En su primera declaración en la causa por abuso sexual y violencia de género, el futbolista Sebastián Villa negó haber golpeado su expareja Daniela Cortés y hasta dijo que él fue víctima: “Yo usaba camisetas manga larga para que mis compañeros no vena que me golpeaban en mi casa”.

“Nunca cometí el hecho”, aclaró el delantero 'xeneize' en función de la denuncia por violencia de género radicada en 2020 por Cortés, cuando ambos convivían en la localidad de Canning, provincia de Buenos Aires. Según el jugador, la mujer “siempre le pedía plata”.

Villa ingresó a los tribunales de Lomas de Zamora con su abogado Martín Apolo pasadas las 11 de este lunes. Cerca de 30 barras bravas de Boca Juniors, integrantes de "La 12", ingresaron tras la llegada del futbolista colombiano, quien declaró horas después de la disputa del Superclásico que River Plate ganó por un penal que generó polémica e incidentes.

Durante su declaración, el futbolista relató su versión acerca de cómo era su convivencia con la denunciante. “Nos conocíamos por las redes sociales en 2018, en avión era una hora de distancia. Yo vivía con mi mamá en Medellín pero en junio me compra Boca y yo le pido a Daniela que me acompañe a hacer la revisación médica y nos vinimos a Buenos Aires, estuvimos 10 días. Luego volvimos a San Andrés”, describió Villa.

Sebastián Villa y su abogado.

“En Buenos Aires yo viví primero en un departamento en Juana Manzo y Daniela vino. Ella volvía y se quedaba un mes, y se volvía y así. Cuando vio que tenía dinero ella empezó con los celos, la manipulación, no le gustaba que trajera a mi familia”, dijo. “Daniela quería que yo le diera las tarjetas, me peleaba con que quería las tarjetas, y yo le decía que no”, agregó.

“Ahí es donde entró una plata de Boca grande por la transacción de la venta (NdR: un 8 % por los más de 3 millones de esa operación) y compré un departamento en Medellín, le hicimos un poder a la hermana de Daniela para comprarlos, y con el tiempo nos damos cuenta que ese departamento estaba embargado”, detalló.

“Con el tiempo no podía salir de las reuniones del club porque me ponía problemas, me arrancó la ropa en el ascensor, yo había comprado tres camisas Dolce Gabbana. Ella quería todo para ella”, dijo en una declaración sin respiro que hizo ante la jueza Claudia Ávalos en el juicio.

También relató que como Daniela Cortés tenía “estrías” por su embarazo, le pidió plata para una operación: “Yo me gasté 14 mil dolares en operaciones, le daba todo lo que me pedía. Ella fue a Colombia y se operó”.

“Siempre le pasaba dinero, incluso ella me robó un dinero de la plata para comprar un vehículo Audi. Ya no confiaba en ella”, dijo.

Sorprendió cuando no sólo negó las acusaciones sino que dijo que él había sido víctima de golpes por parte de su ex pareja. “Me agarró las camisetas, me arañaba, yo usaba camisetas manga larga para que mis compañeros no vena que me golpeaban en mi casa”, agregó.

Luego de la corta declaración del jugador, donde solo aceptó preguntas de su abogado, el tribunal confirmó que los alegatos comenzarán el próximo 17 de mayo.

Antes que Villa, declaró en el juicio una perito psicóloga propuesta por la defensa del futbolista, quien aseguró que "no se observó" en Cortés signos de que hubiera sufrido violencia de género.

La perito Agustina Santamaría detalló que se entrevistó durante los días 24 y 25 de abril con la expareja de Villa de manera presencial en la ciudad colombiana de Medellín durante dos horas y media, oportunidad en la que evaluó que la mujer presenta una "personalidad neurótica con rasgos histriónicos, infantiles y narcisistas que la lleva a establecer vínculos superficiales y pocos duraderos por no entender las necesidades del otro, que puede llegar a manipularlos".

Villa es actualmente sometido a juicio por el delito de "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas", en perjuicio de Cortés, quien declaró de manera virtual en la primera audiencia desde su lugar de residencia en Colombia.

En el debate se ventilan los hechos ocurridos el 27 de abril del 2020 en la casa que compartían Villa y su ex en el barrio privado Saint Thomas, de Canning, los cuales fueron investigados por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 descentralizada de Esteban Echeverría, especializada en Violencia de Género.

Cortés denunció haber sido golpeada por Villa a través de un video publicado en las redes sociales, en el que se la ve con sangre en la boca, al tiempo que rela hechos violentos vividos al lado del futbolista, a quien califica como "un maltratador, tanto en lo físico como en lo psicológico".

Tras ese episodio, el futbolista se mudó al country "Venado II", también de Canning, en el que supuestamente se desarrolló el segundo episodio por el que fue denunciado en junio del 2021 por el delito de "abuso sexual". (NA y Télam)