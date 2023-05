Recuperan un negocio histórico, los aviones que no volarán y el plan para las grandes inversiones

--Hola, Juan, supongo que hoy disfrutarás de un nuevo triunfo, para ir derechito al título.

--Ojalá, equipo tenemos, pero te conozco y sé que lo decís para mufarnos...

--Para nada, al habernos marginado injustamente de la competencia, este campeonato perdió todo condimento. Y no lloro, solo tengo la guardia alta, como ustedes, je, je.

--¡Por Dios! Mejor pedime un café y arranquemos porque se hace tarde.

--Dale. Me parece que el tema de la semana que pasó fue el acuerdo de Héctor Gay y Nidia Moirano con Patricia Bullrich. ¿Vos sabías o sospechabas algo?

--Si querés me hago el canchero y te digo que sabía todo pero no lo podía decir, je, je. Pero sabés que ese no es nuestro estilo. Sí sabía hace rato que Bullrich medía mucho más que Larreta en Bahía.

--A buen entendedor pocas palabras...

--Y sí, a eso sumale que otros intendentes seguirían el mismo camino, ya lo hizo Mariano Uset en Punta Alta y ojo con Guillermo Montenegro, en Mar del Plata. Pero si me permitís tengo un datito interesante.

--Decime.

--Los tres intendentes de los distritos más importantes de la Sexta Sección Electoral no van por la reelección. Además de Gay, no competirán Uset y lo mismo sucederá, después de 20 años, con Carlos Sánchez, de Tres Arroyos.

--¡Pará, pará! ¿Y quién será el candidato del oficialismo en Coronel Rosales?

--Nicolás Aramayo, actual presidente del Concejo Deliberante.

--Impecable lo tuyo, pero qué te parece si dejamos la arena política y nos metemos de lleno en nuestros habituales temas comerciales. Alguna novedad seguro tenés.

--Sí, algo te traje, varias vinculadas a la cuestión gastronómica, que es lo que más te interesa, je, je. La primera tiene que ver con la expansión de una gran cadena de empanadas bahiense, te diría que el mayor comercio del rubro en la ciudad.

--Sí, ya sé a cual te referís, un negocio que empezó en calle Lamadrid y está próximo a cumplir 20 años...

--Correcto, y tiene ocho sucursales, seis en Bahía y otras dos en Monte Hermoso y Punta Alta. Pero ahora está encarando una gran expansión.

--Muy bien por Pablo, pero dame detalles.

--Con el asesoramiento del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) está trabajando para ampliar su planta de elaboración y tendrían visto algún inmueble en el sector norte de la ciudad para concentrar allí la fabricación de sus productos. Pero hay más.

--¿A ver?

--Están apuntando a ir más allá de lo que es Bahía y la región. En poco tiempo veremos a esta marca en alguna provincia patagónica y ese desembarco lo está festejando ahora, en este mes patrio, con empanadas de locro.

--Buen dato, pero recién estamos calentando motores, así que seguí tirando data, Juancho.

--Ok, sigamos con el tema empanadas. Esta tiene que ver con un local, caracterizado por su “sabor ciudadano”, que estaba en calle Alsina, a metros de 12 de Octubre, que cambió de dueño y reabrió hace pocos días. Ahora no sólo va a vender empanadas, que es su fuerte, sino también sumará nuevas propuestas gastronómicas.

--Che, ya que estamos en el tema, al final qué sabés de la pizzería famosa de calle Dorrego que, con otros dueños, abre en avenida Alem. Me habías tirado una fecha pero no se cumplió.

--Veo que no me dejás pasar una. El otro día justo hablé con el “Tero” y me contó todos los problemas que tuvieron la puesta a punto del local. Realmente no es fácil ser emprendedor.

--Bueno, pero no te vayas por las ramas y jugate con una nueva fecha de inauguración.

--Realmente falta muy poco, no sé si viste cómo quedó el local por fuera y ya están trabajando a full para ajustar la masa de las pizzas etc, etc. A más tardar, a fines de junio vas a poder disfrutar de esta nueva propuesta gastronómica. ¿Conforme?

--Excelente, pero que no decaiga, seguro tenés otros temas del sector.

--Sí, pero mientras pedile otro par de cortados a Tito, después del veranito que tuvimos ahora es como que me dan más ganas de café.

--Si el que paga es otro nunca se te van las ganas, amigo, así que no me vengas con esa sanata, ja,ja.

--Como si fueses a pagar vos hoy, pero bueno, te comento que ya está lista la renovación de un tradicional comercio ubicado en una esquina con mucha historia, en General Cerri.

--Qué bueno, me interesa.

--Cambió de dueños la panadería de Juan José Passo y José María Gutiérrez y Pino Moraga, su nuevo propietario, llevó adelante una gran recuperación de las instalaciones que, en 1923, inauguró Bartolomé Perata, en pleno corazón del pueblo de Cuatreros.

-¿Panadería Italia?

--Exactooo. Ahora, por lo que pude ver, se llamará El Trébol y abrirá el sábado próximo.

--Hablando de comercios, ¿cómo está el tema de las ventas en el centro?

--Mal, y sin querer acabás de poner el dedo en la llaga porque algunos veteranos comerciantes se quejan del impacto negativo que estos meses tienen en las ventas las obras de las semipeatonales en Alsina, Belgrano y Donado, por ejemplo.

--¿Qué dicen?

--Que están en mayo, en plena temporada, con las veredas cortadas, y que la gente no va al centro. “Nos están fundiendo”, me dijo uno de los más enojados.

--Sí, indudablemente terminamos en un tema del que hemos hablado muchas veces.

--Otros se quejan porque hicieron todo a la vez y con un ritmo de trabajo muy lento, que hace que esto vaya para largo.

--Bueno, me imagino que tenés la otra parte de la historia. Contala, Juan.

--Sí, desde la Muni señalan que las ventas se cayeron porque la gente no tiene plata y recuerdan que con la obra de Alsina, que se demoró, los comerciantes se quejaron pero después, cuando se terminó, estuvieron todos contentos por la mejora y nadie dijo nada.

--¿Y en cuanto al ritmo de los trabajos?

--Aseguran que van de acuerdo a lo anunciado y recordaron que ni en Belgrano ni Donado se cortó la calle, tampoco las veredas. En Villa Mitre sí, pero las obras van al día. Alsina en dos semanas se abre al tránsito, pero en esa cuadra no hay muchos comercios.

--Seguro te recordaron la eximición y el descuento por seis meses en las tasas municipales concedidos a los comerciantes afectados.

--Más vale, pero señalaron también que es difícil Bahía porque durante años se escucharon reclamos por la falta de obras y mejoras en el centro y Villa Mitre, y cuando por fin se hacen inversiones siempre hay algún problema, algo de que quejarse.

--Bueno, sigamos con las novedades locales.

--Dale, este tema, al menos para mí, es muy importante porque se refiere a la ciudad que viene.

--Apaa, contame.

--Muchas veces hemos hablado de las grandes inversiones en danza, de los proyectos que se están analizando, ¿no?

--Sí claro, no hacemos más que exhibirlos, después algunos se concretan y otros no, pero no entiendo a dónde querés llegar.

--Te cuento, el otro día hubo en el puerto una reunión multisectorial convocada por Federico Susbielles donde se sentaron las bases de trabajo para acompañar las inversiones portuarias que vendrán. El objetivo es contar con un Plan Estratégico de largo plazo, coordinado por la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO), que busca que esto beneficie a todos los sectores y no a unos pocos.

--Si no entiendo mal, la idea es comenzar a trabajar para evitar lo que sucedió en el pasado con las grandes inversiones, donde se debió tomar mano de obra de otras provincias por falta de capacitación y no hubo una gran contratación de pymes locales, además de cuestiones lógicas como el alto estrés logístico que impactó sobre una infraestructura vial insuficiente y supuso desafíos ambientales. ¿Correcto?

--Exacto, sintetizaste gran parte de lo que se quiere hacer, y te cuento que del encuentro tomaron parte el ministro de Producción, Augusto Costa, todas las universidades locales, UIBB, Bolsa de Comercio, directivos de YPF, entidades gremiales, etc.

--Seguro alguna perlita te trajiste de ese encuentro.

--Por supuesto. Lo primero es el enorme impacto local y regional que tendrán las grandes inversiones previstas. Alguna ya está en marcha.

--¿A ver? Seguí.

--Se habló de la planta para producir GNL a cargo de TGS, con una inversión en su primera etapa de 900 millones de dólares y 3 millones de toneladas adicionales para el puerto, es decir, el 10% del volumen que moviliza hoy, y empleo para 3 mil trabajadores durante los 36 meses de construcción.

--Tremendo, y no quiero imaginarme lo que puede generar el megaproyecto de YPF y Petronas.

--También se mencionó esa inversión de 40 mil millones de dólares, con entre 36 y 48 meses de obra y una demanda de entre 3 mil y 5 mil trabajadores. El volumen que aportará al puerto ronda los 25 millones de toneladas anuales, es decir, casi el doble del movimiento actual del puerto. Además, hay que tener en cuenta que se requiere un proceso de separación de gases, de donde sale propano, butano, gasolina, lo que generará varios negocios adicionales de los que pronto te daré noticias concretas.

--Dijiste que una de esas inversiones ya está en marcha.

--Sí, el nuevo oleoducto entre Vaca Muerta y Puerto Rosales, esto va a permitir que a fines de año que viene se movilicen 7 millones de toneladas adicionales de crudo y para 2026 16 millones, es decir, el 50 por ciento de lo que se mueve hoy. Esto ya está en obra, es un hecho, y se construirá un muelle para dejar de emplear monoboyas.

--Está muy bueno que el Puerto avance en la planificación de este tipo de cuestiones para evitar lo que se suelen llamar “dolores de parto”.

--Claro. Fijate que en el Puerto lo que ahora estiman que llegará el año que viene, antes lo visualizaban para 2030.

--¿Participó alguien del Municipio?

--Sí, lo bueno es que la comuna acompaña esta visión, este trabajo bahiense en equipo, junto a las instituciones. Por eso el intendente, al no poder asistir, envió en su representación a Adrián Jouglard, quien coincidió con Susbielles en la necesidad de anticiparse en este tipo de situaciones y trazar una hoja de ruta.

--Bien, ¿por dónde seguimos?

--No sé si te enteraste que el otro día estuvo en Bahía Matías Campodónico, el presidente de Dow Argentina y Región Sur de América Latina.

--¿Vino por algún proyecto de ampliación?

--En este caso no. Estuvo en la ciudad, más precisamente en la Ecoplanta de General Cerri, porque se vienen muy buenas noticias para el reciclaje.

--Contame entonces.

--Dow se unió con Delterra, una reconocida organización ambiental independiente, en un programa integral destinado a impulsar la economía circular e incrementar las tasas de reciclaje en Bahía Blanca, Mendoza, Bariloche y Posadas.

--Es una buena noticia, sobre todo porque fortalecerá en la ciudad un programa que históricamente ha costado mucho desarrollar.

--Efectivamente. El aporte de Dow a Delterra es de 800 mil dólares y el programa involucrará al mayor número posible de actores: Estado, cooperativas locales de reciclaje, generadores de residuos, consumidores en general y empresas privadas comprometidas con la circularidad de los materiales.

--Bien, no sé si tenés algún otro tema para comentar antes de ir levantando campamento.

--Uno que me parece interesante porque tiene que ver con los aviones.

--Ya sé. No vuelven los vuelos nocturnos a Bahía...

--No, nada que ver, eso sigue previsto para el 4 de julio. Esta novedad tiene que ver con los Super Etendard Modernisé, de la Aviación Naval, comprados durante el gobierno de Macri.

--¿Buenas noticias o malas noticias?

--Muy malas. Según el ministro de Defensa, Jorge Taiana, no se van a recuperar y te digo más: ¿no te llamó la atención días atrás, durante la Jornada de Puertas Abiertas realizada en la Base Espora, que pese al interés de la gente no se haya exhibido ninguno de estos aviones, ya sea los originales como la versión Modernisé?

--Y… al menos no vi fotos.

--Bueno, me comentaron que los Marinos recibieron órdenes de no exhibir, bajo ningún motivo, a cualquiera de los Super Etendard.

--Algunas explicaciones tendrás.

--Mirá, voy a tratar de ser breve, José Luis, pero acordate que la Armada, a diferencia de otras reparticiones, pese a la alta inflación y el aumento del presupuesto general, no recibirá el resto del año ningún fondo extra. Una parte de esos recursos iba a estar destinada a la recuperación del sistema de asientos eyectables que requieren los aviones.

--¿Y qué dijo Taiana?

--Que querían recuperarlos, pero Francia les explicó que Gran Bretaña (país de origen del sistema de eyección) no quiere venderle a Argentina y, además, dijo que en Francia no pueden fabricar algunas piezas necesarias para esos aviones que hoy están desprogramados.

--Raro, ¿no?

--Y... hasta ahora los informes técnicos de la Armada señalaban que solo era necesario recuperar el sistema pirotécnico de eyección de los asientos para poner los aviones en servicio. Es más, se hicieron varios ensayos en tierra de los aviones, incluyendo corridas de pista, pero no se los puede volar por carecer del sistema de eyección en servicio. Si bien el costo de desarrollarlo es alto, permitiría recuperar por varios años más la capacidad de ataque aeronaval, y a un costo muy inferior al de un avión 0 km.

--La puesta a punto del nuevo avión presidencial sigue adelante ¿no?

--Sí, si, hace unos días acabaron de pintarlo en Kansas. Todo creo que salió unos 25 palitos verdes. ¿Por?

--Por nada... ¿Zarpamos?

--Dale, pero antes una muy breve. Este jueves será segunda edición de la Feria del Productor al Plato, organizada por la subsecretaría municipal de Producción. Ahora habrá 15 distritos representados con variados productos y se incorporara el rubro gastronómico con una propuesta alusiva a la fiesta patria.

--Gracias, Juan. Andá a prender el fuego que se hace tarde. Nos vemos en una semana. Yo mientras salgo a buscar los ravioles.

--Dale, hasta la semana que viene.