"En la Liga del Sur, ganar nunca es fácil", dijo el DT de Huracán

“Estamos bien, tal vez podríamos estar en la cima de las posiciones, pero los puntos que perdimos fue por responsabilidad nuestra y no podemos poner excusas de ningún tipo”, le manifestó Federico Gómez Peña, DT de Huracán, a Diario Deportivo, que se emite de lunes a viernes, de 13.30 a 14.30 por La Nueva Play.

El del bulevar marcha en la segunda posición del Apertura de la A en la Liga del Sur, un punto por debajo de Liniers, para muchos sorprendente puntero de la competencia.

“A mi no me asombra que esté ahí arriba, porque por idiosincrasia, poder futbolístico e historia, no es casualidad que venga siendo animador, con títulos incluidos, durante la última década”, amplió el “Peco”, quien va a cumplir su segunda temporada con el cangrejo whitense.

“Por más que te armés bien y tengas un plantel competitivo, el torneo local es bravísimo; ganar nunca es fácil en la Liga, y creo que eso queda demostrado año tras año”, reconoció el entrenador puntaltense.

Mirá la nota completa: