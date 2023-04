Alberto Márquez, presidente de la sociedad de fomento del barrio Villa Esperanza, manifestó esta mañana que "los vecinos tienen miedo de que se cierre la sala médica" y advirtió que debe realizarse una obra de gas que tiene un costo aproximado de 700 mil pesos.

"Estamos preocupado por la sala médica, se nos está complicando por una pérdida de gas. Camuzzi nos retiró el medidor, ahora la Municipalidad se tiene que hacer cargo", señaló.

En diálogo con Panorama, por LU2, Márquez, contó que cuentan con "excelentes profesionales, estamos bien en ese sentido; el único problema que tenemos es este del gas, porque encima estamos cerca del invierno...".

"Tenemos clínicos, pediatra, ginecólogo, obstetra, psicólogo, servicio social, una excelente enfermería; o sea, estamos muy bien en ese sentido. El único problema es el gas, algo que se puede complicar porque ya se acerca el invierno. La preocupación de los vecinos es que que la cierren", sentenció.

Ayer, Gisela Ghigliani y Mariano Arzuaga, ediles del Frente de Todos, visitaron la sala y manifestaron su preocupación en redes sociales.

"Estuve hablando con el secretario (Ezequiel) Jouglard y me dijo que no estaba en víspera de cerrarse, pero políticamente no hay nada que no se pueda hacer y los vecinos tienen miedo de que se cierre", manifestó.

Márquez también contó que la misma es de vital importancia para el sector, y enumeró otros barrios de la zona, entre ellos Villa Rosario, Evita, 5 de Abril, El Sauce, Plan Federal, Villa Italia y Villa Muñiz.

"Es mucha la gente que se viene a atender. Desde la Municipalidad nos están diciendo que tenemos que ir a la sala médica para no atorar a los hospitales, creo que esta sala se tiene que mantener", argumentó.

Además, aseguró que la obra de gas "sale 700 mil pesos" e ironizó al decir que "no se va a fundir la Municipalidad" si afronta los trabajos.

"La obra puede hacerse en 15 días, no es compleja porque no hay que romper absolutamente nada, se haría todo por fuera. La sala podría estar cerrada una semana pero para una obra que va a beneficiar a la gente que trabaja y a los vecinos", completó.