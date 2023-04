El gesto de Duki con una joven a la que le robaron el celular durante su show

“¡Pará! ¡pará! ¿qué pasó? ¿le robaron?”. Duki estaba cantando en pleno show en Córdoba, cuando vio a una joven llorando y decidió interrumpir su recital. Preocupado por lo que veía desde el escenario, el artista pidió calma entre sus seguidores y se interesó por lo que había sucedido.

Al enterarse que le habían sustraído el celular mientras estaba disfrutando del concierto, Mauro Ezequel Lombardo –tal es el verdadero nombre del músico– se tomó unos segundos para hablarle a ella y a todo su público. “Perdón, reina. La mejor, no llores, mil disculpas, te juro que no puedo hacer nada, no puedo identificar al chorro, no puedo juzgar a todas las personas que están acá”, le dijo a la joven que había expresado su malestar en pleno recital. E intentó disculparse por lo que había sucedido mientras él cantaba arriba del escenario: “Es así la vida –continuó–, hay que estar acostumbrado, te va a pasar y así crecés, loco. Mil disculpas, la verdad, mil disculpas –reiteró–. Le puede pasar a cualquiera, a todos nos chorearon mil veces, loco. Mil disculpas. Voy a seguir el show”.

La secuencia quedó registrada por el usuario @rodriguezaxel34 quien decidió compartirlo en sus redes sociales y quien grabó distintas imágenes del show de Duki en Córdoba. Luego, el artista continuó con el show planeado y minutos antes del final, pidió que encendieran las luces para volver a hablarle a su público. “Primero que nada les quiero agradecer a todos, espero que hayan disfrutado la fecha. A esa gente que quizás le pasó algo y ahora se siente mal, mil disculpas, no fue apropósito”.

Y agregó: “Ninguno de nosotros quisiera que esto pase, si yo hubiese visto a esa persona, te juro que la agarro y lo saco de los pelos, si veo a alguien que está robando...”.

Luego, buscó entre los presentes a la joven damnificada y le dijo: “Lo que menos quiero es que te pongas mal”. Para luego, comunicar un emotivo gesto que llamó la atención entre los presentes: “Si después aparecés acá, yo te hago lo llegar, te lo repongo. A la piba que estaba llorando, que después se acerque y le repongo el celular”, repitió Duki ganándose aplausos del público.

“Lo único que voy a decir es que vivimos en una comunidad, somos muchas personas y tal vez la persona que está al lado no disfruta el show como lo disfrutamos nosotros. Entonces, a la gente que está saltando, tirando codazos, le podés hacer pasar una mala noche a una persona”, continuó el músico tratando de que su público tome conciencia y de que todos lo puedan disfrutar. “Y a la gente que está cortando el show por dos pelotudeces, piensen que yo también tengo un show y quiero seguir y quiero disfrutar de todo esto, loco”, pidió quien en otras oportunidades ha interrumpido sus conciertos al ver empujones o disturbios.

“Bueno, nada. Lo más importante es que estamos en tiempos difíciles y si no nos bancamos entre nosotros no nos va a bancar nadie. Cuidémonos, estemos atentos”, agregó antes de entonar las últimas canciones y de despedirse de su público en Córdoba. “Mil disculpas si me vieron desconcentrado, lo que más quiero es que la pasen bien, y a veces cuando veo que que la están pasando mal... Muchas gracias de verdad. Vamos a terminar los temas como tiene que ser. Los amo, guachos”, dijo Duki y finalizó el show. (Teleshow)