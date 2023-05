Federico Elías, ya en semis con Instituto, quiere que gane Atenas

Instituto, el campeón de la Liga Nacional, se metió en semifinales y tiene en el plantel al bahiense Federico Elías.

"Se disfruta mucho", contó en Diario Deportivo, que se emite por La Nueva Play, de lunes a viernes de 13.30 a 14.30.

El tirador está consolidado lejos de la ciudad y disfrutando del ámbito profesional, más allá que tuvo que modificar algunos hábitos basquetbolísticos adquiridos en Bahía Basket.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Al principio pensé que podía hacer el mismo juego de correr y tirar, pero uno va madurando y tenés que ir viendo el momento", señaló.

Lo que mantiene incorporada es su calculadora mental, contabilizando su estadística durante el partido.

"Es muy inconsciente. Al principio, cuando tenía malos partidos, me presionaba un poco más, porque había errado cinco tiros y mi cabeza me decía 'el próximo tenés que meterlo, tenés que meterlo...'. Ya me acostumbré y creo que me juega a favor", contó.

También habló del presente de Atenas, que mañana se jugará la permanencia en la elite.

"Lo seguimos a full todos los partidos. Parecía difícil que gane los dos de local, pero puede pasar cualquier cosa. No me gustaría que Atenas se vaya", admitió.

Mirá el programa completo: