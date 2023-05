Alejandro Sanz sorprendió con un mensaje sobre su salud mental: "A veces no quiero ni estar"

El músico Alejandro Sanz confesó en las últimas horas que no está pasando un buen momento en cuanto a su salud mental. "Estoy triste y cansado [...] Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente", escribió anoche en su cuenta de Twitter.

El mensaje preocupó a sus seguidores y rápidamente se volvió viral, por lo que el artista español recibió miles de respuestas en apoyo.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano", dijo Sanz.

Y agregó: "Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil".

"Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", finalizó el compositor madrileño, que viene de presentarse en varios países de América del Sur, incluida la Argentina, y el próximo 3 de junio tiene que empezar en Pamplona la gira por España de "Sanz en vivo".

Esta no es la primera vez que Alejandro Sanz les habla a sus seguidores sobre sus días de tristeza. "He pasado un tiempo triste, musicalmente vacío, enfadado y falto de creatividad. Entregado a la nada", había confesado en noviembre del año pasado.

En aquel momento también dijo que, por suerte, pudo superarlo: “Pero, de repente, he recuperado mi esencia. Tengo ganas nuevas de conciertos y de grabaciones. La música empieza a arder en mi de nuevo. Sólo quería compartirlo”.

El comentario de Karina La Princesita

El tuit de Alejandro Sanz provocó una catarata de respuestas de parte de sus seguidores, entre ellos algunos famosos, para darle ánimos y desearle una mejoría.

Uno de los comentarios que más impacto causó fue el de Karina La Princesita. La cantante argentina viene explicando hace bastante tiempo, tanto en redes sociales como en notas periodísticas, que está en tratamiento con psicólogos y psiquiatras porque sufre ataques de ansiedad. "La mente me está jugando una mala pasada", resumió.

Víctima ella misma de ese tipo de problema de salud, la referente de la movida tropical argentina respondió al tuit de Alejandro Sanz diciendo: "Leer hace que uno sienta que no está loco, que no está solo, que uno no es raro, y que aunque muchos no lo comprendan y se alimenten de estas situaciones, seguramente pasará". (La Nueva. y Clarín)