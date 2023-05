El equipo del bahiense Federico Casteglioni, finalista en el torneo español

El sueño sigue vigente para el bahiense Federico Casteglioni en el rugby español, donde este domingo Burgos superó a Rugby Ciencias por 28 a 21 y se convirtió en finalista de la División de Honor A.

El fullback formado en Argentino, de 32 años, no sumó tries pero tuvo una participación decisiva al asistir para el try que destrabó el marcador (ver video) cuando el wing Facundo López decretó el 25-18 a los 63 minutos.

La semifinal se disputó en la cancha de piso sintético del complejo San Amaro.

La final será ante Valladolid Rugby Asociación Club (VRAC), a quien Burgos le peleó toda la temporada el número uno de la fase clasificatoria. Y club en el que "Feta" jugó nada menos que cuatro exitosas temporadas (2015-19) en las que ganó nada menos que 9 títulos: 3 campeonatos de División de Honor A, 3 Supercopas, una Copa del Rey y 2 Copas Ibéricas).

En la otra semifinal VRAC venció a UE Santboiana por 46 a 11.

VRAC y Burgos vienen de enfrentarse también en la final de la Copa del Rey, el pasado domingo 7 del corriente, con ajustada victoria del primero por 29 a 25.

Partido tan parejo como lo fueron los de la fase regular, con éxitos del VRAC 31-27 de visitante y de Burgos en idéntica condición por 31-29.

Este es el resumen de la semifinal de hoy: