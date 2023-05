Milei confirmó quién será su compañera de fórmula presidencial

El diputado nacional y precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, confirmó este lunes que su compañera de banca, Victoria Villarruel, será “la mujer brillante” con quien compartirá la fórmula con la que buscará llegar a la Casa Rosada, y destacó que ambos trabajan “muy bien y eso es fundamental”.

“En primer lugar, porque es una persona brillante, íntegra y honesta. Además, somos amigos, trabajamos de una manera en la cual nos complementamos muy bien y eso es fundamental para lo que aqueja al país, porque en mi caso, el fuerte es la economía y en el caso de Victoria, su conocimiento en los temas de la seguridad y la defensa son impecables y pocas personas están a su altura”, resaltó el economista.

El dirigente opositor aseguró que la titular del Partido Demócrata de la provincia de Buenos Aires, uno de los principales espacios que integran el frente, va a formar parte activa de su eventual Gobierno, al punto tal de que incluso tienen “dividido el Gabinete”, porque entre los dos “tienen ventajas comparativas” y eso hace que sean “más productivo y que se puedan encarar los temas de mejor manera”.

“Por eso creo que es el equilibrio justo que requiere el caso argentino, porque las dos mayores demandas que tiene el país son, justamente, la inflación y la inseguridad”, remarcó.

Por su parte, Villarruel consideró que “tiene que haber una reforma legislativa” de las normas de seguridad interior y de defensa, porque “son leyes de hace mucha cantidad de años, que tienen un contenido ideológico”.

“Hay que reformar inevitablemente la ley de defensa nacional para que los militares puedan operar dentro del territorio cuando no hay un estado de sitio. Hoy eso no existe, entonces, cuando se le dice a la gente que los militares van a ir a Rosario contra los narcotraficantes, es una medida que no va a ser inmediata y es netamente efectista”, explicó. (con información de Infobae)