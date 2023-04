Repudio total: "Nada justifica la violencia", contó Javier Rouaix

Tomás Arribas tarribas@lanueva.com Periodista Deportivo, recibido en 2013 (estudios en Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social).

Sección Deportes del Diario La Nueva, desde 2017 a la fecha. Especialista en Automovilismo y deportes varios.

Previamente, panelista automovilístico en LU2 Radio Bahía Blanca y presentador deportivo en Telefé Bahía.

No todo fue festejo y algarabía en el Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana en la madrugada del sábado, una vez consumado el Campeonato Estival de Midget 2022/23.

Mientras Luciano Vallejos celebraba el bicampeonato con sus fanáticos, en otro punto del estadio aconteció un suceso de esos que uno nunca cree que, en espectáculos deportivos y familiares como el midgístico, pueda llegar a acontecer.

El protagonista fue Javier Rouaix, víctima de un brutal golpe de un transeúnte que abandonaba las gradas del sector popular, aparentemente parcial del medanense Luciano Franchi, quien perdió la batalla por el título con Vallejos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Nada justifica la violencia, ni tampoco la reacción de Franchi una vez culminada la competencia. No hice nada con mala intención, solo intentaba hacer mi carrera”, le contó Javi a La Nueva., en una suerte de descargo a las duras críticas recibidas tras lo ocurrido en la última competencia del certamen.

Transcurría y Javi, sin percatarse del zambullón del medanense por la cuerda hacia la curva de boxes, cerró su marcha y allí ocasionó un duro encontronazo con la máquina Nº3, golpe que condicionó las posibilidades de Pomelo de ir a la caza del “1”.

“Traté de esquivar a (Fernando) Bonivardo y no correr riesgo de tocarme con él, sabiendo que se iba a abrir para buscar un mejor radio, por eso traté de cortar y meterme por adentro para ganarle la cuerda. Según me contaron luego, la rueda delantera de (Luciano) Franchi en ese momento estaba a la altura de mi trasera izquierda, por lo que no había forma que lo pueda ver ni sentir”, relató Rouaix, uno de los candidatos de la noche.

“Lamentablemente nos tocamos y pasó lo que pasó. Cuando terminó la carrera, de la que yo ya había abandonado, Franchi entra al parque cerrado, viene con el auto y me pega de atrás, rompiéndome la cola del chasis y el radiador. Entiendo su calentura, pero nada justifica lo que hizo. Esas cosas no tienen que hacerse, están muy mal”, agregó.

--¿Qué pasó después?

-- Después, cuando estoy yendo hacia la cabina para que (Hugo) Giménez me muestre el video y me explique la exclusión, un hombre apareció de atrás, me pegó un tremendo piñón y me tumbó en el piso. Me dio en el maxilar y me noqueó, nunca vi quién fue, me voló los lentes y me dejó aturdido. No entendía nada.

“Todavía había gente en la tribuna y no puedo entender cómo no había ningún policía en el estadio. Imaginate que, entre los festejos del campeón, uno de estos tipos va y genera una batalla campal. Hoy me tocó a mí. Otro día puede pasarle a otro y capaz no con una piña, sino con una piedra o un balazo. Y eso sí que sería realmente lamentable”, puntualizó el piloto.

Horas después del triste suceso, absolutamente reprobable sea cual fuere el móvil en cuestión, se viralizó a través de las redes sociales un video donde se muestra a Rouaix tumbado en el suelo, luego del golpe recibido por parte de este sujeto, el cual no se logró identificar.

--¿Qué sentiste cuándo viste el video?

--La verdad es que me causó mucha impotencia. Más que la bronca por no poder ver a esa persona y hablar de frente, como debió ser, es triste que sucedan cosas así. Ojalá que esto sirva para tomar consciencia entre la gente y también para el club, que cuide de la seguridad del estadio hasta que nadie quede en el predio.

“Y a los fanáticos de Franchi les diría que se queden tranquilos, que por uno o dos inadaptados ellos no quedan manchados. Hay mucha gente buena que sigue y acompaña a Lucho, que me parece una excelente persona, que claramente no haría algo así. No quisiera que se ensucie a la hinchada de él por esto. Ojalá se encuentre a esta persona y no vuelva a entrar al club”, cerró Javier.