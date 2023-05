Dos egresadas compartieron el mejor promedio de la 383ª Colación de Grados

Una profesora de Historia y una licenciada en Letras compartieron el mejor promedio en la 383ª Colación de Grados que llevó adelante la Universidad Nacional del Sur en el Aula Magna de Avenida Colón 80.

Bernarda Abril Benítez Reimers (Profesora de Historia) y Melisa Belén Nieto (Licenciada en Letras) se convirtieron en las egresadas más destacadas en la entrega de diplomas al finalizar sus carreras en la casa de Altos Estudios con un promedio de 9,62 puntos.

Melisa Nieto, Andrea Castellano y Bernarda Benítez Reimers

El acto contó con la presencia de 158 flamantes egresados, los que recibieron sus diplomas en tres turnos.

En todos los casos fueron presididos por la vicerrectora de la UNS, doctora Andrea Castellano.

Participaron de la entrega dieciséis de las diecisiete unidades académicas.

Recibieron sus diplomas los alumnos de los Departamentos de Ciencias de la Salud, Ciencias e Ingeniería de la Computación, Agronomía; Biología, Bioquímica y Farmacia; Ciencias de la Educación, Economía, Física e Ingeniería, Ciencias de la Administración, Derecho, Geología, Geografía y Turismo, Humanidades, Ingeniería Eléctrica y Computadoras, Ingeniería Química, Matemática y Química.

Durante los momentos de las palabras a los presentes en esta ocasión los discursos correspondieron a los Departamentos de Ciencias de la Computación; Ciencias de la Educación y Matemática.

Enfermero: Alina Alondra Elina Barba, Melisa Berth, Aylen Micaela Brito Cáceres, Ivana Anabel Castro Zabala, Javier Nicolás Gueicha Uribe, Lucía Jazmín Julián, Agustina Kabala Calvete y Nazarena Milagros Ring.

Licenciado en Enfermería: Elizabeth del Carmen Austin, Rita Noemí Cejas, Gabriela Alicia Meldia, Daiana Beatríz Montaña Rosas y Marina Antonieta Villagra.

Técnico Universitario en Acompañamiento Terapéutico: Micaela Alvarez, Sabrina Armillei, Giuliana Soledad Bentancor, Lucrecia Biondo Boero, Albina Luciana Caterina Cariac, Yanella Sol Croceri, Leonela Maribel Dho, Ailén Malén Ferreyra, María Elena Ferreyra, Ludmila Abigail Fuentes, Ercilia Celina Galli, Yanina Viviana Gary, Bianca María Gerardi, Bianca Grassi, Victoria Noemí Guiñez, Sofía Natalí López, Florencia Agustina Martínez Zuchelli, Damaris Aylen Mayer, Fiorella Nicosiano, Micaela Luciana Pennesi, Lucía Malena Presti.

Nadia Soledad Romano Senra, María Emilce Salustro, Sofía Ivana Santivañez, Florencia Soledad Schenkel, Paola Soledad Silva, María Candela Spinella, María Lorena Tarabelli, Carolina Maricel Torres, Giuliana Velázquez, Agostina Velázquez, Claudia Marcela Veyra y Valentina Zugasti.

Ingeniero en Computación: Facundo Alvarez Morgade, Martín Esteban Castro, Gianni Lucas Cerdá, Manuel Garat y Bárbara Mattioli.

Ingeniero en Sistemas de Información: Dylan Arián Barbona.

Licenciado en Ciencias de la Computación: Ezequiel Giménez y Joaquin Tricerri.

Doctor en Agronomía: Marcos Darío Bongiovanni.

Doctor en Biología: María Cielo Pasten.

Especialista en Economía y Gestión de los Servicios de Salud: Luisa Alejandra Arias, Mariano Guerra y María Gabriela Harguindeguy.

Ingeniero Agrónomo: Leonel Bravo Montero, María Belén Fernández, Lourdes María Martínez, Emelina Schmidt y Emilio Enrique Tellarini Prieto.

Técnico Universitario en Parques y Jardines: Marta Susana Miranda.

Bioquímico: Cinthia Itatí Alvarez, Ana María Arriola, Antonella Paula Cacciali, Sabrina Camejo, Silvia Paola Chañi, Rocío Chiampán, María Sol Echevarria, Marina Belén Estévez Colotta, Marianel Giménez, Julieta Ailen Mader.

Alejandro Heriberto Manrique, María Sol Montero de Espinosa, Camila Schiel, Florencia Strack, Natalia Vessena y Cintia Soledad Zapico.

Farmacéutico: Leonardo Julián Dietz Fraysse, Bruno Quiroga Ibalos, Yamila Elizabeth Ramírez, Agustín Noé Següino, Aldana Simioni y Sofía Wilgenhoff.

Licenciado en Ciencias Biológicas: Sabrina Anabela Ippoliti y Mariana Gisela Mancini.

Licenciado en Ciencias de la Educación: Ana Küyen Graziano.

Profesor de Educación Inicial: Giuliana Cancellarich y Maite Capdevila.

Profesor de Educación Primaria: Julieta Evangelista, Estefanía Belén Fontán, Rocío Luján García, Arabela Guadalupe González González, Florencia Corina Ríos, Cecilia Belén Rodríguez y Florencia Zabaloy.

Licenciado en Economía: Facundo Horacio Burgos Galarraga.

Licenciado en Física: Lara Negri.

Ingeniero Agrimensor: Joaquín Briceño Pauwels y Pablo Ezequiel Costoya.

Ingeniero Civil: Simón Hernández y Ezequiel Omar Olivieri Naum.

Ingeniero Industrial: Tomás Arenal y Alejo Rau Schneider.

Ingeniero Mecánico: Franco Ortiz.

Doctor en Geografía: José Ignacio Larreche y Marcela Alejandra Torrez Gallardo.

Doctor en Ingeniería Química: Matías José Molina.

Doctor en Química: Florencia Antonella Musso.

Magister en Ingeniería de Procesos Petroquímicos: Andrés Alejandro Bolaños Peña.

Contador Público: Sofía Barrere, Julio Edison Alfredo Doglioli, Marcelo Martín Garmendia, Nicolás Bruno Marconi, Ailen Mellinger, Giuliano Menichelli, María José Ouet Sanservino, Dominique Pomies, Mariano Emanuel Suppes Morales y Ana Laura Sánchez.

Licenciado en Administración: Daniela Domínguez Bilbao y Emilia Layla Intrieri.

Abogado: Laureano Santiago Bertolotto, Rocío Micaela de Mirta y Bruno Ariel Grün.

Licenciado en Seguridad Pública: María Lorena Guidi, Darian Jonatan Litarelli, Gastón Esteban Peña, Cintia Andrea Tejada, Mauro Andrés Ullmann y Juan Pablo Vaudagna.

Arquitecto: Lucía María Achilli.

Licenciado en Oceanografía: Martín Roth.

Licenciado en Turismo; Lara Victoria Fontao Pardo y Rocío Belén Serrano Rodríguez.

Profesor en Geografía: Lucía Anahí Irusta.

Licenciado en Ciencias Geológicas: Judit Cristina Díaz Cuela y Guido Pastega.

Profesor en Geociencias: Mariana Carolina Garrone.

Técnico Universitario en Medio Ambiente: Rosario Corradini y María Squadroni.

Licenciado en Letras: Melisa Belén Nieto.

Profesor en Historia: Bernarda Abril Benítez Reimers.

Profesor en Letras: Natalia Analía Gass y Facundo Ezequiel Martínez Cantariño.

Ingeniero Electrónico: Agustín Nicolás Kloster y Juan Alberto Regalado Galván.

Ingeniero Químico: Macarena Balussi, Federico Adrián Britos y Shirley Camila Jofré.

Ingeniero en Alimentos: Agostina Dambrosio.

Técnico Universitario en Operaciones Industriales: Manuel Palma.

Profesor en Matemática: Melisa Eliana Formosa.

Profesor en Química de la Enseñanza Media: Milagros García Armario.

Técnico Químico Universitario: Facundo Agustín Paredes.

"No debemos olvidar a todas aquellas personas que allanaron el camino"

Discurso de Florencia Zabaloy, profesora en Educación Primaria

Si algo me ha enseñado mi trayecto por el nivel superior es que no existe una única manera de transitarlo; por el contrario, creo que es preciso hoy hablar de recorridos, caminos y formaciones profesionales, así, en plural. Me arriesgo a afirmar que cada uno de los graduados que hoy estamos acá tenemos experiencias completamente distintas para compartir. Es por eso, que no me atrevería a basar este discurso en mi experiencia personal como representativa de lo que significa transitar la Universidad Nacional del Sur.

Sin embargo, considero que hay algo que compartimos todos los nuevos profesionales que aquí nos encontramos: la satisfacción de la meta alcanzada y el objetivo logrado, con todo lo que ello implica. Seguramente hemos encontrado personas, lugares y momentos que fueron imprescindibles para estar donde estamos ahora, así como también se han presentado obstáculos, desafíos y barreras en el camino; pues felicidades, porque las superamos.

En un día como hoy, no debemos olvidar a todas aquellas personas que allanaron el camino, que nos dieron el empujón necesario y nos ayudaron a descubrir cuál es nuestro lugar en el mundo: a ellos, hoy, les decimos ¡Muchas gracias!

Para muchos, este momento representa el fin de su formación académica. Se cierra una etapa y se inicia otra, todos y cada uno de los que estamos aquí debemos seguir nuestros propios caminos, continuar aprendiendo de cada una de las etapas de nuestras vidas; logremos que la satisfacción que hoy sentimos, sea el motor para seguir creciendo como profesionales, pero sobretodo como personas. No debemos olvidar que nuestra educación es un privilegio y una responsabilidad, hagámosle honor a ello.

Hoy nos graduamos, pero nuestro impacto en el mundo está lejos de terminar. Aprovechemos nuestras habilidades y conocimientos para hacer contribuciones significativas y crear oportunidades que nos acerquen a ser ciudadanos más empáticos y respetuosos. Que esta graduación sea solo el comienzo de una vida llena de éxitos, felicidad y propósito. Recordemos siempre nuestras raíces y los valores que nos han guiado hasta aquí mientras abrazamos el futuro con entusiasmo y determinación.

Nos deseo lo mejor de acá en adelante, muchas gracias.

"Quiero agradecer a la educación pública"

Discurso de Ezequiel Giménez, licenciado en Ciencias de la Computación

Qué privilegio me dieron al poder dar este discurso, cuando me llegó la noticia primero sentí muchos nervios, pero ahora siento una gran satisfacción de poder hablar en

nombre de todos nosotros.

Miro para atrás y lo primero que me viene a la mente es aquel primer día en el que ingresé a la Universidad Nacional del Sur. Allá hace unos 6 años por el campus de Palihue, me encontraba buscando el aula entre pasillos repletos de estudiantes que iban y venían.

Aparecía una sensación de confusión y mareo digna de un laberinto, pero que a la vez se mezclaba con la alegría y la curiosidad de querer explorar esa nueva etapa que comenzaba.

Aquí fue donde empezaron los desafíos; desde querer compartir experiencias y escuchar las diferentes realidades de mis compañeros, hasta empezar a entender la carrera por la que me había decidido.

Para muchos elegir la carrera no fue algo trivial, momento de bajar la cabeza, sincerarse con uno mismo y evaluar las diferentes alternativas disponibles. En mi caso no

fue distinto, si bien de chico me incliné hacia el área de la computación, aún no tenía claro dónde me llevaba. Por fortuna me topé con un departamento de mucha calidez que supo guiarme y aconsejarme. Gracias por este cuidado que tanto motiva a quienes recién inician.

Hablando de cuidado, es imposible pensar en una carrera universitaria sin nombrar a quienes estuvieron incondicionalmente a nuestro lado. En primer lugar la familia, que para muchos de nosotros, a pesar de encontrarse en otro lado, ha contribuido a que nuestro deseo se haga realidad desde su apoyo económico hasta emocional.

En segundo lugar, quiero mencionar a nuestros amigos, aquellos adquiridos a partir del mate, ese elixir que nos incita a compartir y que se ha convertido en parte integral de todas nuestras clases. A lo largo de nuestra carrera, estos amigos formaron un pilar fundamental de apoyo mutuo, siempre presentes para no bajar los brazos. Gracias a ellos, hemos compartido risas, horas de estudio y nos han hecho sentir parte de algo más grande.

Son esos pequeños gestos los que marcan una gran diferencia en nuestra vida universitaria.

Por último, pero no menos importante, nombrar a nuestros docentes, quienes merecen un lugar especial en este discurso. Ellos han invertido tiempo y esfuerzo en

nuestro crecimiento académico. Su compromiso y pasión por la enseñanza han sido fundamentales para moldearnos como profesionales y personas. Y como olvidar cuando, por más testarudos que fuéramos, nos seguían desafiando para que nosotros, luego de un tiempo, lo entendiéramos al grito de un ¡ellos tenían razón!

Para ir redondeando, quiero reflexionar sobre lo que nos llevamos de esta etapa. El poder apreciar el valor del conocimiento, junto con un amplio abanico de herramientas que nos permiten argumentar y debatir. Y no solo esto, sino que el caminar sobre este trayecto nos ha dado la madurez necesaria para desenvolvernos en la vida adulta, dotándonos de perseverancia y respeto al otro.

Para finalizar, quiero nuevamente enfatizar sobre nuestro profundo agradecimiento a los profesores, personal no docente y a todos aquellos que estuvieron a nuestro lado brindando su apoyo y confiaron en nosotros. Recordar que este logro es en parte gracias a nuestro mérito, pero también producto del incondicional esfuerzo colectivo. Y por supuesto, agradecer a la educación pública, la cual nos brinda este privilegio y oportunidad invaluable para que hoy podamos llamarnos egresados.

Aprovechemos este conocimiento, sumemos nuestros esfuerzos y contribuyamos al bienestar común, aportando cada uno nuestro granito de arena.

¡Felicitaciones y éxitos en esta nueva etapa!

"Los felicito de todo corazón"

Palabras del secretario académico de Ciencias e Ingeniería en Computación, doctor Luciano Tamargo.

“Hace 17 años, estaba sentado en el lugar que están ustedes hoy. Sinceramente, siento cierta envidia, me gustaría estar en el lugar de ustedes. Por eso, les pido, abran bien los ojos, miren bien todo lo que está pasando alrededor, así lo graban bien en su memoria. Hoy, de alguna forma, los acompañan muchas personas que hicieron posible este momento. Algunas de esas personas los deben haber ayudado más que otras. En mi caso, esas personas que más me ayudaron fueron mis viejos, que ese día tan especial estaban sentados por allá.

“Hoy, mis papás no están, hace muy poquito los perdí, y gracias a este momento, los siento cerquita. ES por eso que les pido que no pierdan la oportunidad de grabar en su memoria este momento y por eso me gustaría vivirlo de nuevo. Ese momento para mí fue hermoso, tanto como quizá lo estén sintiendo igual”.

“No puedo pasar por alto la importancia de mantener viva la universidad pública. Vengo de una familia humilde y trabajadora, mi papá era tornero y mi mamá ama de casa, y no había terminado la primaria. Ellos hicieron un esfuerzo enorme para que yo pudiera estudiar, sin embargo, eso no hubiese sido posible si la universidad no hubiese sido gratuita”, aclaró.

“Hoy, en este acto, celebramos su dedicación, su esfuerzo y su capacidad de superación. Los felicito de todo corazón y les deseo lo mejor. Aprovechen al máximo el poder su título universitario y utilícenlo como una herramienta para marcar la diferencia en el mundo. Sean conscientes del impacto que pueden tener en la vida de los demás y en la sociedad en su conjunto. Sueñen en grande, sean buenos profesionales y sobre todo, buenas personas”, culminó.