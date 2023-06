FamilySearch: dos bahienses uniendo historias en la Feria del Libro

FamilySearch es un servicio de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que se ofrece, en forma gratuita a todas las personas, sin importar sus tradiciones, cultura o afiliación religiosa. Esta fue la primera vez que el programa estuvo presente en La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y con una recepción por parte del público que ha sido sorprendente.

"Los visitantes se maravillaban por los datos que encontraban: registros de sus antepasados conocidos y desconocidos, fotos y recuerdos aportados por otros usuarios, nuevas generaciones de antepasados en su árbol genealógico. Muchos se emocionaban y agradecían por las experiencias que vivieron durante la visita", cuenta Mario Montani, Director de Comunicación Regional de la Iglesia.

Además, el stand contó con una ambientación que también llamaba la atención: la proa de un barco similar a los muchos que trajeron abuelos y bisabuelos hasta los puertos de la Nación argentina en busca de nuevas oportunidades.

“Durante la Feria del Libro visitaron nuestro Stand más de 40.000 personas. Los visitantes podían buscar y conocer acerca del origen y significado de su apellido. También armar su propio árbol genealógico y hallar registros históricos de sus antepasados (actas de nacimiento, matrimonio, defunción, censos, listas de pasajeros, entre otros). A su vez, muchos se entusiasmaron con la propuesta de subirse a #ElBarcoDeTusAbuelos, una recreación de la llegada de nuestros antepasados migrantes al país, en la cual se podían vestir con ropas de época y tomarse fotos”, agregó.

Allí, un joven matrimonio de nuestra ciudad, formado por Patricio Mansilla y Micaela Rodríguez, ha estado trabajando en calidad de voluntarios en el stand. Micaela, además, presta servicio voluntario como consultora en el Centro de FamilySearch local.

“Apenas mi hermano me habló de la convocatoria, me inscribí como voluntaria, era una oportunidad única y que me llenaba de expectativas", cuenta Micaela.

“Ella se anotó primero y planeamos el viaje. Pero conforme se iba acercando la fecha seguían faltando voluntarios, también me inscribí y terminamos ayudando juntos. Una vez que llegamos a la feria el trabajo fue muy intenso, sobre todo el primer día ya que, al haber sido feriado el 1 de mayo, concurrieron muchas personas. Nosotros estuvimos durante tres días seguidos las primeras cuatro horas desde que abría las puertas la feria”, agregó Patricio.

“El trabajo que hicimos en el stand consistía principalmente en ayudar a las personas a crearse una cuenta en FamilySearch para armar su árbol familiar comenzando por sus padres y abuelos – recuerda Micaela - También enseñamos algunas de las herramientas básicas que tiene el sitio web, cómo buscar en registros históricos digitalizados y/o encontrar concordancias de sus antepasados vinculándolos con los datos que hayan cargado otros usuarios previamente. Por último los alentamos a seguir adelante con la búsqueda indicándoles cómo recibir asistencia en línea o personalmente, acercándose a un Centro de FamilySearch. En total había 20 voluntarios por turno con computadora para guiar a las personas en los primeros pasos por la página de Familysearch.org, y era hermoso ver cómo estaban todo el tiempo ocupadas con gente que buscaba conocer de su historia familiar”.

La pareja coincidió en que la posibilidad de ver a la gente buscando sus orígenes resultó una de las experiencias más gratas que les tocó vivir.

“Es a partir de algo sencillo como completar las fechas y lugares de nacimiento y defunción de sus antepasados, que las personas comienzan a reconstruir la historia de su familia y el legado que han recibido, algo que resulta sumamente gratificante. También es curioso ver cómo algunos que no recordaban la fecha de nacimiento de sus padres o sus abuelos se ponían en contacto con un familiar para averiguarlos. Porque el propósito de FamilySearch no es sólo que encontremos datos de nuestros antepasados fallecidos sino también lograr una conexión mayor con nuestros familiares vivos. Y descubrir al fin que en algún punto todas las personas estamos conectadas y somos parte de una gran familia", dice entusiasmado Patricio.

“Me encantaba cuando venía una familia y juntos recordaban las fechas importantes de sus antepasados pero también recordaban historias de ese abuelo o abuela, el sobrenombre que tenía, lo que le gustaba. Se producía una conexión con esas personas que fallecieron pero que, al recordarlas, vuelven a ser parte de nuestras vidas hoy. Cuando uno conoce su historia familiar también se conoce más a uno mismo, eso me parece algo realmente hermoso", cierra Micaela.

¿Cuándo nació FamilySearch?

FamilySearch es una organización internacional sin fines de lucro dedicada a ayudar a todas las personas a descubrir la historia de su familia. Iniciada en 1894 como la Sociedad Genealógica de Utah, ha conservado registros históricos importantes de todas partes del mundo, y logrado que sean accesibles en línea a través de la plataforma FamilySearch.org. De esta manera, ayuda a los descendientes a descubrir su historia familiar y conectarse con sus antepasados a través de un único árbol genealógico colaborativo mundial. En este momento, más de 13.300 millones de registros históricos están disponibles a través de su sitio web, aplicaciones móviles, más de 1.500 millones de nombres en el Árbol Familiar y más de 5.700 Centros de FamilySearch alrededor del mundo.

En nuestra ciudad se puede disfrutar de una experiencia similar en los Centros de FamilySearch que funcionan en Chacabuco 1711, y otro en Vicente López 1038, esquina Charlone. Pidiendo una cita previa en:

arg_bahiablancavillamitre@familyhistorymail.org y arg_bahiablanca@familyhistorymail.org