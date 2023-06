Preocupación de padres por la suciedad que dejan los tordos en el ingreso a la Escuela Nº 4

Padres de alumnos de la Escuela Nº 4 General Bartolomé Mitre, ubicada en calle Lamadrid al 100, mostraron su preocupación por alto volumen de excrementos de pájaros que se encuentran en el ingreso al establecimiento y pidieron una rápida solución.

La situación se repite año tras año y según pudo saber La Nueva., tanto los auxiliares de la escuela como el Municipio suelen limpiar la zona, aunque no alcanza dado que permanece limpia tan solo algunas pocas horas.

Este medio intentó comunicarse con Zoonosis de la Municipalidad aunque no recibió respuestas y a su vez directivos del establecimiento prefirieron hacer la denuncia por vía legales sin hablar con la prensa.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

No obstante, a la salida de la escuela algunos padres comentaron cómo es la situación que viven a diario sus hijos.

"Aunque nunca me pasó de tener que correrme para no recibir alguna cagada de los pájaros, esto es una mugre total. Hace bastante que está así, aunque en el último tiempo se ve una mayor suciedad por el tema de los pájaros. La semana pasada, sobre el jueves o viernes, limpiaron pero duró mi poco limpio. Hay muchísima cantidad de pájaros. No sé cuál es la solución, quizás no cortarlos del todo, pero sí podarlos un poco más. Lo raro es que sucede del lado de la escuela solamente, enfrente no se ve nada de todo esto", sostuvo Emiliano, padre de una alumna de la escuela.

Según pudo saber La Nueva., desde la dirección del establecimiento se realizaron la respectiva denuncia por escrito ante el Municipio, donde se solicitó una pronta solución.

"La Municipalidad vino y podó lo que podía podar, limpió las calles, pero es tan rápido lo que los pájaros ensucian el lugar que es imposible combatirlos. La semana pasada lo limpiaron y duró dos días. Los porteros de la escuela se toman su tiempo para limpiar, pero no alcanza", contó Laura, otra de las madres de una alumna de la institución.

Finalmente, Pablo, otro de los padres consultados, señaló que "acá se ven que hay jacarandás, un árbol que los ambientalistas no permitirían que se intervengan y mucho menos que se saquen, como también olmos, que es donde mayoritariamente se encuentran estos tordos y que allí sí se podría hacer algo. No sabemos si alcanzará con podarlos,