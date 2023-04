Marcelo Gallardo es uno de los apuntados para dirigir al Chelsea de Enzo Fernández

El entrenador argentino Marcelo Gallardo es uno de los apuntados por el Chelsea para suceder el ciclo interino que comenzó este jueves Frank Lampard, y conforma la lista de candidatos junto a Luis Enrique y Julian Nagelsmann.

Al momento del despido de Graham Potter, en Stamford Bridge confirmaron a Lampard como entrenador interino de la institución hasta junio. A partir de ese momento, los nombres de Luis Enrique y Julian Nagelsmann picaron en punta y a última hora se sumó en esa reducida lista el ex técnico de River. En ese llamado, Gallardo habría manifestado que no está dispuesto a agarrar las riendas del club en medio de la temporada, pero que sí se sentaría a hablar para comenzar en junio.

La situación de Lampard allana el camino para lo que pretende el entrenador más ganador de la historia de River, ya que Chelsea confirmó que el ex jugador del club se hará cargo de la dirección técnica hasta el final de la temporada. En el medio, la salida conflictiva de Nagelsmann de Bayern Münich también juega en favor del argentino, ya que el alemán cobró por adelantado la totalidad de su contrato.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

De esa manera, si quisiera asumir en otro club, podría darse una situación en la que el Bayern le reclame la devolución del dinero o impida que pueda comenzar un nuevo desafío.

Por lo pronto, tanto Gallardo como parte de su cuerpo técnico hace rato comenzaron a estudiar inglés, requisito fundamental para poder conducir a un equipo en la Premier League. De todas maneras, Lampard tiene por delante el desafío de los cuartos de final de la Champions League ante Real Madrid, algo que abre un interrogante para poder extender su estadía en la entidad que es ídolo.

Al margen de la búsqueda de entrenador definitivo, la gloria de los Blues, Lampard asumió como interino de Chelsea este jueves y aseguró que el duelo por la Champions League ante Real Madrid será "un gran reto" para su equipo. Asimismo, explicó que regresar al club fue una "decisión muy fácil".

"Fue una decisión muy fácil para mí. Este es mi club. Estuve en otros sitios desde que dejé el Chelsea, pero estoy encantado de tener esta oportunidad en un momento en el que el Chelsea me lo pidió. Tengo el convencimiento de que puedo ayudar hasta el final de temporada. Fue una sorpresa (cuando me llamaron), también porque no sabes qué decisión va a tomar el club. Yo estaba en un momento de disfrutar mi tiempo en casa, con mi familia, mi mujer, mis hijos. Cuando hablé con Laurence (Steward) y Paul (Winstanley) -directores deportivos del Chelsea- en las últimas 24 horas, fue una decisión fácil", expresó el exjugador.

Respecto del duelo ante el Madrid por los cuartos de final del torneo continental, Lampard no esquivó la responsabilidad y se ilusionó con volver a dirigir en la competición: "Es un gran reto, pero no soy ingenuo, el Real Madrid es un gran equipo, es el vigente campeón y son fantásticos. Estoy emocionado por estar de vuelta en estas eliminatorias".