Toni Kroos llenó de elogios a Nicolás Paz y tiró una sugerencia

El histórico mediocampista del Real Madrid de España,Toni Kroos llenó de elogios al juvenil argentino Nicolás Paz -hijo del bahiense Pablo- quien no fue cedido por el club para disputar el Mundial Sub 20, al afirmar que "es buenísimo" y que debería entrenarse siempre con el primer equipo.

"Este chico debería entrenarse con nosotros todos los días porque es buenísimo", manifestó Kross sobre Paz, quien se desempeña en la filial del conjunto merengue.

Paz es un mediapunta zurdo de 18 años que aún no tuvo su debut en el Real Madrid, pero que ya tuvo dos convocatorias a la Primera del equipo español.

El entrenador Carlo Ancelotti ya se había referido al joven futbolista días atrás: "Tiene proyección para jugar en el primer equipo. Lo está haciendo muy bien con Arbeloa y las veces que fue utilizado por Raúl también lo ha hecho muy bien en el Castilla", expresó.

Paz integró la lista preliminar de la Selección argentina Sub 20, confeccionada por el técnico Javier Mascherano, pero finalmente la institución madrileña no lo dejó sumarse al plantel albiceleste y no pudo ser de la partida en el certamen.