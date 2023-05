Silvina Luna fue una de las tantas celebridades que, más de una década atrás, acudieron al médico Aníbal Lotocki para hacerse intevenciones y cirugías estéticas y también fue una de las tantas pacientes que tuvieron severas consecuencias de salud debido a la mala praxis del cirujano, condenado a cuatro años de prisión.

La modelo, que recientemente confirmó estar en la lista de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) por un trasplante de riñón, dio una entrevista televisiva y habló de su delicado momento de salud.

“Estoy atravesando un momento crítico de mi vida, un proceso bastante profundo donde intento estar bien, pero son muchas cosas las que me están pasando y las transito como puedo”, expresó Silvina Luna apenas se sentó a dialogar con Angel De Brito en la pantalla de América.

Luna comenzó a sentirse inusualmente cansada en 2013, mientras transitaba el pico de su carrera, trabajando en la temporada de verano en la cordobesa Villa Carlos Paz. Tras hacerse estudios de rutina descubrió que su sangre tenía altos niveles de calcio y descubrió su diagnóstico causado por la mala praxis del controvertido cirujano.

Un par de años antes el doctor Lotocki le había realizado un aumento de glúteos. Esa intervención derivó en una intoxicación con metacrilato que ingresó en su sangre provocándole un cuadro crónico de hipercalcemia e insuficiencia renal.

Una década pasó desde que Luna descubrió su enfermedad y, a partir de entonces, la complejidad del cuadro fue en aumento: hace seis meses que debe realizarse diálisis varias veces por semana y está a la espera de un trasplante de riñón.

Sobre ese tema se explayó en el reportaje: “Se ha hablado mucho de que necesito un trasplante urgente y no es así. Tengo que esperar primero a solucionar un tema de salud porque hace un año que tengo una bacteria. Hasta que no resuelvan eso, no me puedo trasplantar. Así que eso no sería ahora, sí es un lugar a llegar”.

Esa bacteria, explicó, le fue detectada poco después de su salida de "El Hotel de los Famosos" (Eltrece). Incluso, según dijo, la misma competencia pudo haber sido la causa, ya que sumado a la exigencia física del mismo ciclo, durante la grabación no comía ni dormía lo suficiente.

En cuanto al inicio del tratamiento de diálisis, comentó: “No pensé que iba a ser tan pronto. Yo ya tenía que hacer diálisis, pero mi rutina era ir cada dos semanas, hacerme el laboratorio antes de pasar a diálisis. Y tenía esa hipercalcemia que de vez en cuando me tenían que internar para bajar el valor. Fueron diez años de eso, yo ya lo tenía incorporado. Estuve un mes internada, me hicieron muchos estudios y me salió que mis riñones estaban calcificados y que tenía que entrar en diálisis”.

Y agregó: “Al principio peleaba mucho con la situación. Salía muy triste, después me fui acostumbrando. Hay momentos de aceptación y hay momentos en los que me despierto y digo ‘estoy viviendo una pesadilla’. Pero estoy acá firme de pie y siempre fui una persona de seguir adelante. Ahora siento lo mismo aunque a veces tenga recaídas de ponerme mal. Pero son más los momentos buenos que busco en el día a día, que son chiquitos pero busco alegría. Compartir con la gente que quiero me hace muy bien”.

Finalmente, aseguró que durante mucho tiempo le costó hablar de su experiencia porque tenía vergüenza, pero que ahora intenta ser más pública sobre lo vivido con el fin de ayudar a otras personas que estén atravesando situaciones similares. Sobre la misma línea, agradeció el apoyo y el cariño tanto de sus seres queridos como del público, quienes le dan fuerzas en este duro proceso. (La Nación)