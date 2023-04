La industria suma proyectos y se acerca el retorno de un clásico gastronómico que hizo historia

jflorin@lanueva.com

--Buen día, José Luis. ¿Todo bien? Un visionario el Tata Martino, ¿no?

--Buen día, Juan, y claro, se dio cuenta del nivel de exigencia que tenemos. En otro club, con salir campeón cada tres meses alcanza y sobra, pero en Boca hay que dar mucho más.

--Ja, ja, ponele, pero en realidad me refería a que se avivó a tiempo del caos en que vive el xeneize y optó por evitar problemas. Hizo bien.

--No te preocupes, como en los últimos años, hasta ayer, estuvimos regalando puntos para que el torneo no pierda interés, pero te recomendaría que mejor te ocupes del grupo que les tocó en la Libertadores y ojo que contra Unión no les sobró nada..

--Uh, claro, ayer le ganaron al poderoso Barracas Central. Dale, vayamos mejor a nuestros temas de cada domingo, ¿te parece?

--Perfecto, me imagino que ya te estarás preparando para la Fiesta del Camarón y el Langostino en White.

--Por supuesto, y me animo a decir que esta 32° Edición va a batir todos los récords de concurrencia.

--Sí, incluso días atrás me dijiste que había tours desde ciudades como Viedma, indudablemente hay toda una actividad indirecta generada por esta tremenda fiesta.

--No tengas dudas. Incluso acabo de ver en las redes sociales vecinos de White ofreciendo lugares de estacionamiento para quienes concurran. Acordate que este año no se va a poder dejar el auto dentro del puerto.

--Bueno, a eso iba. Seguro tenés algunas novedades. ¿Le pido a Tito los primeros cortados y me comentás?

--Ok, tendrá dos ingresos peatonales (Guillermo Torres y Vélez Sarsfield) porque dentro del predio no habrá circulación de vehículos y como te dije, el escenario mayor se movió hacia el sector ingreso de Vélez Sársfield, mientras que el restante estará frente a Prefectura.

--¿Qué me podés decir del estacionamiento?

--Vas a poder estacionar en todo White, pero ya te digo que el Consorcio trabajó con el Municipio e instituciones para disponer de amplios predios cercanos. Por otro lado, me enteré de que los discapacitados tendrán sectores especiales para poder disfrutar de los espectáculos.

--¿Qué te parece si me comentás alguna novedad más de nuestra estación marítima así cerramos el capítulo portuario y pasamos a otros temas?

--Dale, aunque tengo varias novedades.

--Bien, Juancho. No esperaba menos de vos. Te sigo.

--La primera tiene que ver con los trabajos finales de la planta que está levantando Terminal Bahía Blanca, en el puerto de Ingeniero White, para operar fertilizantes líquidos.

--No tenía idea.

--Sí, incluso el otro día estuvo el subsecretario de Asuntos Portuarios, Juan Cruz Lucero, recorriendo la obra con Susbielles. Las instalaciones constan de dos tanques 8.000 m3 y 2.500 m3, con su correspondiente vallado de seguridad. Se estima una capacidad de carga de entre 700 y 1.000 toneladas hora, incluyendo un cargadero de camiones.

--¿Fertilizantes líquidos dijiste?

--Así es, de UAN, una mezcla de solución de urea y nitrato de amonio, que antes llegaba desde Necochea. Se estima que el primer buque llegará en la primera quincena de mayo, probablemente el 9.

--¿Qué más?

--El otro dato interesante es que este invierno regresará un viejo conocido del puerto local.

--¿A qué te referís?

--A que entre el 1 y el 15 de mayo está previsto el arribo del buque regasificador Excelsior.

--El mismo que comenzó las operaciones de regasificación en Bahía y el país, allá por 2008...

--Exacto. Buena memoria, José Luis. El buque de Excelerate Energy tenía contrato con el gobierno alemán para operar en Wilhelmshaven, Alemania, pero se acordó que trabaje en el muelle de Compañía Mega hasta fines de agosto y luego enfile hacia el puerto germano.

--Buen dato, ¿algo más del puerto?

--Sí, más precisamente del Consorcio.

--¿A ver?

--En una de mis caminatas vespertinas por el Paseo de la Mujer, después de mucho tiempo, vi movimiento otra vez en la obra que llevaban adelante los Veteranos de Malvinas de nuestra ciudad.

--Muy buena noticia, sobre todo en el marco del 41° aniversario de la gesta del 2 de abril de 1982.

--Exacto, y muy buena fue la noticia que recibió, de parte del Consorcio de Gestión, Guillermo De La Fuente, fundador y presidente de la agrupación que reúne actualmente a 110 ex combatientes.

--Contame.

--La construcción de la sede del Centro de Veteranos de Guerra local estaba frenada, desde hace más de cinco años, por falta de recursos propios, pero la semana pasada se reanudaron los trabajos con fondos aportados por el ente que conduce Federico Susbielles y compañía.

--Me alegro, era una deuda pendiente de la ciudad con quienes lo dieron todo por el país.

--Sin dudas. Bahía fue eje de la Guerra de Malvinas, y sin embargo el Centro de Veteranos local es uno de los pocos de la provincia que no tiene sede propia. Sin ir más lejos, alquila una casa en Falcón al 700 para poder desarrollar sus funciones, que no son pocas.

--Y el terreno de La Falda y Cuyo es el lugar indicado indudablemente.

--Seguro. Está justo enfrente del monumento a los caídos en la guerra. No falta demasiado para terminarlo, porque ya están levantadas las paredes y fue techado. Este impulso será clave para poder inaugurarlo, quizás, antes de fin de año.

--¿Del ámbito político tenés algo que no haya salido en los medios estos días?

--Sí, que las senadoras nacionales Gladys González, por la provincia de Buenos Aires, y Carolina Losada, por Santa Fe, se reunieron con la senadora provincial Nidia Moirano para analizar distintas cuestiones en materia de seguridad.

--¿Tenés algún detalle más?

--Que el encuentro fue en el Senado de la Nación y las tres estuvieron analizando el proyecto del anillo de seguridad en los puertos.

--Bueno, ahora sí, cambiemos el ángulo de la información y tirá alguna de las novedades comerciales que siempre tenés. ¿Puede ser?

--Dale, tengo data de una apertura que se hace esperar y sobre la cual muchos me piden precisiones.

--No me digas que tenés info sobre la inauguración del nuevo local de una pizzería histórica.

--Sí, en un mes, si todo va bien, el Tero estará abriendo este nuevo “mundo” de sabores. Todo se vio demorado por cuestiones propias de la obra y por todo lo que cuesta conseguir el equipamiento necesario, un drama de la Argentina de hoy.

--El señor Fernando Jorge Rabbione y los muchachos de la empresa de las milanesas están al frente del barco, ¿no?

--Sí, y como te he venido comentando, abrirán en Alem al 300, donde por casi 20 años funcionó Sottovento y después un restaurant y pub irlandés llamado Walrus. Mientras tanto, donde estaba la emblemática pizzería, en Dorrego 55, avanza a todo ritmo la construcción de un edificio.

--¿Qué más?

--Ayer se inauguró en el predio del Bahía Blanca Shopping un complejo de canchas de paddle que se llama Osaka.

--Dame más detalles si tenés.

--Son canchas cubiertas en muy buenas instalaciones con buffet, baños y vestuarios de primera. Son las primeras pistas full panorámicas, totalmente construidas con vidrios blindados y césped sintético, homologadas para competencias internacionales.

--¿La inversión está a cargo de empresarios locales?

--Sí, apuestan al reverdecer de un deporte que fue de notable suceso en la ciudad con decenas de canchas construidas sobre fines de los ‘80 y principios de los ’90. Fueron inauguradas partidos exhibición a cargo de jugadores profesionales y ya están habilitadas al público.

--Bien, pero mientras pido otra ronda de cortados, tirá alguna novedad comercial más.

--Guardemos algo para esta semana que es corta, je, je, pero para no dejarte en banda te comparto data muy útil para los motoqueros bahienses.

--Dale, nuestro amigo el Turco de la B va a estar de parabienes.

--Exacto. Pronto llegará Ducati.

--¿La mítica marca surgida en Bolonia? Si mal no recuerdo, Audi la compró en 2012.

--Sí, y los dueños de Audi en Argentina también son dueños de la famosa marca de motos de origen italiano, razón por la cual los concesionarios de la automotriz de los anillos también la están incorporando a sus locales.

--Quiere decir que Leandro comenzará a remodelar sus instalaciones de Cabrera al fondo para vender estas reconocidas motos...

--¡Qué perspicaz, José Luis! No dejás de sorprenderme. Confirmado. Van a compartir el edificio para la comercialización y servicio posventa, etc.

--Felicitaciones a este empresario bien “argento” por el nuevo emprendimiento. Lástima que sean bienes a los que pocos bahienses pueden acceder, ¿no?

--Cada vez menos. Fijate que la pobreza y la indigencia crecieron en Bahía Blanca durante el segundo semestre de 2022, alcanzando al 28,4 % de la población local. Según los últimos datos del Indec, sobre un universo de 318.660 personas, 90.465 vecinos se encuentran en situación de vulnerabilidad económica, de los cuales 22.984 directamente son indigentes.

--Ojalá se concreten algunos de los grandes proyectos en danza, al menos sería una forma de intentar revertir una coyuntura social que duele.

--Claro, y al menos Bahía tiene iniciativas en estudio y otras que ya comenzaron, pero hay ciudades en igual o peor condición, sin miras de alguna inversión.

--A propósito, hoy vi en el diario el apoyo local a la ley de GNL que prepara el gobierno.

--Claro, es la llave para el anuncio de la gran inversión de YPF y Petronas y de alguna más en Bahía, que están esperando su sanción.

--Seguro que en la manga tenés novedades de alguna gran obra o proyecto en danza.

--Sí, esta semana que pasó estuvieron en Bahía directivos de Oleoductos del Valle (Oldelval), la empresa a cargo del oleoducto entre Vaca Muerta y Rosales. Empezaron un tramo en el distrito rosaleño y ya están los caños entre Argerich y El Salitral, a las puertas de Bahía, para ser enterrados. Es una gran obra porque, cuanto menos, va a duplicar la cantidad de petróleo que llega desde Neuquén.

--Dicen que todo lo que llegue de ahora en más va a ir para exportación.

--Correcto. Es una obra que insumirá unos mil millones de dólares y si bien va a estar operativa en 2025, el año que viene ya se va a ampliar la capacidad de operación. Y acordate que el sistema de oleoductos llega hasta Galván, este no es un dato menor.

--Supongo que todo esto implica más trabajo.

--Sí, Oldelval ya abrió una oficina en Bahía y están trabajando en Rosales con mucha gente. Me dicen que las obras van a generar bastante empleo. Se trata de inversiones privadas y parece que al ritmo que viene creciendo Vaca Muerta, todo esto les va a quedar chico y tendrán que hacer otro oleoducto.

--A propósito, YPF piensa hacer uno hasta la zona de Sierra Grande, en Río Negro.

--Claro, el 20 de abril será la audiencia pública, pero tengo más novedades de Bahía.

--Dale, perdón, te interrumpí.

--No pasa nada, José Luis, pero dejame decirte que también está avanzando en firme la gente de Compañía Mega, con una inversión de 500/600 millones de dólares para ampliar la planta local de Cangrejales.

--¿Pudiste averiguar algo más?

--Que están en etapa de ingeniería y que se va a ejecutar entre 2024 y 2025.

--Crucemos los dedos para que todo esto genere empleo, pero ahora te cambio drásticamente de tema.

--Adelante, vos mandás.

--¿Alguna novedad de la polémica verde por los eucaliptus de avenida 14 de Julio? ¿Se reunieron los técnicos de los vecinos y los de la Muni para tratar de salvar más ejemplares?

--Efectivamente, tal como te lo anticipé la semana pasada, se reunieron.

--¿Y qué pasó?

--La obra va a seguir, pero hay una reconsideración de dos árboles históricos, que tienen unos 100 años, y es muy factible que sean salvados. Estos árboles están cerca de calle Calquín.

--Los ocho restantes no tendrán la misma suerte, según veo.

--No, porque ya se corrió la traza para proteger al grueso de los ejemplares, incluso el proyecto tiene la aprobación de las entidades de fomento del sector, según me señalaron.

--Bien, ¿vamos cerrando?

--Esperá. Te comento una más que me parece interesante: EDES inició su Programa de Oficios 2023 con una edición exclusiva para mujeres.

--Muy buena novedad, pero tirá más info.

--Ok, la empresa comenzó con la primera edición del año del curso “Electricidad Básica Domiciliaria”, que dicta con la Facultad Regional de la UTN y, tras registrar una inscripción record, 20 mujeres fueron seleccionadas para participar del curso.

--Supongo que la idea de la compañía es promover la igualdad de oportunidades de capacitación y trabajo en la comunidad donde presta servicio.

--Exacto. Con la UTN como aliado estratégico para la educación y el municipio de Bahía Blanca para el desarrollo social, las mujeres capacitadas realizarán una práctica final en una institución local de bien público para aplicar en campo los conocimientos teóricos adquiridos, mejorando considerablemente las instalaciones eléctricas internas y multiplicando el impacto positivo en la comunidad.

--Bueno, muy completo. ¿Vamos zarpando? Mirá la hora, seguro ya tenés que ir a prender el fuego.

--Acertaste, hoy estás hecho una luz, pero sorprendeme y pagá la cuenta. Dale, ponete la diez.

--Siempre lo hago, Juancho. Es más, ya es un clásico ver cómo te esfumás mientras le dejo a Tito la propina.

--Ja, ja, no tenés cara, amigo. Chau, hasta el próximo domingo, pero antes un abrazo hoy a todos los Veteranos de Malvinas y un abrazo al cielo para los que ya no están y para los que allá quedaron.