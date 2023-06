Uno de los cuentos cortos más destacados de Stephen King es llevado a la pantalla en Boogeyman: Tu miedo es real, una pesadilla familiar atravesada por la leyenda conocida en estos pagos como el "hombre de la bolsa", que llegó hoy a las salas de cine locales como una propuesta "aterradora, pero con un núcleo en el que hay seres humanos lidiando con el duelo".

Así la describió en diálogo con Télam el actor estadounidense Chris Messina, conocido por sus papeles en filmes como "Vicky Cristina Barcelona" (2008), "Julie & Julia" (2009) y en la reciente "Air: La historia detrás del logo", que en esta producción adaptada de la obra del "rey del terror" literario encarna al psicólogo Will Harper, el padre de dos hijas acechadas por la famosa criatura dedicada a asustar y devorarse a niños y niñas por su mala conducta.

Ya son más de 40 las películas —muchas de ellas convertidas en clásicos— que llevaron a la pantalla grande el cosmos de King, quien también se encargó él mismo de trasladar un puñado de sus creaciones al audiovisual, aunque esta vez fue tarea del director Rob Savage recoger Boogeyman, publicado en 1973, un año antes de la primera novela del autor ("Carrie"), y darle un espacio en el cine.

Para eso, Savage, con una experiencia de poco más de una década en la que destacan sus cintas "Ten cuidado a quién llamas" (2020) y "Dashcam" (2021), dos ejemplos del subgénero en que las acciones se ven a través de la pantalla de una computadora y del celular, trabajó junto a los guionistas Scott Beck, Bryan Woods y Mark Heyman, quienes tomaron el inquietante relato del cuento para expandirlo narrativamente en su versión cinematográfica.

Así, Boogeyman: Tu miedo es real cuenta la historia de la adolescente Sadie Harper, interpretada por la joven Sophie Thatcher ("Yellowjackets"), quien junto a su pequeña hermanita Sawyer (Vivien Lyra Blair) está atravesando con dificultad la pérdida de su madre, fallecida en un accidente vial, aunque sin mucha contención por parte de su padre.

Todo cambia cuando el extraño Lester Billings (David Dastmalchian) se presenta en el consultorio de Will para pedirle que lo acepte como paciente: desesperado y traumatizado, el hombre le cuenta el oscuro derrotero que lo persigue desde que sus hijos fueron víctimas de inexplicables situaciones que los llevaron a la muerte, antes de suicidarse en la casa de los Harper.

Pronto, tanto Sawyer como Sadie comienzan a percibir fenómenos temibles en la casa y la trama adopta un ritmo imparable en el que los sustos y la estremecedora amenaza se entrelazan con el desconsuelo y la nostalgia, obligando a los personajes a sanar sus heridas aceptando que no están solos en su duelo y apoyándose el uno del otro mientras atan cabos y buscan la forma de desterrar al cuco de su hogar.

De cara a su lanzamiento, Messina conversó con Télam sobre la propuesta, que también cuenta en su elenco con la participación de Marin Ireland, Madison Hu y LisaGay Hamilton.

—¿Qué fue lo que te atrajo de este proyecto?

—En principio fue claramente el componente de Stephen King, poder ser parte de su linaje era un gran honor. Y me pareció que el guion estaba brillantemente escrito, tenía personajes hermosos. Es una película aterradora, pero con un núcleo en el que hay seres humanos que están lidiando con el duelo, y tanto enfrentándose a sí mismos como evitando hacerlo. En última instancia eso fue lo que me hizo querer intentarlo, aunque me costó un poco al principio, porque Will es buen terapeuta, pero es malísimo con sus hijas, en términos de hablar con ellas y ayudarlas. Fue un desafío, por eso hablé con algunos psicólogos que desde el vamos me dijeron "podemos ser buenos con otros, pero no siempre con nuestros propios problemas", y así lo encaré.

—Esos elementos que tratan sobre asuntos íntimos y emocionales juegan mano a mano con lo sobrenatural en la película. ¿Pensás que ese balance es un diferencial dentro de su género?

—Sí, definitivamente creo que la hace más convincente. Rob Savage, que es súper talentoso y realmente conoce el género, me dijo desde el principio que no puede haber sustos solamente, que son algo vacío si no te preocupás por los personajes, por lo humano. Así que fue algo muy importante para él y por ende para el resto de nosotros, pero creo que ni esta película ni ninguna otra te atrapan si no te importan los personajes, si no podés relacionarte con ellos. Espero que hayamos logrado eso.

—¿Tuvieron la oportunidad de conocer la opinión de Stephen King sobre la película?

—Yo no lo pude conocer en el set, pero lo más cerca que llegué a él fue a través de nuestro director, que le mostró la película en privado a Stephen y le devolvió muchos halagos, estaba muy contento con ella, y eso para nosotros es un enorme sello de aprobación. (Telam)