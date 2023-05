Joaquín Curuchet: “Sabemos que todavía no conseguimos nada”

Joaquín Curuchet se convirtió en un jugador indispensable en el funcionamiento de San Francisco. Alguna vez delantero en sus comienzos, hoy cumple otra labor en un conjunto que está aceitado y que se quedó de manera anticipada con el 1 de la fase regular en el certamen Apertura del Promocional.

Autor de un gol en el categórico e histórico triunfo del Santo ante Pacífico de Cabildo 7 a 1, “Curu” valora más su aporte colectivo que la faz individual.

“No soy mucho de priorizar lo personal por sobre lo colectivo. Si bien tuve la suerte de llegar al gol contra Pacífico de Cabildo, todavía tengo la espina por no haber terminado bien una jugada en el área rival que siempre sale en los entrenamientos”, se lamentó.

—Pero también suma para la confianza. ¿O no?

—Es lindo para la gente que me va a ver, para los afectos. Al menos van a recordar que metí un gol, ja, ja. Pero soy de los que prefieren asistir que convertir.

—Se te nota un futbolista más completo. ¿A qué se debe?

—Creo que a la madurez. Creo que estoy mucho más tranquilo de la cabeza y trato de tomar las mejores decisiones durante el partido. Además, estoy incorporando la llegada al área, cuestión que siempre me costó. No es que no me guste hacer goles, pero le doy más valor a poder cumplir desde lo colectivo. Me pongo más feliz cuando generamos una muy buena jugada y termina en gol de un delantero, quienes son los que viven del gol.

—Están cumpliendo con los pronósticos previos.

—Sí, pero falta mucho aún. Esperemos que nos sigan acompañando los buenos resultados. Lo hablamos en el grupo y sabemos que todavía no conseguimos nada. Tenemos una buena ventaja, pero aún tenemos que afrontar el desafío de los playoffs.

—¿En esa instancia se juega distinto?

—La cabeza es otra. Fijate que sólo dos veces estuvimos en desventaja, contra Rosario y Sansinena, y tuvimos la suerte de reponernos, pero en los playoffs no va a ser tan fácil remontar si quedás abajo en el marcador. Porque el rival también juega con tu desesperación y vos perdés cierta tranquilidad.

—¿Van de banca?

—Creo que vamos a darle la responsabilidad a otros, ja, ja. Obviamente que estamos bien, pero nos costó ganarle a Libertad, fueron parejos los dos partidos que jugamos, Rosario tiene muy buen plantel y Sansinena está desarrollando un interesante juego. Está todo muy peleado, pero claro que es una ventaja haber terminado primeros. Queremos prolongar en los playoffs todo lo bueno que hicimos en esta etapa.

De menos a más

El futbolista de 28 años sostuvo que su elenco atraviesa un buen momento en muchos aspectos del juego.

“Después de las primeras dos fechas, donde recibimos 5 goles, nos afianzamos en defensa y encontramos una solidez que siempre se mantuvo. Si bien trabajamos para este presente, también fue importante que ganamos varios partidos en el tramo final y eso nos dieron muchos puntos”, valoró.

—¿Sacaron más ventaja de lo esperado?

—Nos fuimos despegando, los rivales se fueron sacaron puntos entre ellos. Y si bien el plantel es largo, creo que el funcionamiento colectivo nos llevó hasta acá. Les tocó entrar a varios chicos que no tenían muchos minutos y respondieron, como Joaquín Vidal, Ale Vila, entre otros. Entre el que entre, seguimos jugando de la misma manera.

“La idea está clara. Se cayeron jugadores muy importantes, pero el sistema está aceitado y sale todo lo que trabajamos”, amplió.

—¿Meten miedo?

—No. Sabemos que tampoco somos un equipo imbatible. Lo que sí es cierto que el que nos quiera ganar va a tener que trabajar mucho para lograrlo.

—¿Pesa o no el invicto?

—Cada vez será más difícil sostenerlo. Vamos a enfrentar a rivales que ya hemos jugados dos veces, que saben cómo jugamos y conocen nuestros movimientos. Incluso, creo que nos van a jugar distinto.

“De cualquier manera, este equipo es muy versátil. Podemos jugar con línea de cuatro o de tres y el funcionamiento sigue siendo el mismo”, añadió.

—Van al Puerto. Es una buena medida para lo que vendrá más adelante.

—Tal cual. Sabemos que vamos a enfrentar a un rival muy difícil como lo es Comercial, más en su cancha. Ellos necesitan ganar para afianzarse entre los cuatro y nosotros no queremos perder el invicto y vamos a defender lo nuestro.

La frase

“A los 20 o 21 años estaba negado con el fútbol y sentía que tenía que dedicarme a trabajar. Pero después me volvió a picar el bichito y regresé en el fútbol de la zona. Y ahora lo estoy disfrutando mucho”.

El número

102

son los partidos que jugó en Primera. 52 cotejos disputó con la camiseta de Liniers (un gol), 35 en San Francisco (3 goles), 8 en Pacífico BB y 7 en Comercial. También pasó por Independiente de Río Colorado, Fortín Club (Pedro Luro) y Juventud Unida de Algarrobo.

(*) Datos estadísticos de Eduardo "Cocho" López.