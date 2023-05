La reacción de Jey Mammon cuando le dijeron que no sería invitado a los Martín Fierro

En 2020, Lucas Benvenuto había denunciado por presunto abuso sexual a Jey Mammon en la Justicia, pero la causa fue prescripta. Más allá de esto, el joven decidió contarlo en el programa "A la tarde" (América) y a partir de ese momento, el conductor fue suspendido de "La Peña de Morfi" (Telefe) y reemplazado provisoriamente por Georgina Barbarossa.

En medio de este contexto, están organizando los premios "Martín Fierro" que se emitirán en Telefe y comenzaron los rumores de que el canal evitaría la presencia de Jey en la ceremonia. En el ciclo "Socios del espectáculo" (El Trece) también aseguraron que la emisora tampoco querría que "La Peña" esté ternada ya sea como programa musical o de entretenimiento.

Al respecto, el conductor se mostró sorprendido por estos trascendidos. “¿Todo sería para que yo no esté? No entiendo, realmente no creo que Telefe no esté pensando en invitarme a los 'Martín Fierro'. No lo pienso, no lo creo”, aseguró en el programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Aunque Jey Mammon había asegurado que pronto volvería a la televisión, ahora señaló que no tuvo charlas con el canal respecto a su continuidad. “Mi cabeza no está puesta en eso, ni siquiera en mi vuelta a la televisión”, explicó el presentador.

Luego, agregó: “Me suena extraño el planteo y buscarle la vuelta para no invitarme. Me parece extraño que Telefe no me quiera invitar a los 'Martín Fierro'. De todas maneras para no invitar a alguien me parece como un vericueto rebuscado”. Cuando le consultaron si iría a la ceremonia, respondió: “No sé si iría a los 'Martín Fierro'”.

Por último, le preguntaron qué opinaba de una declaración de Romina Manguel, quien dijo que "La Peña" debería ser levantado del canal. Además la periodista aseguró que Gerardo Rozín, el creador fallecido del programa, no estaría de acuerdo con seguir con las emisiones por todo este escándalo. “Ya decir que pensaría Rozín me parece un montón”, cerró el músico. (Teleshow)