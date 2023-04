La actriz Hilary Swank fue mamá de gemelos a los 48 años

La actriz estadounidense Hilary Swank, de 48 años de edad, en los últimos días dio a luz a mellizos, un niño y una niña, y los presentó con una foto en sus redes sociales.

La ganadora de dos premios Oscar y un Globo de Oro eligió el día de pascuas para dar la gran noticia. “No fue fácil, pero niño (y niña), valió la pena. Felices Pascuas. Posteando desde el mismísimo cielo”, publicó en su cuenta de Instagram.

Inmediatamente el posteo se llenó de “me gusta” y comentarios que no solo le dieron la bienvenida a los pequeños, sino que felicitaron a Swank por su nuevo título. “Felices Pascuas, mamá”, escribió la actriz Kate Hudson.

La actriz de "Million Dollar Baby" y "Boys Don't Cry", casada con Philip Schneider, había anunciado su embarazo en vivo, en el programa “Good Morning América” (Buenos Días América).

“Esto es algo que he estado esperando durante mucho tiempo: mi próximo papel será ser mamá. Y no solo de uno, sino de dos niños. No puedo creerlo”, dijo y confesó lo difícil que le resultó tener que esperar hasta el segundo trimestre para contar la noticia.

“Es estupendo poder hablar de esto y compartirlo. Es una bendición. Es un milagro absoluto. Increíble”, afirmó, emocionada.

Cuando se supo que sería mamá, la atención se posó en su edad. Pese a que en nuestros días muchas mujeres deciden postergar su maternidad, la actriz recibió algunos comentarios que cuestionaron su decisión de convertirse en madre a sus 48 años. Sin embargo, estos fueron ampliamente superados por las felicitaciones de sus seguidores.

"De una mamá a los 46 y otra vez a los 48, te encantará este viaje, ¡felicidades y disfruta de este momento tan especial!”; “¡Felicidades! Y no escuches comentarios ignorantes sobre la edad. Di a luz a mi hija a los 47 años, tuve el embarazo más increíble, ¡completamente sin incidentes! Soy la más feliz con mi hija que cumplirá 3 años el próximo mes”, “Felicidades. Tengo 43 años, no estoy casada y quiero tener hijos. Todo el mundo me ha dicho que no está sucediendo para mí, ¡pero me das esperanza! Gracias”, fueron algunos de los comentarios. (Con información de La Nación y Los Andes)