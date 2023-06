Confirmado uno de los pases más esperados de Primera

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Uno de los jugadores más buscados de Primera fue Franco Ferrari, quien recibió propuestas para continuar en San Lorenzo, donde dio el salto de calidad ascendiendo y cumpliendo una destacada temporada en la máxima división, también dialogó con Villa Mitre, Pueyrredón, Pacífico y Liniers, decidiéndose, finalmente, por este último.

"Mauri (Vago) ya me había llamado el año pasado y me quería para el equipo. Es un club que conozco, al igual que al entrenador y a varios compañeros. Sé que me voy a sentir muy cómodo y la idea es pelear lo más arriba posible", le contó Franco a "La Nueva".

Su recorrido lo devuelve al club donde jugó en Primera en 2018, tras comenzar en San Lorenzo, pasar por Pueyrredón (hasta Preinfantiles), El Nacional y Liniers, donde se vinculó siendo Cadete. A la vez, tuvo un paso intermedio por Italia, donde estuvo radicado seis con su familia.

De esta manera, el Chivo tiene asegurados a Mauro Miérez (ex Olimpo y regresa tras un año), Franco Ferrari, Segundo Vasconcelo (ex Pueyrredón) Julián Marinsalta y Joaquín Larrandart, continuando Mauricio Vago como técnico.

En tanto, en la Avenida aguardan una respuesta de Alejo Agulló, uno de los formados en la institución y que los últimos años viene jugando y creciendo en San Lorenzo.