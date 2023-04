Silvina Luna se hace diálisis mientras espera un trasplante: "Sin esta máquina no podría vivir"

“Estoy en diálisis. Esta máquina lo que hace es funcionar como un filtro para mi riñón. Me está ayudando para vivir”, dijo Silvina Luna desde un video que publicó en su cuenta de Instagram, donde se muestra haciéndose diálisis mientras aguarda el trasplante de riñón.

“Tengo 4 horitas acá. Cuéntenme si me recomiendan algún libro”, agregó la actriz y modelo en el video. También escribió un mensaje detallando un poco más sobre su tratamiento: “Les comparto esta rutina nueva en mi vida. Al principio lo viví con angustia por lo nuevo e inesperado, pero luego pasé a una etapa de aceptación de lo que es. Esta máquina que tengo conectada a mí hace el trabajo de los riñones. Así que sintiendo agradecimiento".

Y agregó: "Sin esta máquina no podría vivir. Esto lo hago tres veces por semana 4 horas. Hasta que pueda trasplantarme. Todavía no estoy en lista porque se tienen que ver otras cosas antes. Así que con la idea de seguir viniendo un tiempo más. A veces me canso, me duele todo, no se me pasa más… esto es día a día en base a cómo me siento organizo el día. Mándenme buena energía y de esta salimos”.

Durante una entrevista con Intrusos, Luna agregó que atraviesa este momento complicado de salud de la mejor manera posible: “Estoy bien, firme. Disfrutando mucho. Voy día a día con pequeñas metas. Valoro mucho más todo y estoy en el presente absoluto. Tengo muchos amigos y es muy importante en estos momentos tener una red de contención”.

También se refirió a la causa contra el cirujano Aníbal Lotocki, que le habría inyectado metacrilato en los glúteos, una sustancia prohibida y muy peligrosa para la salud. “Yo lo presenté en la Justicia y creo que ahora va a estar más complicado porque se agravó lo mío. Es muy importante que sigan denunciando porque a pesar de estar condenado, sigue operando. Nada me va a devolver la salud”. (NA)