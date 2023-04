Con una foto en blanco y negro y una frase de una canción de Taylor Swift, la actriz Millie Bobby Brown, de 19 años, habría anunciado en sus redes sociales su compromiso con su novio Jake Bongiovi, de 20 años, hijo del cantante Jon Bon Jovi, y enloqueció a los fanáticos.

Sin una confirmación explícita, en la publicación, que inmediatamente acumuló millones de "me gusta" y miles de comentarios, se ve a la protagonista de "Stranger Things" riendo junto a su novio y llevando un anillo de diamantes en su dedo anular.

“I’ve loved you three summers now, honey, but I want ‘em all (”Llevo queriéndote tres veranos, ahora, cariño, los quiero todos”, en español), escribió actriz en su posteo, citando un fragmento de la canción "Lover" de Taylor Switft, lo que además enloqueció a los fanáticos de la cantante.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Bongiovi, por su parte, publicó dos fotos del momento del pedido en una playa, acompañadas de la palabra "forever" ("para siempre"), aunque sin mostrar el anillo de compromiso.

A primeros de enero, la joven actriz se refería a él como su “compañero para toda la vida”, algo que dejó claro el buen momento que estaba atravesando la pareja. Se conocieron por Instagram, según ha explicado Brown: primero fueron amigos y después la relación fue evolucionando.

Los rumores de romance entre Brown y Bongiovi comenzaron en junio de 2021, cuando publicaron una foto de ambos juntos en un auto, pero por aquel entonces siempre describían su relación como de mejores amigos. Finalmente, oficializaron su noviazgo en la alfombra roja de los premios BAFTA de 2022, cuando aparecieron de la mano y posaron para las cámaras.

Desde entonces, Bongiovi se ha mostrado desde el inicio de su relación como un apoyo fundamental para la actriz y productora, acompañándola en los estrenos y las presentaciones de sus películas y series.

Si bien la imagen que Brown publicó en Instagram no parece dejar mucho lugar a dudas acerca del compromiso, son varios los fanáticos que aguardan una confirmación explícita por parte de la joven pareja. (Con información de El País)