camino en una cancha despareja más allá de que las insinuaciones del local se entremezclaron con algunas imprecisiones, varios envíos largos y también con dos atajadones del arquero visitante: una de ellas, ante un cabezazo abajo de Comán.

El de Otamendi, atado y con poca dinámica, llevó peligro por errores ajenos, sobre todo en pases para atrás o pelotazos a los espacios donde nadie se hizo cargo. Sí, las dos caras de Liniers.

A los 5 minutos del complemento, la redonda cayó al área verdirroja, Tursi, el 1, no salió, algunos defensores quedaron clavados y Franzino se arqueó en el aire para darle de “tijera” en un momento donde el trámite empezaba a arder.

Vuelvo a repetir: ¿por qué después de ponerse arriba en el tanteador no aminoró las revoluciones? Siguió a pleno, y con triangulaciones y sociedades saludables intentó asesinar a un adversario flojito de variantes.

Algún seguidor del “Chivo” se animó a decir “ya creamos más situaciones de gol que en los dos últimos partidos de local (en referencia a las derrotas frente a Cipolletti y Sol de Mayo)”.

Un remate lejano de Jara que se metió contra un palo espantó los fantasmas que revolotearon sobre el Alejandro Pérez, pero… ¿para qué llegar a sufrir tanto? Había que cerrarlo y no lo cerró, pero ganó, y eso vale más que mil palabras, las mías o las de cualquiera.

Mientras espera por la habilitación de los otros tres refuerzos, Liniers sonrió con este pibe Comán y esa tijera que cortó una racha de cinco derrotas consecutivas y 370 minutos sin convertir.

La síntesis

Liniers 2 (4-1-3-2)

Désima 6

Taverna 6

M. Martínez 5

Paparelli 5

Cutrín 5

Barez (c) 7

Sarraute 4

Cechi 5

Franzino 6

Bulgarelli 6

COMAN 8

DT: Claudio Graf

Círculo 0 (3-4-2-1)

Tursi 5

Schvindt 4

Ferro 5

Cozzi 5

Vedda (c) 6

Scasserra 4

San Julián 6

Leonardo Verón 5

Lucas Verón 5

Bassani 5

Pereyra 3

DT: Damián García

PT. No hubo goles.

ST. Goles de Franzino (L), a los 5m. y A. Jara (L), a los 39m.

Cambios. 61m. I. Fernández (5) por Franzino, 69m. Parra (6) por Cutrín y A. Jara (6) por Comán y 84m. D. Romero por Barez y Narvay por Bulgarelli, en Liniers; 66m. R. Rodríguez (5) por Leo Verón y Ruiz Martínez (5) por Bassani, 73m. Cotto por Lucas Verón y 84m. Bertacín por Casserra y D. Martínez por A. Pereyra, en Circulo.

Amonestados. Paparelli (41m.) y Taverna (76m.), en Liniers; Cozzi (38m.) y Leo Verón (49m.), en Círculo.

Arbitro. Luciano Julio (7).

Cancha. Liniers (6).