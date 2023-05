Los carritos no sólo estarán en el Parque de Mayo y cerró otro comercio histórico en Bahía Blanca

--Hola, Juan, ¿cómo va todo? ¿Siguen en la copa?

--Por supuesto. Acordate que normalmente empezamos mal y luego terminamos muy bien, pero ojo que ustedes tampoco tienen nada definido.

--Tenés razón, estamos como las candidaturas a nivel nacional, donde nada es seguro. ¿Fuiste al acto de Cristina el 25 de Mayo?

--Ja, ja, estoy como Alberto, no fui invitado, pero sí estuvieron Federico Susbielles, Carlos Quiroga y Gabriel Godoy.

--Seguro vieron pasar por encima de la Plaza de Mayo al nuevo avión presidencial. Raro que todavía no me comentaste nada de su llegada el jueves, al Aeroparque Metropolitano.

--Recién empezamos a hablar, José Luis, bajá la ansiedad. Además, el domingo pasado te dije que el avión estaba por llegar al país.

--Sí, pero yo te pregunto por la pasada que hizo sobre Aeroparque.

--¿Ahora tengo que saber de aviación también? Lo que pude enterarme es que el vuelo rasante es algo que se realiza comúnmente cuando llega un nuevo avión y se coordina con la torre de control, tal como sucedió en este caso. Pero quizás el problema esté en el viraje.

--Y si, según muestran los videos, aparenta ser excesivo, innecesario y peligroso.

--Eso dicen, la ANAC abrió un expediente para investigar las maniobras, pero igual no va a pasar nada.

--Tenés razón, y siguiendo con los aviones, el domingo pasado me dijiste que costó 25 palitos verdes y que lo relacionaste con la no recuperación de los Super Etendard Modernisé comprados por la Aviación Naval durante el gobierno de Macri.

--Sí, aludí a lo que dijo Taiana oficialmente, aunque la Armada después aclaró que las aeronaves no fueron desprogramadas por el ministerio de Defensa y que siguen las gestiones y consultas técnicas con empresas extranjeras y organismos nacionales para desarrollar en el país los elementos de seguridad de las aeronaves vetados por el gobierno británico.

--Ojalá así sea, de lo contrario, será el final de la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque, con asiento en Espora.

--No tengas dudas.

--Bueno. Supongo que algo del caso de la abuela y el padre detenidos por prostituir a dos niñas en Punta Alta.

--Tengo interesante y es otro hecho que hubo en 2016 en Punta Alta y tiene como protagonista a una madre que prostituía a sus hijas y que también tenía clientes.

--No me acuerdo, seguí.

--La madre dos años después fue condenada, recibió 13 años y medio de prisión. También las alcoholizaba, eran tres nenas que en 2018, al momento del fallo, tenían 11, 14 y 16 años, pero cuando pasó eran un poco más chicas.

--¿Pero tiene algo que ver con el hecho de ahora? No le veo la vinculación.

--Esperá un poco. Además de la madre, también fueron condenados dos clientes y uno de ellos al año siguiente, en 2019, se quitó la vida. Digo que puede haber algún grado de relación porque ese caso lo investigó la fiscal Marina Lara,, que es la misma que está investigando en este último. Ahora aún no encontraron, dentro del contenido de los teléfonos revisados, no encontraron listas de clientes...

Fiscal Marina Lara.

--Ahora te entiendo, vos decís que la Justicia podría llegar a revisar la lista de clentes del caso anterior.

--Sí, porque hay que tener en cuenta que los hechos más fuertes de esta nueva causa fueron entre 2011 y 2014 y el caso de la madre condenada, fue en 2016. Es decir, puede llegar a cotejar nombres de aquella causa con relación a esta.

--Y si, parece bastante viable que se profundiza ese costado de dos historias verdaderamente tenebrosas. Bueno, pasemos a cosas más gratas, ¿nada del tema obras en Bahía?

--Mmm...Estamos terminando un feriado largo, José Luis. Pedís demasiado, pero algo tengo.

--Sabía que no me ibas a fallar. Contame.

--El otro día me di una vuelta por los carritos del Parque de Mayo y hay que reconocer que quedaron muy bien.

--Sí, y no sólo en lo edilicio, la oferta gastronómica, te puede gustar o no, pero mejoró terriblemente en ese lugar de la ciudad. Pero no sé por qué sacaste el tema de los carritos.

--Primero, para señalar que así como hubo muchas críticas en un comienzo, la medida finalmente fue acertada. Así como hablamos muchas veces de las macetas del centro y sus inconvenientes, en este caso hay una mejora concreta.

--¿Y segundo?

--Lo segundo que tengo para decirte es que no sólo el Parque de Mayo tendrá carritos, luego lo seguirá el Parque Independencia.

--Muy buena noticia. Bien ahí, Juan.

--Como las obras vienen avanzando muy bien y ese parque abarca barriada enorme, con gran potencial, la idea de la Muni es realizar licitaciones similares a las del Parque de Mayo.

--Espacio hay de sobra.

--Sí, habrá que ver qué sector se destina al rubro gastronómico, quizás el más cercano a la avenida Pringles, pero se va a avanzar con esa modalidad por la aceptación que tuvieron los del Parque de Mayo.

--Al mismo tiempo es un guiño a los privados para que sigan invirtiendo.

--Tal cual, y estos emprendimientos no sólo potencian el lugar donde se instalan y generan afluencia de público, sino que mejoran notablemente la seguridad de los espacios públicos.

--De todas formas, la inversión en obras debe ir acompañada de un buen servicio gastronómico.

--Por supuesto, eso es imprescindible y lo más difícil, no todos los locales en Bahía tienen un buen equipo de cocina y mozos eficientes, eso lleva tiempo, entrenamiento y capacitación, pero marca la diferencia entre comercios que funcionan bien y los que no.

--¿Aún falta inaugurar un carrito?

--Sí, el de la hamburguesería local, al lado de la pista de salud. Ahora están montando el equipamiento de cocina y junio será destinado a la instrucción del personal y pruebas, para arrancar en julio.

--Decime, Juan, cambiando de tema, no sé si viste que la senadora Moirano cuestionó un convenio realizado entre el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la Universidad de La Plata para hacer un estudio hídrico en el Sudoeste bonaerense, excluyendo a la UNS y la UTN.

--Sí, incluso presentó un pedido de informes.

--Bueno, pero qué más sabés.

--Que no es la primera vez que pasa y que se trata de un caso más de la centralidad imperante. Fijate que la UNS/UTN habían presentado una propuesta con la participación de varios profesionales locales y no recibieron respuesta alguna. Habían cotizado, por unos tres años de laburo, 500 mil dólares.

--¿Las universidades locales dijeron algo al respecto?

--Que yo sepa aún no, seguramente en los próximos días habrá alguna queja.

--Bien. ¿Por dónde seguimos?

--Por una iniciativa que me parece de mucho interés comunitario.

--Dale entonces.

--Los amigos de la Unión Industrial me comentaron que la entidad, a través de su Área de Responsabilidad Social, lleva adelante un programa de Arbolado Público junto a la Dirección de Arbolado Urbano y Espacios Públicos de la Muni.

--Sabía que estaban por lanzar algo, pero ahora quiero más detalles.

--Bueno, está en marcha y la UIBB invita a las organizaciones de nuestra ciudad (clubes, sociedades de fomento, cooperadoras escolares, organizaciones sin fines de lucro), que necesiten plantar árboles, a completar un formulario con la solicitud. Y luego cada una será evaluada. Acá te dejo el link

--Impecable. ¿Seguimos?

--Dale, ¿te acordás que hace un tiempo te comenté que la ciudad sumaría una entidad bancaria?

--Sí, me hablaste de la chance de Banco del Sol, en avenida Colón al 200.

--Bueno, confirmado, se instala en un edificio propiedad de Decker Camiones, la empresa de Volvo Trucks y Buses, justo enfrente del estacionamiento del hotel Land Plaza.

--¿Es un banco digital?

--Sí, y pertenece a Sancor Seguros. Opera íntegramente online, a través de una aplicación en el celular. Así que seguramente en el resto de las oficinas de ese edificio, de cuatro pisos, funcionará una agencia de seguros y se alquilarán algunas oficinas. Para que tengas idea, son 1.200 m2 cubiertos, distribuidos en cuatro pisos y subsuelo.

--Y en una zona que cotiza...

--Es verdad, las primeras cuadras de Colón cotizan, fíjate que enfrente, por el local donde antiguamente estuvo la confitería Cristóbal, a fines de los 70 y principios de los 80, a un empresario amigo le pidieron unos 650 mil dólares. ¿Qué tal?

--Buena plata, pero me quedé pensando: en lugar de Cristóbal, para no haber quedado expuesto con la edad, podrías haber mencionado algún otro de los tantos comercios que funcionaron en el lugar.

--Ja, ja, no hay problema, incluso podría agregarte que esa confitería fue de Riqui Campaña y Coco Pérez.

--No tengo tanta memoria. ¿Pido otro par de cortados y seguimos?

--Dale, elegí vos el tema.

--Ok, no sé si sabés algo pero el otro día vi gente de la AFIP, junto a personal policial, realizando controles a camiones en las rutas de acceso al puerto.

--Sí, son operativos habituales donde se fiscaliza la carga, pero ya que sacaste el tema aprovecho para comentarte algo del sector.

--Avanti.

--La Mesa de Transporte del Sudoeste Bonaerense, mediante su entidad miembro La Cooperativa de Transporte La Ilusión de Darregueira, dio a conocer sus asociados y fleteros los documentos requeridos para circular. ¿Sabés cuáles son?

--Ni idea.

--Certificado de Ruta, revisión técnica obligatoria, cedula de identificación de la unidad, certificado de cobertura de seguro vigente y comprobante de pago, licencia nacional habilitante, carnet de manejo y remito y carta de porte o guía

--Bien, sigamos.

--Antes que me olvide, tengo una buena del Penna para que después no digas que hablo sólo de lo malo...

--¿A ver?

--El equipo de neurocirugía del hospital, encabezado por los doctores Gustavo Tróccoli y Sebastián Giovannini, realizaron por primera vez en Bahía Blanca un doble by-pass cerebral en un paciente con un aneurisma cerebral complejo.

--Felicitaciones. Me imagino que la intervención debe haber tardado varias horas.

--Sí, la cirugía duró 12 horas aproximadamente, con buena evolución pos operatoria.

--Bien, sigamos con las novedades.

--Esta seguro te va a interesar, aunque no te va a gustar. Después de medio siglo de existencia cerró peluquería Señor, un clásico bahiense.

--Uh... no sabía nada.

--Sí, de los dos socios primero murió Juan José Mayer, en 2021, y siguió sólo José Gaudio, hasta que falleció, a fines del año pasado. Amparo, esposa de este último, y también peluquera, continuó algunos meses más y ahora cerró el local de Zelarrayán al 200, en Galería Sancor.

---Tenés razón, un clásico indiscutido de Bahía.

--No tengas dudas, Señor comenzó en la década del 70 en Mitre al 200, luego pasó a la avenida Colón al 100 y después a Zelarrayán al 200. De esta forma cumplimos en despedir a otro negocio que marcó una época.

--Bien, pero ahora que lo pienso, ¿del tema espectáculos no tenés nada, Juancho? Hace rato que hacés mutis por el foro con esas cuestiones.

--Oka, ya que pedís, anotá: llega Fuerza Bruta a Bahía, realmente un show de primera, con una producción internacional de envergadura.

--¡Uh, qué bueno! Es verdad cuando hablás de un show de primera porque Fuerza Bruta es una de las principales experiencias de teatro físico a nivel mundial, con giras y temporadas por todo el mundo. Te digo más, cuando el portal de La Nueva hizo el adelanto de que el espectáculo llegaría a Bahía Blanca, fue la noticia más leída del día.

--Sí, pero ahora ese interés se ratificó en la cantidad de gente que está entrando al sitio TicketBahia.com para comprar entradas. Sobre todo porque se trata de un evento limitado a 1.000 entradas para cada una de las funciones previstas, los días 18, 19 y 20 de julio.

--¿Es en el Dow Center, verdad?

--Sí. Se trata de una prueba para utilizar esas instalaciones como escenario de eventos internacionales de esta naturaleza.

--Buenísimo, ojalá les vaya bien, aunque eso ya es un hecho.

--Además, Bahía y la región necesitan este tipo de propuestas.

--Tal cual. ¿Vamos levantando campamento o tenés algo más?

--Una breve: el bahiense Juan Carlos Torre, que fue funcionario de Raúl Alfonsín y escribió el libro Quinto Piso, best seller durante varias semanas en el país y donde cuenta varias cuestiones del gobierno de Alfonsín en los momentos de crisis económica, va a dar el 16 de junio una charla en la Biblioteca Rivadavia. Seguro te interesa.

--Ni hablar, pero ahora zarpemos porque hoy me toca a mí prender el fuego.

--Dale, podrás imitarme, pero igualarme jamás, ja, ja, hasta la próxima semana José Luis.

--Y vos podrías invitarme.

--Ja, ja, dale, hoy pago yo, nos vemos el próximo domingo, pero antes un saludo a la gente de Cerri, localidad luchadora que ayer cumplió 147 años.