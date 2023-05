"Polémica en el Bar" regresó este lunes a la pantalla de América TV, ya sin Mariano Iúdica en la conducción. Por primera vez en sus 60 años de historia, ese lugar lo pasó a ocupar una mujer, en este caso Marcela Tinayre, la hija de Mirtha Legrand.

Con escenografía renovada, lo que antes era un bar típico de barrio, de estilo sobrecargado, informal, ahora luce moderno. “Esto es impresionante. Yo les dije que hagan un fresh del viejo bar. Miren lo que es esto, es una maravilla, estoy muy impresionada. ¡Qué bueno que me lo compré!”, fue lo primero que dijo Marcela Tinayre luego de aparecer en escena y dando cuenta del cambio estético.

“No solamente estoy contenta, sino también muy emocionada porque este programa tan emblemático, 60 años... Yo creo que en la historia de la televisión mundial no deben haber muchos programas que cumplan 60. Estoy re agradecida, re emocionada... Todo lo que tenía pensado decir, me lo olvidé. Pero no se preocupen porque labia es lo que me sobra”, continuó la flamante conductora.

Después, Marcela se acercó hasta una pared donde colgaban retratos de los distintos conductores que tuvo el ciclo a lo largo de su historia, pero se dirigió hacia Gerardo Sofovich, quien creó el programa junto a su hermano Hugo. “Gerardo de mi corazón, quien lo hubiese dicho: tantos años de amistad y mirá donde estoy. Y todos estos popes de la cultura, del humor, de la cultura, de la política, del deporte... Todos ellos han hecho Polémica... durante 60 años iban. Ahora, muchachos, yo fui elegida, estoy sumamente agradecida, pero el mundo cambió y todo lo compartimos. Por eso estoy muy bien rodeada y voy a colocar mi foto”, mencionó Tinayre.

Y destacó: “La esencia de Polémica... siempre está: la barra, el cafe, la mesa, la polémica, las charlas, el humor, los enojos, los que se van... Todo eso, todo eso, señoras y señores, hacen Polémica en el Bar con una mujer".

Uno a uno, luego, fueron apareciendo los columnistas del programa: Eliana Guercio, Chiche Gelblung, Walter "Alfa" Santiago, Flavio Mendoza y Gabriel Shultz.

Los números del rating no fueron los esperados para el inicio de la renovada emisión de "Polémica en el Bar", que podrá verse de lunes a viernes desde las 23 horas por la pantalla de América TV.

El programa comenzó midiendo 1,2 puntos de rating y se mantuvo en esa línea, en un empate técnico con El Nueve.

Los picos del nuevo programa fueron muy bajos, porque apenas llegaron a los 1,4 puntos, mucho menos de lo esperando por Marcelo Tinelli, flamante responsable de programación del canal. (NA e Infobae)