Falleció a sus 52 años Mike Batayeh, actor de Breaking Bad

El actor y cómico Mike Batayeh, conocido principalmente por su papel de Dennis Markowski en la exitosa serie Breaking Bad, falleció de manera inesperada a sus 52 años a causa de un paro cardíaco.

Ocurrió el pasado jueves 1 de junio mientras dormía en su casa de Michigan (Estados Unidos) y hace pocas horas su familia emitió un comunicado dando a conocer la noticia.

“Mis hermanas y yo anunciamos con gran tristeza y pesar el fallecimiento de nuestro querido hermano (...). Se echará de menos su gran capacidad para llevar la risa y la alegría a tanta gente”, expresaron en el anuncio que compartieron a través de las redes sociales este viernes. También informaron que el actor no tenía un historial clínico con problemas de corazón

Batayeh protagonizó tres episodios de Breaking Bad en 2011 y 2012. Interpretaba a Dennis Markowski, el gerente de la Lavandería Brillante que funcionaba como laboratorio de metanfetamina para Walter White y Jesse Pinkman, interpretados respectivamente por Bryan Cranston y Aaron Paul.

Además de Breaking Bad, apareció en otras series de éxito como CSI: Miami, The Bernie Mac Show o It’s Always Sunny in Philadelphia, entre otras.

También participó en proyectos cinematográficos como American Dreamz, Detroit Unleaded y Don’t Mess with the Zohan, pero donde se convirtió en pionero fue en la comedia. Con una reputada carrera en Nueva York y Los Ángeles, decidió actuar también en países de Oriente Próximo como Egipto, Líbano y Jordania, algo que la mayoría de sus colegas nunca han hecho.