Tiago Nunes disparó contra River: "Se creen dueños de la Copa Libertadores, de la Conmebol"

El entrenador de Sporting Cristal, Tiago Nunes, apuntó de lleno contra River luego de la igualdad 1-1 en Perú, y tildó al equipo de Martín Demichelis de creerse dueño de la Copa Libertadores y la Conmebol.

Apenas terminó el encuentro, el defensor chileno del Millonario Paulo Díaz apuntó contra el técnico brasileño: "Es un soberbio que se pone a hacer gestitos y nos termina calentando a nosotros".

Estas declaraciones no cayeron para nada bien en Nunes, quien no se quedó cayado, recogió los guantes y contraatacó al cuadro riverplatense: "La gente de River se cree siempre dueña de la Copa Libertadores, de la Conmebol. Ya estamos acostumbrados a esto".

Y agregó: "Yo como brasileño competí muchas veces contra ellos. Gané algunas, perdí otras. Pero si nosotros aquí como peruanos queremos competir contra ellos, tenemos que marcar cierto territorio. Acá es Lima, es Perú. Estamos de local, tenemos que hacernos respetar acá".

Luego, el entrenador de Sporting Cristal manifestó que después del primer partido contra River en Argentina escuchó "muchas cosas" y explicó: "Muchas tonterías, hemos escuchado que somos un equipo cobarde, de cagones... cosas de este tipo".

"Me parece que fueron cosas muy fuerte para un equipo que en ese partido tenía un promedio de 22.7 años y hoy de 24 años. Somos un equipo joven que está formando jugadores para el futuro de Cristal y el fútbol peruano", remarcó.

"A parte la sensación de orgullo por nuestros jugadores, no es fácil. No creo que la calidad está en una nacionalidad, pero fuimos el único equipo peruano que sumó en esta fecha. Los equipos peruanos no están acostumbrados a pelear por cosas grandes en la Copa y estamos intentando implementar esta mentalidad en el Cristal", sentenció Tiago Nunes. (NA)