El diputado nacional José Luis Espert anunció hoy el lanzamiento de su precandidatura presidencial al frente del espacio Avanza Libertad con el que competirá en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de Juntos por el Cambio.

“En mis recorridas por todo el país, me he dado cuenta que los problemas que tiene la gente son cada vez más profundos. Y que no podemos sacar adelante a la provincia de Buenos Aires sin sacar adelante al país. Ahora quiero ser yo el que dé buenas noticias y el que luche para estar en el camino correcto. Por eso, quiero ser presidente. Quiero sacar al país adelante", señaló Espert al presentar su libro "La Argentina deseada" en la Feria del Libro de Buenos Aires.

El economista afirmó que Argentina fue "ese país que fue un faro de conocimientos que guió a innumerables pensadores y que tenía una economía sólida que lo hizo estar entre los 10 mejores del mundo".

Según un comunicado, en la presentación del libro estuvieron presentes el periodista Luis Rosales, Hugo Bontempo y Gonzalo Mansilla de Souza de la UCEDE, Daniel Iturralde del Partido Autonomista Nacional PAN y Luis Green de Republicanos Unidos.

Además, asistieron otras personalidades como el economista Roberto Cachanosky, el legislador porteño Roberto García Moritan, el diplomático Diego Guelar, empresarios y exembajadores.

También hubo referentes de Juntos por el Cambio como el senador nacional Martín Lousteu, los diputados nacionales Fernando Iglesias, Martín Tetaz, Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López y la diputada provincia Maricel Echecoin. (Télam)